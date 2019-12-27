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27 декабря 2019, 16:20

В Израиле растет число водителей-наркоманов

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Фото: tbn-tv.ru
Если вы думаете, что только в России ездят и попадаются водители «под кайфом», вы сильно ошибаетесь. Аналогичная проблема существует и на Земле обетованной. Впрочем, всем известно, что каждый пятый житель Израиля – выходец из бывшего СССР. Прослеживается тут связь или нет – не известно. Но…
В Израиле растет число водителей наркоманов

Фото: Kislovodskiy.ru

По данным израильской полиции, в текущем году в стране с 6-миллионным населением возбуждено 1232 дела в отношении водителей, которых уличили в управлении в состоянии наркотического опьянения. Это почти на 50% больше, чем в прошлом году, когда показатель составил 861.

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Среди таких горе-водителей большинство составляют те, кто находился под воздействием каннабис (вид однолетних растений семейства конопляных – прим. автора). При этом есть и тяжелые случаи. Речь идет о принимавших перед поездкой более сильные наркотики, в частности, кокаин и героин.

Полицейские считают, что приведенная на этой неделе статистика свидетельствует о росте количества людей, у которых отсутствует страх перед вождением под воздействием наркотиков. И это, по большому счету, беда. Человек, который употребил наркотики и сел за руль, - мина замедленного действия на дороге.

«Это касается в том числе тех, кто управляет автомобилем через 2-3 часа после того, как принял «кайф», - говорится в официальном комментарии полицейского ведомства. - Управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения куда опаснее, чем даже проезд на красный свет».

Люди в погонах напоминают: водитель в состоянии наркотического опьянения совершает сразу два преступления - употребление наркотиков как таковое и вождение под их воздействием.

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Израильские правоохранительные органы предпринимают все усилия для борьбы с этим участившимся злом. В частности, задействован целый комплекс методов: специальные рейды на дорогах, мониторинг социальных сетей и даже работа с осведомителями.

Особое внимание полицейские уделяют дискотекам и вечеринкам под открытым небом (так называемые «месибот-тева»). Огромное количество их участников регулярно задерживаются за вождение ТС под воздействием наркотиков.

Своих наркоманов предостаточно

Мы, естественно, не безгрешны, и полицейские сводки тому подтверждение. Так, в середине сентября этого года сотрудники петербургского ДПС задержали водителя каршерингово Renault Kaptur – тот не только перевозил в салоне наркотические вещества и шприцы, но и сам был «не в себе». Причем, чтобы задержать наркомана, полицейским пришлось ввязаться в настоящую погоню.

А буквально вчера одного пензенского водителя признали виновным в хранении наркотиков. Экспертиза показала, что, к тому же, он сам страдает наркоманией и ему необходимо лечение. При этом мужчина имел водительское удостоверение .По инициативе транспортной прокуратуры мужчину лишили прав. В пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры сообщили: «В настоящее время еще два подобных административных исковых заявления находится на рассмотрении судов области».

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В Израиле растет число водителей-наркоманов
По данным израильской полиции, в текущем году в стране с 6-миллионным населением возбуждено 1232 дела в отношении водителей, которых уличили в управлении в состоянии наркотического опьянения. Это почти на 50% больше, чем в прошлом году, когда показатель составил 861. {{material_126766}} Среди таких горе-водителей большинство составляют те, кто находился под воздействием каннабис (вид однолетних растений семейства конопляных – прим. автора). При этом есть и тяжелые случаи. Речь идет о принимавших перед поездкой более сильные наркотики, в частности, кокаин и героин. Полицейские считают, что приведенная на этой неделе статистика свидетельствует о росте количества людей, у которых отсутствует страх перед вождением под воздействием наркотиков. И это, по большому счету, беда. Человек, который употребил наркотики и сел за руль, - мина замедленного действия на дороге. «Это касается в том числе тех, кто управляет автомобилем через 2-3 часа после того, как принял «кайф», - говорится в официальном комментарии полицейского ведомства. - Управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения куда опаснее, чем даже проезд на красный свет».Люди в погонах напоминают: водитель в состоянии наркотического опьянения совершает сразу два преступления - употребление наркотиков как таковое и вождение под их воздействием. {{material_114733}} Израильские правоохранительные органы предпринимают все усилия для борьбы с этим участившимся злом. В частности, задействован целый комплекс методов: специальные рейды на дорогах, мониторинг социальных сетей и даже работа с осведомителями. Особое внимание полицейские уделяют дискотекам и вечеринкам под открытым небом (так называемые «месибот-тева»). Огромное количество их участников регулярно задерживаются за вождение ТС под воздействием наркотиков.Своих наркоманов предостаточно Мы, естественно, не безгрешны, и полицейские сводки тому подтверждение. Так, в середине сентября этого года сотрудники петербургского ДПС задержали водителя каршерингово Renault Kaptur – тот не только перевозил в салоне наркотические вещества и шприцы, но и сам был «не в себе». Причем, чтобы задержать наркомана, полицейским пришлось ввязаться в настоящую погоню. А буквально вчера одного пензенского водителя признали виновным в хранении наркотиков. Экспертиза показала, что, к тому же, он сам страдает наркоманией и ему необходимо лечение. При этом мужчина имел водительское удостоверение .По инициативе транспортной прокуратуры мужчину лишили прав. В пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры сообщили: «В настоящее время еще два подобных административных исковых заявления находится на рассмотрении судов области».
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Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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