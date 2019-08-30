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30 августа 2019, 11:57

В Ижевске открылся первый автосалон Porsche

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Фото: Porsche
Компания «Порше Руссланд» продолжила экспансию в российские регионы. В столице Удмуртии городе Ижевске открылся первый официальный дилерский центр Porsche. Представителем немецкой марки в регионе стала компания «ИТС-Авто».
В Ижевске открылся первый автосалон Porsche

Фото: Porsche

В Ижевске открылся первый автосалон Porsche

Фото: Porsche

В Ижевске открылся первый автосалон Porsche

Фото: Porsche

В Ижевске открылся первый автосалон Porsche

 

В Ижевске открылся первый автосалон Porsche

 

В Ижевске открылся первый автосалон Porsche
В Ижевске открылся первый автосалон Porsche
В Ижевске открылся первый автосалон Porsche
В Ижевске открылся первый автосалон Porsche
В Ижевске открылся первый автосалон Porsche
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Первый в Ижевске дилерский центр Porsche расположен на одной из главных магистралей города – улице 10-летия Октября. Вниманию покупателей представят весь актуальный модельный ряд Porsche, включая двухдверные спорткары, спортивный седан Porsche Panamera и кроссоверы Macan и Cayenne. Общая площадь «Порше Центр Ижевск» составляет почти 1 500 кв. метров. Площадь шоу-рума – 426 кв. метров. В нем могут разместиться до 6 автомобилей Porsche. Площадь сервисной зоны - 477,5 кв. метров. Она включает зону приемки, а также диагностические и рабочие посты.

Дилерский центр принадлежит компании «ИТС-Авто», которая занимается продажей автомобилей с 2006 года. Porsche стал четвертым брендом в ее портфеле, присоединившись в Volkswagen, BMW и Mazda. По словам директора «ИТС-Авто» Вячеслава Маслова вложения в «Порше Центр Ижевск» окупятся не ранее, чем через 7 лет. За первый год работы здесь планируют продать 60 автомобилей Porsche.

По данным аналитического агентства «Автостат» с января по июль 2019 года в России было продано 3 107 новых автомобилей Porsche или на 22% больше, чем годом ранее. Сейчас в нашей стране работают 23 полноформатных дилерских центра немецкой марки и один сервисный центр. Бестселлером Porsche в России остается кроссовер Cayenne. Второе место занимает его младший «брат» Macan.


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В Ижевске открылся первый автосалон Porsche
{{material_127381}}Первый в Ижевске дилерский центр Porsche расположен на одной из главных магистралей города – улице 10-летия Октября. Вниманию покупателей представят весь актуальный модельный ряд Porsche, включая двухдверные спорткары, спортивный седан Porsche Panamera и кроссоверы Macan и Cayenne. Общая площадь «Порше Центр Ижевск» составляет почти 1 500 кв. метров. Площадь шоу-рума – 426 кв. метров. В нем могут разместиться до 6 автомобилей Porsche. Площадь сервисной зоны - 477,5 кв. метров. Она включает зону приемки, а также диагностические и рабочие посты.Дилерский центр принадлежит компании «ИТС-Авто», которая занимается продажей автомобилей с 2006 года. Porsche стал четвертым брендом в ее портфеле, присоединившись в Volkswagen, BMW и Mazda. По словам директора «ИТС-Авто» Вячеслава Маслова вложения в «Порше Центр Ижевск» окупятся не ранее, чем через 7 лет. За первый год работы здесь планируют продать 60 автомобилей Porsche.По данным аналитического агентства «Автостат» с января по июль 2019 года в России было продано 3 107 новых автомобилей Porsche или на 22% больше, чем годом ранее. Сейчас в нашей стране работают 23 полноформатных дилерских центра немецкой марки и один сервисный центр. Бестселлером Porsche в России остается кроссовер Cayenne. Второе место занимает его младший «брат» Macan.
2019-08-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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