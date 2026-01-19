Сколько теперь стоит стать владельцем BMW X7 — удивят ли цены

В Калининграде стартовали продажи новых BMW X7 и X5 местной сборки по рекордным ценам

В Калининграде вновь собирают кроссоверы BMW. Цены на X7 и X5 уже известны. В продаже появятся свежие версии. Эксперты раскрыли детали комплектаций. Ожидаются новые предложения на рынке.

В Калининграде вновь собирают кроссоверы BMW. Цены на X7 и X5 уже известны. В продаже появятся свежие версии. Эксперты раскрыли детали комплектаций. Ожидаются новые предложения на рынке.

На калининградском заводе «Автотор» вновь запустили производство кроссоверов BMW, и теперь на российском рынке официально доступны новые, но не очень свежие, образца 2022 года, экземпляры X7 и в скором времени X5. Как сообщает Autonews, первые автомобили уже готовятся к продаже, а дилеры активно формируют предложения для покупателей.

По словам Кирилла Чернова, владельца группы AvtoRevizorro и известного эксперта по автомобильному рынку, в ближайшие недели в автосалонах появятся BMW X7 в модификации 30d. Это дизельная версия, которая традиционно пользуется спросом у российских клиентов благодаря сочетанию мощности и экономичности. Первые машины поступят к дилерам уже во второй половине января, что вызвало заметный ажиотаж среди поклонников бренда.

Стартовая цена на BMW X7 калининградской сборки составляет 11 990 000 рублей. Однако, если рассматривать наиболее востребованную комплектацию, стоимость поднимается до 13 990 000 рублей. Это ощутимо выше, чем ожидали многие автолюбители, но, учитывая текущую ситуацию на рынке и ограниченное предложение премиальных моделей, такой ценник не выглядит неожиданным. Впрочем, для тех, кто рассчитывал на более доступные варианты, есть новости: вскоре в продаже появится и BMW X5, также собранный в Калининграде. Минимальная цена на этот кроссовер составит 11 790 000 рублей.

Интересно, что возвращение BMW на российский рынок в формате локальной сборки стало возможным благодаря усилиям «Автотор» и новым схемам поставок комплектующих. Главное отличие новых калининградских BMW от автомобилей летней партии заключается в том, что помимо деталей 2022 года в них теперь устанавливаются комплектующие 2025 года. Причем речь идет не о мелочах вроде клипс или резинок, а о полноценных крупных механических узлах.

Несмотря на все сложности последних лет, заводу удалось наладить выпуск автомобилей, которые по качеству и оснащению практически не уступают европейским аналогам. Впрочем, эксперты отмечают, что некоторые отличия все же есть - например, в доступности отдельных опций и нюансах комплектаций.

Пока что речь идет только о дизельных версиях, но в будущем не исключено расширение линейки за счет бензиновых и гибридных модификаций. Российские дилеры уже готовят специальные предложения для корпоративных клиентов и частных покупателей, а спрос на новые BMW, судя по всему, будет высоким. В условиях ограниченного выбора премиальных кроссоверов на рынке, каждая партия таких машин становится настоящим событием.

Стоит отметить, что цены на новые BMW X7 и X5 заметно выше, чем на аналогичные автомобили, ввезенные по параллельному импорту. Однако официальная гарантия, сервисная поддержка и прозрачная история автомобиля для многих покупателей оказываются решающими аргументами. Кроме того, локальная сборка позволяет рассчитывать на более стабильные поставки и меньшую зависимость от внешних факторов.

Появление новых BMW калининградской сборки - это не просто возвращение известного бренда, а важный сигнал для всего российского авторынка. В условиях санкций и ухода западных компаний, такие проекты становятся редкостью. Теперь остается следить, как отреагируют покупатели и насколько быстро разойдутся первые партии кроссоверов.