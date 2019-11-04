4 ноября 2019, 21:46
В каких городах России есть каршеринг?
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На сегодняшний день автопарк каршеринга в России составляет порядка 27 тысяч автомобилей. Сервисы поминутной аренды представлены не только в городах-миллионниках, но и в других региональных центрах. Всего в списке более 20 городов.
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По данным портала carsharik.ru, сейчас каршеринговый парк насчитывает в России порядка 27 тысяч автомобилей. Конечно, основная часть машин сосредоточена в Москве – 23 тысячи или 85%. В столице ежедневно совершается 140 тысяч поездок. Такое взрывное развитие сервиса стало возможно благодаря поддержке мэрии Москвы. Ведь один каршеринговый автомобиль способен заменить 7 – 10 личных машин. В итоге по объему автопарка московский каршеринг сейчас занял первое место в мире, опередив прежнего лидера – Токио.
Каршеринг-сервисы уже работают в 21 городе России. По данным аналитического агентства «Автостат», услуга присутствует практически во всех городах-миллионниках и еще в некоторых региональных центрах. Приведем список в алфавитном порядке:
• Волгоград
• Воронеж
• Грозный
• Екатеринбург
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• Калининград
• Краснодар
• Красноярск
• Липецк
• Москва
• Нижний Новгород
• Новосибирск
• Пермь
• Ростов-на-Дону
• Рязань
• Самара
• Санкт-Петербург
• Сочи
• Тула
• Уфа
• Челябинск
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