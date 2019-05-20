20 мая 2019, 16:43
В Калининграде стартовал выпуск тягачей Ford F-Max
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На калининградском заводе «Автотор» началось серийное производство тягачей Ford Trucks F-Max нового поколения. Автомобиль был признан «Лучшим грузовиком 2019 года».
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Новый Ford Trucks F-Max получил модернизированный 6‑цилиндровый дизель Ford Ecotorq объемом 12,7 литра и мощностью 500 л.с. Двигатель сочетается с 12‑ступенчатой коробкой передач ZF Trakson. Улучшенные настройки трансмиссии и оптимальная аэродинамика позволили снизить расход топлива на 6% по сравнению с предшественником. Кроме того, кабина нового тягача F-Max стала более комфортной, с двумя полноценными спальными местами, обновленной панелью приборов и 8-дюймовым экраном медиасистемы. Список электронных помощников пополнился адаптивным круиз-контролем и круиз-контролем с функцией прогнозирования (Predictive Cruise Control). Последний на основе данных GPS точно определяет местоположение автомобиля и дорожные условия на 1 – 2 километра вперед с тем, чтобы выбрать оптимальную скорость и передачу.
Производство крупнотоннажных грузовиков Ford стартовало на «Автоторе» в 2013 году. В октябре 2018 года здесь началась сборка обновленной дорожной линейки Ford Trucks: модели 1833 с колесной формулой 4х2 и модели 2533 с колесной формулой 6х2. Автомобили получили новый мощный и экономичный двигатель Ecotorq Евро-5, отдача которого возросла до 330 л.с.
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