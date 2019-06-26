26 июня 2019, 12:02
В июле завод Nissan временно остановит конвейеры
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Nissan отправит сотрудников своего завода в Санкт-Петербурге в коллективный отпуск. Производство автомобилей будет приостановлено с 20 июля по 5 августа 2019 года.
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Ранее сообщалось, что вслед за седанами Almera Nissan выводит с российского рынка еще две модели: кроссовер Juke и спорткар GT-R. Поставки новых автомобилей прекращены, дилеры распродают складские запасы.
Спрос на кроссоверы Juke был невысок. В прошлом году дилеры по всей стране продавали каждый месяц порядка 200 экземпляров. Нишеый Nissan GT-R и вовсе отличался единичными продажами. В 2018 году на учет в ГИБДД поставили лишь 25 новых спорткаров.
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