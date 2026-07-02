Какие модели стали дороже, а какие - доступнее этим летом

В июне в России изменились цены на автомобили шести марок

В июне автопроизводители пересмотрели стоимость ряда моделей. Изменения затронули шесть брендов. Некоторые автомобили подорожали, другие стали дешевле. Подробности - в нашем материале.

В июне автопроизводители пересмотрели стоимость ряда моделей. Изменения затронули шесть брендов. Некоторые автомобили подорожали, другие стали дешевле. Подробности - в нашем материале.

В начале лета российский рынок новых автомобилей вновь столкнулся с корректировкой цен. В июне сразу шесть автопроизводителей пересмотрели стоимость своих моделей. При этом изменения оказались разнонаправленными: часть машин подорожала, а некоторые, напротив, стали доступнее.

Среди тех, кто повысил цены, оказался бренд «Москвич». Самый бюджетный кроссовер марки - «Москвич 3» - в комплектации «Стандарт Телематика 2026» с механической коробкой передач теперь стоит 2 040 000 рублей, что на 15 тысяч рублей больше прежней цены. Российский бренд UMO, созданный при участии «Яндекса» и EVM, также увеличил минимальную стоимость своей первой модели UMO 5 на 100 тысяч рублей - теперь она начинается от 2 600 000 рублей. Однако старт продаж этой новинки пока не объявлен.

Китайская марка Exlantix пересмотрела цену на премиальное четырехдверное купе ES в версии «Спорт». Теперь автомобиль стоит 6 850 000 рублей, что на 110 тысяч рублей выше прежней стоимости. Еще один представитель китайского автопрома - Hongqi - поднял цены сразу на две модели: компактный кроссовер HS3 подорожал на 20-60 тысяч рублей (теперь от 3 190 000 до 3 630 000 рублей), а среднеразмерный HS5 - на 29-99 тысяч рублей (от 3 999 000 до 4 699 000 рублей).

Однако не обошлось и без приятных новостей для покупателей. Jetour снизил стоимость кроссовера Dashing на 50 тысяч рублей, теперь его цена варьируется от 2 659 900 до 3 849 000 рублей. Интересно, что Hongqi, несмотря на повышение цен на кроссоверы, уменьшил стоимость лифтбека H6 на 161-231 тысячу рублей - теперь он стоит от 4 099 000 до 4 399 000 рублей.

Еще одно заметное снижение произошло у BAIC: седан U5 Plus стал дешевле на 330-390 тысяч рублей, и теперь его можно приобрести за сумму от 1 990 000 до 2 150 000 рублей. Таким образом, на рынке сохраняется тенденция к активному пересмотру цен, хотя большинство брендов предпочитают не менять базовые прайсы, а объявлять временные скидки.

В первой половине июня 2026 года в России стартовали масштабные распродажи новых автомобилей. Восемь официально представленных брендов предложили прямые скидки или снизили цены на свои модели, что заметно оживило рынок и расширило выбор для покупателей.