30 августа 2019, 11:57
В Ижевске открылся первый автосалон Porsche
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Фото: Porsche
Компания «Порше Руссланд» продолжила экспансию в российские регионы. В столице Удмуртии городе Ижевске открылся первый официальный дилерский центр Porsche. Представителем немецкой марки в регионе стала компания «ИТС-Авто».
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
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Дилерский центр принадлежит компании «ИТС-Авто», которая занимается продажей автомобилей с 2006 года. Porsche стал четвертым брендом в ее портфеле, присоединившись в Volkswagen, BMW и Mazda. По словам директора «ИТС-Авто» Вячеслава Маслова вложения в «Порше Центр Ижевск» окупятся не ранее, чем через 7 лет. За первый год работы здесь планируют продать 60 автомобилей Porsche.
По данным аналитического агентства «Автостат» с января по июль 2019 года в России было продано 3 107 новых автомобилей Porsche или на 22% больше, чем годом ранее. Сейчас в нашей стране работают 23 полноформатных дилерских центра немецкой марки и один сервисный центр. Бестселлером Porsche в России остается кроссовер Cayenne. Второе место занимает его младший «брат» Macan.
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