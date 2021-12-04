В Ижевске стартовала сборка обновленной Lada Vesta
Согласно инсайдерской информации, первые автомобили выпущены в максимальной комплектации с полностью светодиодной оптикой, особой радиаторной решеткой с ячеистой структурой, датчиками парковки, света и дождя, камерой заднего вида, USB-портами, вертикальным планшетом медиасистемы, подогревом лобового стекла, всех сидений и рулевого колеса, электрозеркалами с функцией складывания, бесключевым доступом и системой автозапуска двигателя.
Электроники в «Весте» стало больше, а кризис с чипами в самом разгаре. Поэтому пока автомобили будут собирать мелкими партиями для окончательной отработки всей технологической цепочки. Старт полноценного производства должен начаться в марте 2022 года, но дефицит комплектующих может вынудить АвтоВАЗ сдвинуть запуск на более поздний срок.
После очередного подорожания базовый седан Lada Vesta стоит минимум 835 900 рублей. Топовый автомобиль кросс-версии обойдется уже в 1 246 000 рублей. Ожидается, что цены рестайлинговой «Весты» будут выше на 6 – 8 процентов.
- 740 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
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