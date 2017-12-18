В Ижевске выпущена юбилейная «Лада»
С конвейера завода «Lada Ижевск» сошел 5-миллионный автомобиль. Им стала Vesta SW Cross цвета «сердолик» в комплектации Luxe c пакетом Multimedia. Стоимость автомобиля составляет 791 900 рублей.
|ВАЗ Lada Vesta SW Luxe Prestige 1.8 MT
|1.8 л, 122 л.с
|Механическая 5-ступенчатая
|0-100 - 10.9 с, 180 км/ч
|4410 x 1764 x 1512 мм
|передний
|АИ-95, 7.8 л на 100 км
|779 900 руб
|Все характеристики
Новым этапом развития предприятия стало вхождение в Группу «АвтоВАЗ» в 2010 году. При поддержке Альянса Renault-Nissan началась масштабная модернизация оборудования, которая позволила предприятию полностью соответствовать международным стандартам автомобильного производства. Знаковым для «Lada Ижевск» стал 2015 год, когда на заводе стартовал выпуск Vesta. Уже в июне 2017 года компания произвела 100-тысячный седан.
Сегодня на ижевском предприятии Группы «АвтоВАЗ» выпускаются модели Vesta и Granta Liftback, а также новинки Vesta SW Cross и Vesta SW.
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Отзывы по теме
По всем признакам видно, что скопировали Сандеру с разницей в несколько сантиметров. Чем бы дитя не тешилось, только не автопромом. Каждый раз очередной "прорыв" инженерной мысли, который умирает не встав даже на четвереньки.
АвтоВАЗ рулит!!!
Веста сама по себе в некоторых моментах лучше чем те же хундай солярис, киа рио. Насчет цены, согласен, "народным" этот авто не задумывался, но как импортозамещение вполне. Просто наши люди привыкли - лада среднее качество, ниже цена, и при очередной поломке думать "мол что от машины за такую цену еще ...
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