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30 июля 2019, 16:28

В июне Volkswagen Polo стал лидером продаж Москвы и Санкт-Петербурга

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Июнь 2019 года выдался удачным для седанов Volkswagen Polo. Модели удалось занять лидирующие позиции на рынке новых легковых автомобилей сразу в двух крупнейших российских городах – в Москве и Санкт-Петербурге.
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Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили статистику продаж новых легковых автомобилей за июнь 2019 года. Седаны Volkswagen Polo завоевали титул бестселлера двух столиц – Москвы и Петербурга. Московские дилеры в июне реализовали 2,1 тыс. экземпляров Volkswagen Polo или в 2,2 раза больше, чем в июне 2018 года. Причины такого всплеска не уточняются. Можно предположить, что он связан с корпоративными закупками, например, с пополнением парка такси или каршеринг-сервиса. На втором месте среди лидеров продаж в Москве с большим отставанием от лидера идут кроссоверы Hyundai Creta (752 экз.; +14%). Третью строчку занимает еще один кроссовер - Nissan Qashqai разошелся в июне тиражом в 696 экземпляров или в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

Продажи новых легковых автомобилей в Петербурге были в июне существенно скромнее московских. На лидере рынка Volkswagen Polo остановили свой выбор 397 петербуржцев (-14%). На втором месте с минимальным отставанием оказалась Kia Rio – 395 автомобилей и -2% к АППГ. Замыкает тройку бестселлеров северной столицы Hyundai Solaris с результатом 390 проданных машин (-8%). 

К слову, в отличие от общероссийских показателей, рынок новых автомобилей в двух крупнейших российских городах в июне демонстрировал положительную динамику. В Петербурге за месяц дилеры реализовали  9 тыс. автомобилей (+1%), а в Москве – 19,4 тыс. автомобилей (+2%).


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В июне Volkswagen Polo стал лидером продаж Москвы и Санкт-Петербурга
{{material_127086}}Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили статистику продаж новых легковых автомобилей за июнь 2019 года. Седаны Volkswagen Polo завоевали титул бестселлера двух столиц – Москвы и Петербурга. Московские дилеры в июне реализовали 2,1 тыс. экземпляров Volkswagen Polo или в 2,2 раза больше, чем в июне 2018 года. Причины такого всплеска не уточняются. Можно предположить, что он связан с корпоративными закупками, например, с пополнением парка такси или каршеринг-сервиса. На втором месте среди лидеров продаж в Москве с большим отставанием от лидера идут кроссоверы Hyundai Creta (752 экз.; +14%). Третью строчку занимает еще один кроссовер - Nissan Qashqai разошелся в июне тиражом в 696 экземпляров или в 2,3 раза больше, чем годом ранее.Продажи новых легковых автомобилей в Петербурге были в июне существенно скромнее московских. На лидере рынка Volkswagen Polo остановили свой выбор 397 петербуржцев (-14%). На втором месте с минимальным отставанием оказалась Kia Rio – 395 автомобилей и -2% к АППГ. Замыкает тройку бестселлеров северной столицы Hyundai Solaris с результатом 390 проданных машин (-8%). К слову, в отличие от общероссийских показателей, рынок новых автомобилей в двух крупнейших российских городах в июне демонстрировал положительную динамику. В Петербурге за месяц дилеры реализовали  9 тыс. автомобилей (+1%), а в Москве – 19,4 тыс. автомобилей (+2%).
2019-07-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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