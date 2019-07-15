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15 июля 2019, 09:32

В июне Datsun пользовался ажиотажным спросом

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Бюджетная марка Datsun представлена на российском рынке всего двумя моделями. Покупатели могут выбирать между седаном on-DO и хэтчбеком mi-DO. Тем не менее, продажи бренда в России с начала года неуклонно растут. В июне был зафиксирован очередной рекорд.
В июне Datsun пользовался ажиотажным спросом
В июне Datsun пользовался ажиотажным спросом
В июне Datsun пользовался ажиотажным спросом
В июне Datsun пользовался ажиотажным спросом
В июне Datsun пользовался ажиотажным спросом
В июне Datsun пользовался ажиотажным спросом
В июне Datsun пользовался ажиотажным спросом
В июне Datsun пользовался ажиотажным спросом
В июне Datsun пользовался ажиотажным спросом
В июне Datsun пользовался ажиотажным спросом
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По данным аналитического агентства «Автостат», в минувшем июне российские дилеры Datsun реализовали 1 967 новых автомобилей или на 68% больше, чем в июне прошлого года. Показатель выглядит особенно весомым на фоне общего падения рынка в июне на 3,3% по сравнению с показателями годичной давности. 

Рост продаж Datsun в России наблюдается на протяжении всего 2019 года. С января по июнь дилерам марки удалось продать 10 744 автомобиля, что на 25% больше по сравнению с первым полугодием 2018 года. Львиная доля спроса (85%) приходится на седаны on-DO, цены на которые сейчас начинаются от 382 500 рублей с учетом всех скидок и акций. Хэтчбеки mi-DO стоят чуть дороже – минимум 441 000 рублей.

Автомобиль Datsun для отечественного рынка собирают в Тольятти на мощностях АвтоВАЗа. В моторную гамму входит 8-клапанный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 87 л.с., а также 16-клапанный агрегат того же объема мощностью 106 л.с. Первый мотор может работать в паре как с 5-ступенчатой «механикой», так и с 4-диапазонным «автоматом», второй – только с механической коробкой передач. Дорожный просвет у седана и хэтчбека одинаковый и равен 174 мм.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Datsun mi-DO
Доброго дня! 15.04.2018 г. стала обладательницей DATZUN mi-do! Пробег пока 150 км. Пока все устраивает, но начитавшись различных форумов, что то стала волноваться! Хотелось бы понимать чем она может меня удивить в самый не подходящий момент???
Любовь
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В июне Datsun пользовался ажиотажным спросом
{{material_126436}}По данным аналитического агентства «Автостат», в минувшем июне российские дилеры Datsun реализовали 1 967 новых автомобилей или на 68% больше, чем в июне прошлого года. Показатель выглядит особенно весомым на фоне общего падения рынка в июне на 3,3% по сравнению с показателями годичной давности. Рост продаж Datsun в России наблюдается на протяжении всего 2019 года. С января по июнь дилерам марки удалось продать 10 744 автомобиля, что на 25% больше по сравнению с первым полугодием 2018 года. Львиная доля спроса (85%) приходится на седаны on-DO, цены на которые сейчас начинаются от 382 500 рублей с учетом всех скидок и акций. Хэтчбеки mi-DO стоят чуть дороже – минимум 441 000 рублей.Автомобиль Datsun для отечественного рынка собирают в Тольятти на мощностях АвтоВАЗа. В моторную гамму входит 8-клапанный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 87 л.с., а также 16-клапанный агрегат того же объема мощностью 106 л.с. Первый мотор может работать в паре как с 5-ступенчатой «механикой», так и с 4-диапазонным «автоматом», второй – только с механической коробкой передач. Дорожный просвет у седана и хэтчбека одинаковый и равен 174 мм.
2019-07-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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