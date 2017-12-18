18 декабря 2017, 12:31

В Ижевске выпущена юбилейная «Лада»

С конвейера завода «Lada Ижевск» сошел 5-миллионный автомобиль. Им стала Vesta SW Cross цвета «сердолик» в комплектации Luxe c пакетом Multimedia. Стоимость автомобиля составляет 791 900 рублей.
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В Ижевске выпущена юбилейная «Лада» ВАЗ Lada Vesta

ВАЗ Lada Vesta SW Luxe Prestige 1.8 MT
1.8 л, 122 л.с
Механическая 5-ступенчатая
0-100 - 10.9 с, 180 км/ч
4410 x 1764 x 1512 мм
передний
АИ-95, 7.8 л на 100 км
779 900 руб
Все характеристики
История предприятия началась в 1966 году, когда с конвейера «Ижмаша» сошел первый «Москвич-408». Завод выпускал  «Москвич-412», ряд моделей «Иж» в различных кузовах. Автомобили Lada появились на конвейере в начале 2000-х.

Новым этапом развития предприятия стало вхождение в Группу «АвтоВАЗ» в 2010 году. При поддержке Альянса Renault-Nissan началась масштабная модернизация оборудования, которая позволила предприятию полностью соответствовать международным стандартам автомобильного производства. Знаковым для «Lada Ижевск» стал 2015 год, когда на заводе стартовал выпуск Vesta. Уже в июне 2017 года компания произвела 100-тысячный седан.

Сегодня на ижевском предприятии Группы «АвтоВАЗ» выпускаются модели Vesta и Granta Liftback, а также новинки Vesta SW Cross и Vesta SW.

Новости Lada, Лада Лада Веста

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Отзывы по теме
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
По всем признакам видно, что скопировали Сандеру с разницей в несколько сантиметров. Чем бы дитя не тешилось, только не автопромом. Каждый раз очередной "прорыв" инженерной мысли, который умирает не встав даже на четвереньки.
Иван
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
АвтоВАЗ рулит!!!
Татьяна
Стартовая стоимость Lada Vesta составляет 514 000 рублей
Веста сама по себе в некоторых моментах лучше чем те же хундай солярис, киа рио. Насчет цены, согласен, "народным" этот авто не задумывался, но как импортозамещение вполне. Просто наши люди привыкли - лада среднее качество, ниже цена, и при очередной поломке думать "мол что от машины за такую цену еще ...
Григорий
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В Ижевске выпущена юбилейная «Лада»
{{params_57892}}История предприятия началась в 1966 году, когда с конвейера «Ижмаша» сошел первый «Москвич-408». Завод выпускал  «Москвич-412», ряд моделей «Иж» в различных кузовах. Автомобили Lada появились на конвейере в начале 2000-х. Новым этапом развития предприятия стало вхождение в Группу «АвтоВАЗ» в 2010 году. При поддержке Альянса Renault-Nissan началась масштабная модернизация оборудования, которая позволила предприятию полностью соответствовать международным стандартам автомобильного производства. Знаковым для «Lada Ижевск» стал 2015 год, когда на заводе стартовал выпуск Vesta. Уже в июне 2017 года компания произвела 100-тысячный седан. Сегодня на ижевском предприятии Группы «АвтоВАЗ» выпускаются модели Vesta и Granta Liftback, а также новинки Vesta SW Cross и Vesta SW.
2017-12-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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