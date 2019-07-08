8 июля 2019, 21:10

В Израиле могут ввести ОСАГО для владельцев электровелосипедов

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В эти дни население Израиля, так или иначе имеющее отношение к транспортной сфере жизни, активно обсуждает тему возможного введения обязательной страховки для электровелосипедистов.
В Израиле могут ввести ОСАГО для владельцев электровелосипедов

По информации одного из местных телеканалов, данную идею поддерживает федеральное Министерство транспорта и внутренних дел. Однако велико и количество думающих иначе.

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Нерешенных вопросов целая грядка. Но основные копья эксперты ломают по следующим моментам: будет ли распространяться закон на электрические самокаты, что делать с электрическими велосипедами, прошедшими через процесс модернизации и не отвечающими требованиям Минтранса.

Израиль был бы не Израиль, если бы остро не встал вопрос цены. Согласно данным телевизионщиков, в настоящее время стороны обсуждения пришли к следующему выводу: страховка должна стоить не более 1000 шекелей в год. Если перевести на родную нам валюту, получается что-то в районе 18 000 рублей

Поскольку жители страны ведут преимущественно активный образ жизни, особенно в курортных городах средиземноморского побережья, и все больше семей обзаводятся электровелосипедами, платить за обязательную страховку «двухколесников» на электротяге им, конечно же, не хочется.

В Сети полно комментариев на данную тему, в которых видно, мягко говоря, неприятие новой идеи. Хмурый Урфин: «В итоге убьют замечательную идею экологичного и безопасного транспорта. Штрафами и ограничениями и прочими поборами людей загоняют обратно в автомобили и автобусы. Молодцы. Так держать. Предвидя всю эту канитель, избавился от электровелосипеда еще год назад».

«Для пешеходов давайте обязательную страховку», - вторит Урфину израильтянин под ником Nikon Kohan. «Следующий шаг - обязательная страховка для пешеходов, а потом на сидельцев дома (мало ли что!). Только денег все равно не хватит», - говорит Михаил Беркович.

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Vlad Timosh: «А почему только для электровелосипедистов? А что с обычными великами? Ведь они точно также ездят по дорогам, а скорость могут развивать не меньшую, а то и большую чем электровелосипед (с учетом ограничений). Сначала выгнали электровелосипедистов на дороги (не обеспечив предварительно альтернативной инфраструктурой), потом ужаснулись возросшему количеству аварий и начали хаотичные телодвижения. Ну, какой смысл в ограничении скорости электровелосипеда в 25 км/ч, если он едет по дороге?! Задерживать движение, чтобы нетерпеливые его обгоняли, рискуя сбить? Это еще имело какой-то смысл при езде по тротуару, но по дороге! Продолжать в таком духе можно долго. Проложите везде нормальные отдельные велосипедные дорожки, начните реально штрафовать пешеходов за ходьбу по ним и автомобилистов за парковки и езду по ним же (точно так же, как сегодня велосипедистов за езду по тротуарам), а то я знаю одну велодорожку в Тель-Авиве длиной в 50 (!) метров. Она начинается от перекрестка и заканчивается газоном и тротуаром».

Подобных суждения масса. Но. Есть и совершенно противоположные мысли, и они также имеют право на существование и обсуждение. Roman Tsypin: «Мило. Только обязательная страховка? А требования соблюдать Правила дорожного движения? Теория. Штрафы? 100% все не соблюдают Правила движения прямо на глазах полиции, которой на все наплевать». Евгений Левин: «Давно пора. Хорошо бы еще требовать наличие прав у велосипедистов. Хоть какая-то надежда, что они с Правилами дорожного движения малость знакомы».

PC Master: «И не только на электровелики права надо организовать, но и на обычные велики тоже. Меньше смертей будет и ПДД все знать будут с детства. Хочешь велик, учи ПДД и сдавай экзамены, чтоб получить право ездить безопасно для своей жизни и жизни других людей». Игорь Осетинский: «Я думаю, что, прежде всего, должна быть отдельная велодорожка. А ведут они себя действительно безобразно».

Уже из этих выборочных комментариев заметен накал дискуссии, которая сегодня ведется в израильском обществе. Согласитесь, многие затронутые вопросы актуальны и для нас. Кто его знает, может, совсем скоро тема ОСАГО на велосипеды/электровелосипеды будет актуальна и для РФ…

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В Израиле могут ввести ОСАГО для владельцев электровелосипедов
По информации одного из местных телеканалов, данную идею поддерживает федеральное Министерство транспорта и внутренних дел. Однако велико и количество думающих иначе.{{material_126679}} Нерешенных вопросов целая грядка. Но основные копья эксперты ломают по следующим моментам: будет ли распространяться закон на электрические самокаты, что делать с электрическими велосипедами, прошедшими через процесс модернизации и не отвечающими требованиям Минтранса.Израиль был бы не Израиль, если бы остро не встал вопрос цены. Согласно данным телевизионщиков, в настоящее время стороны обсуждения пришли к следующему выводу: страховка должна стоить не более 1000 шекелей в год. Если перевести на родную нам валюту, получается что-то в районе 18 000 рублейПоскольку жители страны ведут преимущественно активный образ жизни, особенно в курортных городах средиземноморского побережья, и все больше семей обзаводятся электровелосипедами, платить за обязательную страховку «двухколесников» на электротяге им, конечно же, не хочется.В Сети полно комментариев на данную тему, в которых видно, мягко говоря, неприятие новой идеи. Хмурый Урфин: «В итоге убьют замечательную идею экологичного и безопасного транспорта. Штрафами и ограничениями и прочими поборами людей загоняют обратно в автомобили и автобусы. Молодцы. Так держать. Предвидя всю эту канитель, избавился от электровелосипеда еще год назад». «Для пешеходов давайте обязательную страховку», - вторит Урфину израильтянин под ником Nikon Kohan. «Следующий шаг - обязательная страховка для пешеходов, а потом на сидельцев дома (мало ли что!). Только денег все равно не хватит», - говорит Михаил Беркович.{{material_121294}} Vlad Timosh: «А почему только для электровелосипедистов? А что с обычными великами? Ведь они точно также ездят по дорогам, а скорость могут развивать не меньшую, а то и большую чем электровелосипед (с учетом ограничений). Сначала выгнали электровелосипедистов на дороги (не обеспечив предварительно альтернативной инфраструктурой), потом ужаснулись возросшему количеству аварий и начали хаотичные телодвижения. Ну, какой смысл в ограничении скорости электровелосипеда в 25 км/ч, если он едет по дороге?! Задерживать движение, чтобы нетерпеливые его обгоняли, рискуя сбить? Это еще имело какой-то смысл при езде по тротуару, но по дороге! Продолжать в таком духе можно долго. Проложите везде нормальные отдельные велосипедные дорожки, начните реально штрафовать пешеходов за ходьбу по ним и автомобилистов за парковки и езду по ним же (точно так же, как сегодня велосипедистов за езду по тротуарам), а то я знаю одну велодорожку в Тель-Авиве длиной в 50 (!) метров. Она начинается от перекрестка и заканчивается газоном и тротуаром».Подобных суждения масса. Но. Есть и совершенно противоположные мысли, и они также имеют право на существование и обсуждение. Roman Tsypin: «Мило. Только обязательная страховка? А требования соблюдать Правила дорожного движения? Теория. Штрафы? 100% все не соблюдают Правила движения прямо на глазах полиции, которой на все наплевать». Евгений Левин: «Давно пора. Хорошо бы еще требовать наличие прав у велосипедистов. Хоть какая-то надежда, что они с Правилами дорожного движения малость знакомы».PC Master: «И не только на электровелики права надо организовать, но и на обычные велики тоже. Меньше смертей будет и ПДД все знать будут с детства. Хочешь велик, учи ПДД и сдавай экзамены, чтоб получить право ездить безопасно для своей жизни и жизни других людей». Игорь Осетинский: «Я думаю, что, прежде всего, должна быть отдельная велодорожка. А ведут они себя действительно безобразно».Уже из этих выборочных комментариев заметен накал дискуссии, которая сегодня ведется в израильском обществе. Согласитесь, многие затронутые вопросы актуальны и для нас. Кто его знает, может, совсем скоро тема ОСАГО на велосипеды/электровелосипеды будет актуальна и для РФ…
2019-07-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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