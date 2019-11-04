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4 ноября 2019, 21:46

В каких городах России есть каршеринг?

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На сегодняшний день автопарк каршеринга в России составляет порядка 27 тысяч автомобилей. Сервисы поминутной аренды представлены не только в городах-миллионниках, но и в других региональных центрах. Всего в списке более 20 городов.
В каких городах России есть каршеринг

 

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Каршеринг в России появился семь лет назад. В Москве начала работу компания AnyTime, а в Санкт-Петербурге – Street Car. Сервис в первое время не пользовался популярностью. О такой услуге мало кто знал, машин было мало, а потенциальные клиенты относились к идее поминутной аренды настороженно. Компания Street Car проработала около трех лет и закрылась. AnyTime было трудно конкурировать с более крупными игроками, поэтому бизнес стал нишевым. В Москве у нее есть порядка 50 автомобилей премиум-класса, кроме того открыты филиалы в Казахстане, Беларуси и Чехии.

По данным портала carsharik.ru, сейчас каршеринговый парк насчитывает в России порядка 27 тысяч автомобилей. Конечно, основная часть машин сосредоточена в Москве – 23 тысячи или 85%. В столице ежедневно совершается 140 тысяч поездок. Такое взрывное развитие сервиса стало возможно благодаря поддержке мэрии Москвы. Ведь один каршеринговый автомобиль способен заменить 7 – 10 личных машин. В итоге по объему автопарка московский каршеринг сейчас занял первое место в мире, опередив прежнего лидера – Токио.

Каршеринг-сервисы уже работают в 21 городе России. По данным аналитического агентства «Автостат», услуга присутствует практически во всех городах-миллионниках и еще в некоторых региональных центрах. Приведем список в алфавитном порядке:
 
Волгоград
Воронеж
Грозный
Екатеринбург
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Казань
Калининград
Краснодар
Красноярск
Липецк
Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Санкт-Петербург
Сочи
Тула
Уфа
Челябинск

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В каких городах России есть каршеринг?
{{material_127933}}Каршеринг в России появился семь лет назад. В Москве начала работу компания AnyTime, а в Санкт-Петербурге – Street Car. Сервис в первое время не пользовался популярностью. О такой услуге мало кто знал, машин было мало, а потенциальные клиенты относились к идее поминутной аренды настороженно. Компания Street Car проработала около трех лет и закрылась. AnyTime было трудно конкурировать с более крупными игроками, поэтому бизнес стал нишевым. В Москве у нее есть порядка 50 автомобилей премиум-класса, кроме того открыты филиалы в Казахстане, Беларуси и Чехии.По данным портала carsharik.ru, сейчас каршеринговый парк насчитывает в России порядка 27 тысяч автомобилей. Конечно, основная часть машин сосредоточена в Москве – 23 тысячи или 85%. В столице ежедневно совершается 140 тысяч поездок. Такое взрывное развитие сервиса стало возможно благодаря поддержке мэрии Москвы. Ведь один каршеринговый автомобиль способен заменить 7 – 10 личных машин. В итоге по объему автопарка московский каршеринг сейчас занял первое место в мире, опередив прежнего лидера – Токио.Каршеринг-сервисы уже работают в 21 городе России. По данным аналитического агентства «Автостат», услуга присутствует практически во всех городах-миллионниках и еще в некоторых региональных центрах. Приведем список в алфавитном порядке: • Волгоград• Воронеж• Грозный• Екатеринбург{{material_125713}}• Казань• Калининград• Краснодар• Красноярск• Липецк• Москва• Нижний Новгород• Новосибирск• Пермь• Ростов-на-Дону• Рязань• Самара• Санкт-Петербург• Сочи• Тула• Уфа• Челябинск
2019-11-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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