3 июня 2021, 16:17
В Калининграде стартовала сборка Hyundai Tucson нового поколения
С конвейера завода «Автотор» сошли первые кроссоверы Hyundai Tucson четвертого поколения. Сборка осуществляется крупноузловым способом из готовых машинокомплектов, которые поставляют из Южной Кореи.
Дарья Климова Фото: Автотор
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Фото: Автотор
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Напомним, новинку предлагают в пяти уровнях оснащения и с тремя моторами на выбор: бензиновыми 150 и 190 сил и 186-сильным дизелем. Самый доступный вариант с младшим мотором, «механикой» и передним приводом стоит от 1 869 000 рублей. За топовый кроссовер в исполнении Visioner с дизельным мотором, «автоматом» и полным приводом придется отдать не менее 2 999 000 рублей. В списке оснащения значится панорамная крыша, 19-дюймовые колеса, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз» и набор электронных ассистентов Smart Sense.
Упомянутые модели: Hyundai Tucson (от 1 209 900 Р)
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