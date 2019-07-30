30 июля 2019, 16:28
В июне Volkswagen Polo стал лидером продаж Москвы и Санкт-Петербурга
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Июнь 2019 года выдался удачным для седанов Volkswagen Polo. Модели удалось занять лидирующие позиции на рынке новых легковых автомобилей сразу в двух крупнейших российских городах – в Москве и Санкт-Петербурге.
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Продажи новых легковых автомобилей в Петербурге были в июне существенно скромнее московских. На лидере рынка Volkswagen Polo остановили свой выбор 397 петербуржцев (-14%). На втором месте с минимальным отставанием оказалась Kia Rio – 395 автомобилей и -2% к АППГ. Замыкает тройку бестселлеров северной столицы Hyundai Solaris с результатом 390 проданных машин (-8%).
К слову, в отличие от общероссийских показателей, рынок новых автомобилей в двух крупнейших российских городах в июне демонстрировал положительную динамику. В Петербурге за месяц дилеры реализовали 9 тыс. автомобилей (+1%), а в Москве – 19,4 тыс. автомобилей (+2%).
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