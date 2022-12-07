В Калининграде проектируют недорогой компактный автомобиль: первые фото и подробности
Фото: t.me/amberdlb
Фото: t.me/amberdlb
Фото: t.me/amberdlb
Фото: t.me/amberdlb
Фото: t.me/amberdlb
Фото: t.me/amberdlb
Накануне на предприятии провели презентацию проекта для молодых рабочих, сообщает телеграм-канал «Янтарный ДЛБ». Участникам рассказали об особенностях конструкции и пригласили поучаствовать в конкурсе на лучшее название для новинки. Хотя и «Янтарь» звучит неплохо.
Судя по информации со слайдов, российский кей-кар при длине порядка трех метров получит четырехместный салон. Несущий каркас изготовят из формованных деталей и профилей из высокопрочного алюминиево-магниевого сплава, соединенных лазерной сваркой. На них навесят кузовные панели из полипропилена и поликарбоната. Масса кузова составит 106 кг. Силовая установка – полностью электрическая. Цену не называют даже приблизительно, но 37% стоимости вложит тяговая батарея, а кузов – еще 21%. Ожидается, что пилотную партию электрокаров соберут на «Автоторе» в 2023 году.
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У «серых» Kia Sportage заподозрили проблемы с безопасностью
На калининградском «Автоторе» кроссоверы Kia Sportage больше не выпускают. Автомобили привозят к нам по схеме параллельного импорта. У кроссоверов американской сборки обнаружились проблемы с безопасностью.Читать далее
-
07.12.2022, 13:19
Колеса от тягача улетели в «Транзит»
На въезде в Каменск-Уральский произошло необычное ДТП. На полном ходу у тягача Scania отвалилась пара колес. По инерции они полетели на встречку, где их «поймал» грузовик на базе Ford Transit.Читать далее
-
07.12.2022, 09:44
Жители этих четырех регионов должны перерегистрировать машины и получить новые номера (ОСАГО пока не требуется)
Жители четырех новых регионов России должны до 1 января 2026 года заменить ранее выданные автомобильные регистрационные государственные номера. До 1 января 2024 года зарегистрировать машину можно будет без полиса ОСАГО.Читать далее
-
07.12.2022, 08:44
В 2023 году в Петербурге введут поминутную оплату парковки
Петербургский комитет по транспорту предлагает скорректировать тарифы на парковку в центре города и ввести со второго часа поминутную оплату. Новый порядок начнет действовать весной 2023 года.Читать далее
-
07.12.2022, 08:12
Такси Uber оштрафовали на 900 млн рублей за обман клиентов
Федеральный суд Австралии обязал сервис такси Uber выплатить штраф в размере 21 млн австралийских долларов (порядка 900 млн российских рублей) за систематические нарушения закона о правах потребителей и обман клиентов относительно стоимости предстоящей поездки.Читать далее
-
06.12.2022, 23:03
Взгляните, как новенькие ВMW X1 резвятся в снегу на тестах в Австрии (видео)
Компания BMW опубликовала видео с ходовых испытаний гибридных кроссоверов ВMW X1 и чистого электрокара BMW iX1, чтобы продемонстрировать возможности системы полного привода xDrive.Читать далее
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