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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Элина Градова

2 июня 2026, 19:09

В каких случаях функция Auto Hold может навредить водителю и автомобилю

В каких случаях функция Auto Hold может навредить водителю и автомобилю

Не всегда стоит полагаться на Auto Hold - когда лучше отключить систему

В каких случаях функция Auto Hold может навредить водителю и автомобилю

Auto Hold облегчает жизнь в пробках и на светофорах. Но есть ситуации, когда ее использование может привести к проблемам. Разбираемся, когда стоит отказаться от этой функции.

Auto Hold облегчает жизнь в пробках и на светофорах. Но есть ситуации, когда ее использование может привести к проблемам. Разбираемся, когда стоит отказаться от этой функции.

Современные автомобили все чаще оснащаются системой Auto Hold, которая быстро становится незаменимой для тех, кто ежедневно сталкивается с городскими заторами. Благодаря ей, после полной остановки машины водитель может убрать ногу с тормоза и спокойно ждать, пока движение возобновится. Электроника удерживает автомобиль на месте, а для продолжения движения достаточно нажать на педаль газа - система автоматически отключается, и машина плавно трогается с места. О включении функции напоминает индикатор на панели приборов, а стоп-сигналы продолжают гореть, что информирует других участников движения о неподвижности автомобиля.

Однако, несмотря на удобство, у Auto Hold есть и свои недостатки. Как сообщает njcar.ru, некоторые водители опасаются, что постоянное использование системы может ускорить износ тормозных механизмов. На практике же владельцы не замечают существенного сокращения срока службы деталей - дополнительная нагрузка слишком мала, чтобы повлиять на ресурс узлов.

Система особенно полезна при длительных остановках - на светофорах или в пробках. Но при маневрировании на парковке, когда приходится часто перемещать автомобиль вперед и назад, Auto Hold может мешать. После каждой остановки система фиксирует машину тормозами, а отпускает их только при начале движения. Это приводит к тому, что перемещения становятся менее плавными, а маневры - рывками. На автомобилях с автоматической коробкой без этой функции двигаться на малой скорости зачастую проще: достаточно отпустить тормоз, и машина медленно покатится вперед, что удобно при парковке или движении в ограниченном пространстве.

Зимой многие водители предпочитают отключать Auto Hold. На скользкой поверхности, особенно при попытке тронуться в гору, любое резкое изменение усилия может привести к пробуксовке колес. В таких условиях лучше полностью контролировать процесс самостоятельно, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Особое внимание стоит уделить ситуации с буксировкой. Если автомобиль, который буксируют, неожиданно активирует Auto Hold и зафиксирует тормоза, это создаст дополнительное сопротивление и может привести к обрыву троса. Поэтому при буксировке категорически не рекомендуется использовать эту функцию - это поможет избежать лишних проблем и повреждений.

Таким образом, Auto Hold - полезная опция для городских условий и длительных остановок, но в некоторых случаях ее лучше отключать. Особенно это касается парковки, зимних дорог и буксировки. Важно помнить об этих нюансах, чтобы избежать неприятных ситуаций и сохранить ресурс автомобиля.

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