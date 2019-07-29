29 июля 2019, 17:06
В каких странах Европы продают самый доступный бензин
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В абсолютных цифрах самый дорогой бензин в Европе продается в Нидерландах. Пересчитав стоимость литра по действующему курсу, получаем 118,7 рубля. Самый дешевый 95-й отпускают на АЗС Казахстана – по 27,9 рубля за литр. Но интереснее посмотреть на соотношение стоимости топлива к размеру средней зарплаты.
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Россия, по версии экспертов, расположилась на 16-м месте, между Италией и Эстонией. Житель нашей страны на среднюю зарплату может приобрести 927 литров бензина марки АИ-95. Цифры кажутся несколько оптимистичными, но ни средняя цена бензина, ни средняя зарплата не называются. Решить задачу с двумя неизвестными непросто. Если предположить, что 95-й бензин стоит в среднем 45 рублей за литр, то средняя зарплата должна быть 41,7 тыс. рублей. На днях «Автостат» со ссылкой на Росстат, сообщал, что самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей. Чтобы купить на нее 927 литров, бензин должен стоить 25,4 рубля за литр. А при цене 45 рублей на такую зарплату можно позволить себе лишь 522 литра. Но это все равно больше, чем на Украине, где средней зарплаты хватит на 279 литров. В число аутсайдеров также попали Болгария, Румыния, Латвия и Белоруссия. Там жители смогут приобрести не более 560 литров топлива в месяц.
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