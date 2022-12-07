В Калининграде проектируют недорогой компактный автомобиль: первые фото и подробности

Ранее мы писали Посмотрите на самый популярный автомобиль в Китае: маленький, дешевый и ездит без бензина Бестселлером китайского рынка в апреле 2022 года стал компактный электрокар Hongguang Mini EV от альянса GM-SAIC-Wuling ... Читать далее

По своей философии и дизайну концепция близка к миниатюрному китайскому электрокару Wuling Hongguang Mini за 4,5 тысячи долларов, который раскупают в Поднебесной как горячие пирожки. Он уже завоевал титул бестселлера электрического сегмента и претендует на более глобальный статус. Калининградский «Янтарь» может ждать столь же блестящая судьба.

Накануне на предприятии провели презентацию проекта для молодых рабочих, сообщает телеграм-канал «Янтарный ДЛБ». Участникам рассказали об особенностях конструкции и пригласили поучаствовать в конкурсе на лучшее название для новинки. Хотя и «Янтарь» звучит неплохо.

Судя по информации со слайдов, российский кей-кар при длине порядка трех метров получит четырехместный салон. Несущий каркас изготовят из формованных деталей и профилей из высокопрочного алюминиево-магниевого сплава, соединенных лазерной сваркой. На них навесят кузовные панели из полипропилена и поликарбоната. Масса кузова составит 106 кг. Силовая установка – полностью электрическая. Цену не называют даже приблизительно, но 37% стоимости вложит тяговая батарея, а кузов – еще 21%. Ожидается, что пилотную партию электрокаров соберут на «Автоторе» в 2023 году.

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