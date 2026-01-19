Сколько теперь стоит стать владельцем BMW X7 — удивят ли цены

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

19 января 2026, 08:37

В Калининграде стартовали продажи новых BMW X7 и X5 местной сборки по рекордным ценам

В Калининграде стартовали продажи новых BMW X7 и X5 местной сборки по рекордным ценам

Сколько теперь стоит стать владельцем BMW X7 — удивят ли цены

В Калининграде стартовали продажи новых BMW X7 и X5 местной сборки по рекордным ценам

В Калининграде вновь собирают кроссоверы BMW. Цены на X7 и X5 уже известны. В продаже появятся свежие версии. Эксперты раскрыли детали комплектаций. Ожидаются новые предложения на рынке.

В Калининграде вновь собирают кроссоверы BMW. Цены на X7 и X5 уже известны. В продаже появятся свежие версии. Эксперты раскрыли детали комплектаций. Ожидаются новые предложения на рынке.

На калининградском заводе «Автотор» вновь запустили производство кроссоверов BMW, и теперь на российском рынке официально доступны новые, но не очень свежие, образца 2022 года, экземпляры X7 и в скором времени X5. Как сообщает Autonews, первые автомобили уже готовятся к продаже, а дилеры активно формируют предложения для покупателей.

По словам Кирилла Чернова, владельца группы AvtoRevizorro и известного эксперта по автомобильному рынку, в ближайшие недели в автосалонах появятся BMW X7 в модификации 30d. Это дизельная версия, которая традиционно пользуется спросом у российских клиентов благодаря сочетанию мощности и экономичности. Первые машины поступят к дилерам уже во второй половине января, что вызвало заметный ажиотаж среди поклонников бренда.

Стартовая цена на BMW X7 калининградской сборки составляет 11 990 000 рублей. Однако, если рассматривать наиболее востребованную комплектацию, стоимость поднимается до 13 990 000 рублей. Это ощутимо выше, чем ожидали многие автолюбители, но, учитывая текущую ситуацию на рынке и ограниченное предложение премиальных моделей, такой ценник не выглядит неожиданным. Впрочем, для тех, кто рассчитывал на более доступные варианты, есть новости: вскоре в продаже появится и BMW X5, также собранный в Калининграде. Минимальная цена на этот кроссовер составит 11 790 000 рублей.

Интересно, что возвращение BMW на российский рынок в формате локальной сборки стало возможным благодаря усилиям «Автотор» и новым схемам поставок комплектующих. Главное отличие новых калининградских BMW от автомобилей летней партии заключается в том, что помимо деталей 2022 года в них теперь устанавливаются комплектующие 2025 года. Причем речь идет не о мелочах вроде клипс или резинок, а о полноценных крупных механических узлах.

Несмотря на все сложности последних лет, заводу удалось наладить выпуск автомобилей, которые по качеству и оснащению практически не уступают европейским аналогам. Впрочем, эксперты отмечают, что некоторые отличия все же есть - например, в доступности отдельных опций и нюансах комплектаций.

Пока что речь идет только о дизельных версиях, но в будущем не исключено расширение линейки за счет бензиновых и гибридных модификаций. Российские дилеры уже готовят специальные предложения для корпоративных клиентов и частных покупателей, а спрос на новые BMW, судя по всему, будет высоким. В условиях ограниченного выбора премиальных кроссоверов на рынке, каждая партия таких машин становится настоящим событием.

Стоит отметить, что цены на новые BMW X7 и X5 заметно выше, чем на аналогичные автомобили, ввезенные по параллельному импорту. Однако официальная гарантия, сервисная поддержка и прозрачная история автомобиля для многих покупателей оказываются решающими аргументами. Кроме того, локальная сборка позволяет рассчитывать на более стабильные поставки и меньшую зависимость от внешних факторов.

Появление новых BMW калининградской сборки - это не просто возвращение известного бренда, а важный сигнал для всего российского авторынка. В условиях санкций и ухода западных компаний, такие проекты становятся редкостью. Теперь остается следить, как отреагируют покупатели и насколько быстро разойдутся первые партии кроссоверов.

Упомянутые марки: BMW
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ

Похожие материалы БМВ

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Ростовская область Сургут
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться