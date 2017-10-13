В Калифорнии разрешили испытания беспилотников
Для проведения дорожных тестов испытатели должны будут получать специальные разрешения, без которых заезды будут считаться незаконными. Кроме того, от владельцев беспилотников потребуется информация о месте и времени проведения испытаний, а также о составе команды, организующей тестирование. Отдельным списком нужно будет предоставить перечень технического оснащения, установленного на испытательный прототип.
В настоящее время на территории Калифорнии испытания «самостоятельных» машин проводят 42 компании, чей автопарк насчитывает 285 единиц транспорта и около 1 000 зарегистрированных водителей. Во время тестирования внутри автомобиля обязательно должен находиться человек, который в случае возникновения экстренной ситуации возьмет управление на себя. Новые поправки в законодательство допускают проведение тестирования без водителя-оператора.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное