Какие модели стали дороже, а какие - доступнее этим летом

2 июля 2026, 18:56
В июне в России изменились цены на автомобили шести марок
В июне в России изменились цены на автомобили шести марок
В июне автопроизводители пересмотрели стоимость ряда моделей. Изменения затронули шесть брендов. Некоторые автомобили подорожали, другие стали дешевле. Подробности - в нашем материале.
В начале лета российский рынок новых автомобилей вновь столкнулся с корректировкой цен. В июне сразу шесть автопроизводителей пересмотрели стоимость своих моделей. При этом изменения оказались разнонаправленными: часть машин подорожала, а некоторые, напротив, стали доступнее.
Среди тех, кто повысил цены, оказался бренд «Москвич». Самый бюджетный кроссовер марки - «Москвич 3» - в комплектации «Стандарт Телематика 2026» с механической коробкой передач теперь стоит 2 040 000 рублей, что на 15 тысяч рублей больше прежней цены. Российский бренд UMO, созданный при участии «Яндекса» и EVM, также увеличил минимальную стоимость своей первой модели UMO 5 на 100 тысяч рублей - теперь она начинается от 2 600 000 рублей. Однако старт продаж этой новинки пока не объявлен.
Китайская марка Exlantix пересмотрела цену на премиальное четырехдверное купе ES в версии «Спорт». Теперь автомобиль стоит 6 850 000 рублей, что на 110 тысяч рублей выше прежней стоимости. Еще один представитель китайского автопрома - Hongqi - поднял цены сразу на две модели: компактный кроссовер HS3 подорожал на 20-60 тысяч рублей (теперь от 3 190 000 до 3 630 000 рублей), а среднеразмерный HS5 - на 29-99 тысяч рублей (от 3 999 000 до 4 699 000 рублей).
Однако не обошлось и без приятных новостей для покупателей. Jetour снизил стоимость кроссовера Dashing на 50 тысяч рублей, теперь его цена варьируется от 2 659 900 до 3 849 000 рублей. Интересно, что Hongqi, несмотря на повышение цен на кроссоверы, уменьшил стоимость лифтбека H6 на 161-231 тысячу рублей - теперь он стоит от 4 099 000 до 4 399 000 рублей.
Еще одно заметное снижение произошло у BAIC: седан U5 Plus стал дешевле на 330-390 тысяч рублей, и теперь его можно приобрести за сумму от 1 990 000 до 2 150 000 рублей. Таким образом, на рынке сохраняется тенденция к активному пересмотру цен, хотя большинство брендов предпочитают не менять базовые прайсы, а объявлять временные скидки.
В первой половине июня 2026 года в России стартовали масштабные распродажи новых автомобилей. Восемь официально представленных брендов предложили прямые скидки или снизили цены на свои модели, что заметно оживило рынок и расширило выбор для покупателей.
Похожие материалы Moskvich, Джетур, Хончи, БАИК
-
04.07.2026, 07:12
LADA Vesta 5.0: финальная версия с климат-контролем и новыми опциями уже в июле 2026
В июле 2026 года АвтоВАЗ выводит на рынок финальную версию LADA Vesta 5.0 с возвращением климат-контроля и рядом новых опций. Это событие может повлиять на расстановку сил среди российских моделей и изменить ожидания покупателей.Читать далее
-
04.07.2026, 07:05
BAIC BJ60 в России: новая цена, дизель и полный привод - что изменилось на рынке
BAIC BJ60 - рамный внедорожник с дизельным мотором и богатым оснащением, теперь доступен в России по сниженной цене. Разбираемся, как это повлияет на рынок, и какие особенности отличают модель на фоне конкурентов.Читать далее
-
04.07.2026, 07:00
Mercedes-Benz GLC 2027: обновленный дизайн и производство в США
Mercedes-Benz завершает испытания обновленного GLC и готовит выпуск модели в США. Важные изменения в дизайне, технологиях и силовых установках делают этот рестайлинг особенно актуальным для рынка и покупателей в 2027 году.Читать далее
-
03.07.2026, 20:04
FAA готовит новые правила для сверхзвуковых самолетов над США
Впервые за десятилетия Федеральное авиационное управление США обсуждает отмену запрета на сверхзвуковые рейсы над континентальной частью страны. Это может открыть дорогу новым технологиям и изменить подход к проектированию гражданских самолетов.Читать далее
-
03.07.2026, 19:11
XSTO M4 Pro: электроскутер с самобалансировкой и разборной конструкцией
XSTO M4 Pro - не просто очередной электроскутер, а устройство с уникальной системой самобалансировки и возможностью разбирать корпус для транспортировки. В условиях роста спроса на современные решения для мобильности такие технологии становятся особенно актуальными.Читать далее
-
03.07.2026, 18:37
Jetour сменит имя на Votour для российского рынка: детали локализации
В России готовится запуск новых моделей. Производство будет локализовано в Калининграде. Ожидаются разные варианты двигателей. Подробности о смене бренда пока не раскрываются.Читать далее
-
03.07.2026, 15:26
Belgee изменила цены на автомобили S50, X50+ и X70 в России
С 1 июля 2026 года изменились цены на автомобили Belgee. Новые условия затронули популярные модели. Изменения коснулись не всех комплектаций. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
03.07.2026, 15:05
Флагманский GAC S9: роскошь, экономия и неожиданные компромиссы в деталях
На российском рынке появился новый премиальный кроссовер. Модель обещает высокий уровень комфорта. Впечатляет экономичностью и необычными опциями. Но не все решения порадуют покупателей.Читать далее
-
03.07.2026, 14:42
Продажи BELGEE и Geely в Беларуси достигли исторического максимума за месяц
Более 4300 автомобилей BELGEE и Geely нашли своих владельцев в Беларуси за июнь - это абсолютный рекорд для местного рынка. Как изменились предпочтения покупателей, какие модели оказались в центре внимания и что стоит за этим успехом - разбираемся, почему эти цифры важны именно сейчас.Читать далее
-
03.07.2026, 14:00
Kawasaki Z900RS 2027: новая стандартная версия и минимальная цена в линейке
Kawasaki возвращает стандартную комплектацию Z900RS в 2027 году, делая ее самой доступной в серии. Модель получила свежий цвет и ряд технических обновлений, что может повлиять на выбор покупателей в условиях растущей конкуренции среди ретро-байков.Читать далее
Похожие материалы Moskvich, Джетур, Хончи, БАИК
-
04.07.2026, 07:12
LADA Vesta 5.0: финальная версия с климат-контролем и новыми опциями уже в июле 2026
В июле 2026 года АвтоВАЗ выводит на рынок финальную версию LADA Vesta 5.0 с возвращением климат-контроля и рядом новых опций. Это событие может повлиять на расстановку сил среди российских моделей и изменить ожидания покупателей.Читать далее
-
04.07.2026, 07:05
BAIC BJ60 в России: новая цена, дизель и полный привод - что изменилось на рынке
BAIC BJ60 - рамный внедорожник с дизельным мотором и богатым оснащением, теперь доступен в России по сниженной цене. Разбираемся, как это повлияет на рынок, и какие особенности отличают модель на фоне конкурентов.Читать далее
-
04.07.2026, 07:00
Mercedes-Benz GLC 2027: обновленный дизайн и производство в США
Mercedes-Benz завершает испытания обновленного GLC и готовит выпуск модели в США. Важные изменения в дизайне, технологиях и силовых установках делают этот рестайлинг особенно актуальным для рынка и покупателей в 2027 году.Читать далее
-
03.07.2026, 20:04
FAA готовит новые правила для сверхзвуковых самолетов над США
Впервые за десятилетия Федеральное авиационное управление США обсуждает отмену запрета на сверхзвуковые рейсы над континентальной частью страны. Это может открыть дорогу новым технологиям и изменить подход к проектированию гражданских самолетов.Читать далее
-
03.07.2026, 19:11
XSTO M4 Pro: электроскутер с самобалансировкой и разборной конструкцией
XSTO M4 Pro - не просто очередной электроскутер, а устройство с уникальной системой самобалансировки и возможностью разбирать корпус для транспортировки. В условиях роста спроса на современные решения для мобильности такие технологии становятся особенно актуальными.Читать далее
-
03.07.2026, 18:37
Jetour сменит имя на Votour для российского рынка: детали локализации
В России готовится запуск новых моделей. Производство будет локализовано в Калининграде. Ожидаются разные варианты двигателей. Подробности о смене бренда пока не раскрываются.Читать далее
-
03.07.2026, 15:26
Belgee изменила цены на автомобили S50, X50+ и X70 в России
С 1 июля 2026 года изменились цены на автомобили Belgee. Новые условия затронули популярные модели. Изменения коснулись не всех комплектаций. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
03.07.2026, 15:05
Флагманский GAC S9: роскошь, экономия и неожиданные компромиссы в деталях
На российском рынке появился новый премиальный кроссовер. Модель обещает высокий уровень комфорта. Впечатляет экономичностью и необычными опциями. Но не все решения порадуют покупателей.Читать далее
-
03.07.2026, 14:42
Продажи BELGEE и Geely в Беларуси достигли исторического максимума за месяц
Более 4300 автомобилей BELGEE и Geely нашли своих владельцев в Беларуси за июнь - это абсолютный рекорд для местного рынка. Как изменились предпочтения покупателей, какие модели оказались в центре внимания и что стоит за этим успехом - разбираемся, почему эти цифры важны именно сейчас.Читать далее
-
03.07.2026, 14:00
Kawasaki Z900RS 2027: новая стандартная версия и минимальная цена в линейке
Kawasaki возвращает стандартную комплектацию Z900RS в 2027 году, делая ее самой доступной в серии. Модель получила свежий цвет и ряд технических обновлений, что может повлиять на выбор покупателей в условиях растущей конкуренции среди ретро-байков.Читать далее