В Калининграде освоили сборку нового седана Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Обновленный Cerato стал первой моделью корейского Kia в России, который с завода оснащается фирменным телематическим комплексом Kia Connect. Во всех комплектациях устанавливается новая медиасистема с 8,0-дюймовым дисплеем и беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, которые позволяют использовать и сервисы «Яндекса». Кроме того, в топовых комплектациях, начиная с уровня Prestige, в штатное оснащение вошел комплекс электронных ассистентов Drive Wise.
Покупатели смогут выбирать из 12 сочетаний комплектации, двигателя и коробки передач. В моторной гамме обновленного Kia Cerato остались хорошо знакомые российским клиентам атмосферные двигатели объемом 1,6 литра (128 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.). Коробка передач – 6-диапазонный «автомат», но «младший» агрегат можно заказать и в паре с «механикой».
- 345 000 РKIA Cerato 2006 в Москве
- 1 520 000 РKIA Cerato 2019 в Москве
- 650 000 РKIA Cerato 2013 в Москве
- 1 422 000 РKIA Cerato 2018 в Москве
- 1 275 000 РKIA Cerato 2016 в Москве
- 755 000 РKIA Cerato 2012 в Москве
- 350 000 РKIA Cerato 2006 в Москве
- 1 240 000 РKIA Cerato 2017 в Москве
- 599 807 РKIA Cerato 2012 в Москве
- 1 050 000 РKIA Cerato 2014 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий