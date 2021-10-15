15 октября 2021, 00:01
В Калифорнии под запрет попали бензиновые газонокосилки и дизельные генераторы
Борьба за экологию, направленная на сокращение вредных выбросов в атмосферу, начинает принимать все более причудливые формы. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, запрещающий продажу бензиновых газонокосилок, дизельных генераторов, квадроциклов и другой техники с малолитражными двигателями внутреннего сгорания.
Дарья Климова Фото: pinterest.ru
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Фото: pinterest.ru
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Под санкции попали как бытовая садовая техника и скутеры, так и промышленные машины, например, лесозаготовительные. Особенно серьезно новые ограничения ударят по малому и среднему бизнесу. Например, сейчас промышленная косилка с бензиновым мотором обходится фирме от 7 000 до 11 000 долларов, тогда как ее электрические аналоги стоят в два с лишним раза дороже.
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