Редкие дизельные версии BMW теперь доступны официально - что изменилось на заводе Автотор

2 июня 2026, 17:53
В Калининграде стартовала сборка BMW X5, X6 и X7 с российскими деталями
В Калининграде стартовала сборка BMW X5, X6 и X7 с российскими деталями
В Калининграде возобновили выпуск BMW с местными деталями. Новые решения помогают обходить ограничения. Покупатели получают гарантию и заводскую сборку. Подробности - в нашем материале.
В Калининграде вновь заработал конвейер по сборке BMW, где теперь выпускают кроссоверы X5, X6 и X7, выяснил канал «Авторевизорро». Эти автомобили относятся к дорестайлинговым версиям, поскольку новые модификации требуют других комплектующих, которые сейчас недоступны. Завод использует запасы деталей, завезенных до перебоев с поставками, а также внедряет российские компоненты, чтобы не останавливать производство.
Особое внимание уделяется локализации: впервые на предприятии начали самостоятельно окрашивать кузовные элементы, которые раньше поступали уже готовыми. Кроме того, в сборке применяются российские жгуты проводов и резиновые патрубки. Это вынужденная мера, позволяющая поддерживать работу цехов даже при ограниченных ресурсах.
Объемы выпуска остаются небольшими, но такой подход помогает сохранить рабочие места и обеспечить рынок редкими версиями. Например, дизельные модификации 40d с системой очистки выхлопа через мочевину ранее официально не поставлялись в Россию. Теперь же калининградский завод выпускает их малыми партиями, что особенно важно для тех, кто ищет именно такие моторы. В основном доступны версии 30d, а стоимость базовой комплектации начинается от 13,6 миллиона рублей.
Покупатели ценят возможность приобрести автомобиль с официальной гарантией и заводской сборкой, ведь при покупке через частных лиц часто возникают сложности с документами и юридическими нюансами. Многие готовы переплатить за прозрачное происхождение машины, чтобы избежать рисков, связанных с оформлением через третьи страны и возможными претензиями со стороны таможни.
Однако спрос на новые автомобили заметно снизился. Главная причина - высокие ставки по автокредитам, из-за которых даже обеспеченные клиенты откладывают покупку. Дополнительным фактором стало общее снижение доходов: цены на машины растут быстрее, чем возможности большинства покупателей. Многие предпочитают подождать стабилизации ситуации или возвращения привычных брендов на рынок, а пока выбирают проверенные варианты на вторичном рынке.
Тем не менее, выпуск кроссоверов BMW в Калининграде - это важный шаг для поддержания интереса к марке и сохранения производственных мощностей. Качество сборки и использование местных компонентов становятся ключевыми факторами для тех, кто готов инвестировать в автомобиль премиум-класса даже в непростых условиях.
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