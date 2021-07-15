В Израиле в одном из городов вводится платный въезд
Тель-Авив поделят на три зоны: столичный регион, внутреннее и внешнее кольцо. А также сделают платным въезд для владельцев автомобилей, сообщил в своем телеграм-канале Дептранс Москвы.
Стоимость въезда будет зависеть от времени проезда и зоны. В утренние часы проезд по внешнему кольцу обойдется в 5 шекелей, что в перерасчете на российские рубли составляет примерно 120₽. Чтоб посетить центральную часть Тель-Авива, придется заплатить в два раза больше. В дневное время цена будет меньше в два раза.
Власти предлагают оформить суточный тариф за 37,5 шекелей (примерно 850 руб.) или подписку, тогда проезд по Тель-Авиву будет дешевле. От оплаты проезда освобождаются городские автобусы, такси, аварийный и служебный транспорт.
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