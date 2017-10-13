13 октября 2017, 11:07

В Калифорнии разрешили испытания беспилотников

Департамент автотранспорта Калифорнии принял поправки в местное законодательство, допускающие испытания транспортных средств с системами автономного управления на территории штата. Скоро на калифорнийские дороги выпустят машины без педалей, руля, зеркал заднего вида и водителей-испытателей.
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Новые правила вступят в силу только к середине следующего года. Сейчас проект проходит этап публичного обсуждения, который займет 15 дней, после чего правительство штата должно его утвердить.

Для проведения дорожных тестов испытатели должны будут получать специальные разрешения, без которых заезды будут считаться незаконными. Кроме того, от владельцев беспилотников потребуется информация о месте и времени проведения испытаний, а также о составе команды, организующей тестирование. Отдельным списком нужно будет предоставить перечень технического оснащения, установленного на испытательный прототип.

В настоящее время на территории Калифорнии испытания «самостоятельных» машин проводят 42 компании, чей автопарк насчитывает 285 единиц транспорта и около 1 000 зарегистрированных водителей. Во время тестирования внутри автомобиля обязательно должен находиться человек, который в случае возникновения экстренной ситуации возьмет управление на себя. Новые поправки в законодательство допускают проведение тестирования без водителя-оператора.

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В Калифорнии разрешили испытания беспилотников
{{material_121335}}Новые правила вступят в силу только к середине следующего года. Сейчас проект проходит этап публичного обсуждения, который займет 15 дней, после чего правительство штата должно его утвердить.Для проведения дорожных тестов испытатели должны будут получать специальные разрешения, без которых заезды будут считаться незаконными. Кроме того, от владельцев беспилотников потребуется информация о месте и времени проведения испытаний, а также о составе команды, организующей тестирование. Отдельным списком нужно будет предоставить перечень технического оснащения, установленного на испытательный прототип.В настоящее время на территории Калифорнии испытания «самостоятельных» машин проводят 42 компании, чей автопарк насчитывает 285 единиц транспорта и около 1 000 зарегистрированных водителей. Во время тестирования внутри автомобиля обязательно должен находиться человек, который в случае возникновения экстренной ситуации возьмет управление на себя. Новые поправки в законодательство допускают проведение тестирования без водителя-оператора.
2017-10-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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