В Израиле растет число водителей-наркоманов
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Фото: Kislovodskiy.ru
По данным израильской полиции, в текущем году в стране с 6-миллионным населением возбуждено 1232 дела в отношении водителей, которых уличили в управлении в состоянии наркотического опьянения. Это почти на 50% больше, чем в прошлом году, когда показатель составил 861.
Полицейские считают, что приведенная на этой неделе статистика свидетельствует о росте количества людей, у которых отсутствует страх перед вождением под воздействием наркотиков. И это, по большому счету, беда. Человек, который употребил наркотики и сел за руль, - мина замедленного действия на дороге.
«Это касается в том числе тех, кто управляет автомобилем через 2-3 часа после того, как принял «кайф», - говорится в официальном комментарии полицейского ведомства. - Управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения куда опаснее, чем даже проезд на красный свет».
Люди в погонах напоминают: водитель в состоянии наркотического опьянения совершает сразу два преступления - употребление наркотиков как таковое и вождение под их воздействием.
Особое внимание полицейские уделяют дискотекам и вечеринкам под открытым небом (так называемые «месибот-тева»). Огромное количество их участников регулярно задерживаются за вождение ТС под воздействием наркотиков.
Своих наркоманов предостаточно
Мы, естественно, не безгрешны, и полицейские сводки тому подтверждение. Так, в середине сентября этого года сотрудники петербургского ДПС задержали водителя каршерингово Renault Kaptur – тот не только перевозил в салоне наркотические вещества и шприцы, но и сам был «не в себе». Причем, чтобы задержать наркомана, полицейским пришлось ввязаться в настоящую погоню.
А буквально вчера одного пензенского водителя признали виновным в хранении наркотиков. Экспертиза показала, что, к тому же, он сам страдает наркоманией и ему необходимо лечение. При этом мужчина имел водительское удостоверение .По инициативе транспортной прокуратуры мужчину лишили прав. В пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры сообщили: «В настоящее время еще два подобных административных исковых заявления находится на рассмотрении судов области».
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