26 июня 2019, 12:02

В июле завод Nissan временно остановит конвейеры

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Nissan отправит сотрудников своего завода в Санкт-Петербурге в коллективный отпуск. Производство автомобилей будет приостановлено с 20 июля по 5 августа 2019 года.

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Во время каникул будут проводиться плановые работы по наладке и обслуживанию оборудования и строений на территории предприятия. Практика летних коллективных отпусков существует на всех заводах компании в мире. 5 августа конвейер будет вновь запущен и завод продолжит работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что вслед за седанами Almera Nissan выводит с российского рынка еще две модели: кроссовер Juke и спорткар GT-R. Поставки новых автомобилей прекращены, дилеры распродают складские запасы.

Спрос на кроссоверы Juke был невысок. В прошлом году дилеры по всей стране продавали каждый месяц порядка 200 экземпляров. Нишеый Nissan GT-R и вовсе отличался единичными продажами. В 2018 году на учет в ГИБДД поставили лишь 25 новых спорткаров.



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Цитата:| Кому: Руслан Здравствуйте помогите пожалуйста расход около 17 литров стал чек горить а так работает тянет нормально в чем искать причину?
Мухсин
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Цитата:| Кому: Анна Книга по эксплуатации, в самом начале код
Ольга
Форум Nissan 350Z
Машины, подобные Z, по хорошему созданы для трека, но получить от них удовольствие можно и на обычных дорогах. Ощущение вжимания в кресло и быстрые ускорения – вот первое, что ты покупаешь в Z. Ты просто покупаешь свой собственный маленький аттракцион и получаешь удовольствие. Но только летом :-) Зимой ...
Виктор
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В июле завод Nissan временно остановит конвейеры
{{material_126532}}Во время каникул будут проводиться плановые работы по наладке и обслуживанию оборудования и строений на территории предприятия. Практика летних коллективных отпусков существует на всех заводах компании в мире. 5 августа конвейер будет вновь запущен и завод продолжит работу в штатном режиме.Ранее сообщалось, что вслед за седанами Almera Nissan выводит с российского рынка еще две модели: кроссовер Juke и спорткар GT-R. Поставки новых автомобилей прекращены, дилеры распродают складские запасы.Спрос на кроссоверы Juke был невысок. В прошлом году дилеры по всей стране продавали каждый месяц порядка 200 экземпляров. Нишеый Nissan GT-R и вовсе отличался единичными продажами. В 2018 году на учет в ГИБДД поставили лишь 25 новых спорткаров.
2019-06-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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