Почему запуск полного цикла производства SWM в России важен и что думают эксперты

6 июля 2026, 09:04
В Калининграде запустили сварочную линию полного цикла для кроссоверов SWM
В Калининграде запустили сварочную линию полного цикла для кроссоверов SWM
На заводе «Автотор» стартовало производство кроссоверов SWM по полному циклу - теперь сварка, окраска и сборка проходят на одной площадке. Мало кто знает, что это не только шаг к глубокой локализации, но и способ удержать цены на фоне растущего спроса. Какие модели появятся первыми, что изменится для покупателей и почему этот запуск может повлиять на рынок - объясняем с деталями.
Запуск новой сварочной линии на заводе «Автотор» в Калининграде стал заметным событием для российского авторынка. Для многих автомобилистов это означает, что кроссоверы SWM теперь будут производиться по полному циклу - от сварки кузова до финальной сборки. Такой подход не только повышает уровень локализации, но и позволяет контролировать качество на каждом этапе, что особенно важно в условиях меняющегося рынка.
На церемонии открытия присутствовали ключевые фигуры: генеральный директор ООО «Шинэрей Моторс Рус» Вячеслав Галузинский, руководитель российского филиала SWM с китайской стороны Ван Дон Дон и исполнительный директор ООО «Автотор Авто Холдинг» Юрий Анисимов. Именно они дали старт работе линии, которая рассчитана на выпуск моделей G05Pro, G01F, G01Pro и G03F. По словам Галузинского, запуск сварочного производства - это стратегический шаг, который позволяет не только увеличить долю российских компонентов, но и снизить зависимость от внешних поставок.
Ван Дон Дон отметил, что инвестиции в полный цикл подтверждают долгосрочные планы бренда на российском рынке. Он подчеркнул, что новая линия легко адаптируется под разные кузова на одной платформе, что дает гибкость при смене модельного ряда. Кроме того, собственное сварочное производство помогает снизить логистические издержки и удерживать цены на приемлемом уровне для покупателей. По его словам, это особенно актуально сейчас, когда спрос на кроссоверы стабильно высок.
Монтаж линии проходил поэтапно: сначала была проведена сборка оборудования, затем его установка, отладка и запуск. Особое внимание уделили контролю геометрии кузова и качеству сварных швов. Как сообщает «Российская Газета», завод теперь полностью контролирует все этапы - от сварки и окраски до финальной сборки и проверки готовых автомобилей. Ван Дон Дон также акцентировал, что оцинковка кузова - обязательная часть процесса, что напрямую влияет на коррозионную стойкость и долговечность машин.
В ближайшее время кроссоверы SWM, собранные по полному циклу, появятся в продаже. Это позволит не только расширить модельный ряд, но и повысить доверие к бренду среди российских покупателей. Для сравнения, недавно на рынке стартовали продажи Hyundai Mufasa, и эксперты отмечают, что запуск новых производственных линий, как в Калининграде, так и в других регионах, становится трендом последних лет. Например, Hyundai Mufasa недавно начал продажи в Узбекистане, что также связано с расширением локального производства и адаптацией моделей под региональные рынки.
Для справки: полный цикл производства автомобилей включает сварку, окраску, сборку и контроль качества на каждом этапе. Такой подход позволяет не только повысить уровень локализации, но и быстрее реагировать на изменения спроса. В условиях, когда многие зарубежные бренды покинули российский рынок, развитие собственных производственных мощностей становится ключевым фактором для стабильности и роста отрасли. По имеющимся данным, запуск новых линий на «Автоторе» может стать примером для других производителей, стремящихся укрепить свои позиции в России.
Похожие материалы СВМ, Соуист
-
06.07.2026, 09:15
Два новых двигателя НАМИ: российские разработки для судов и автомобилей
НАМИ представил сразу две отечественные новинки: судовой восьмицилиндровый двигатель и четырехцилиндровый мотор для легковых и коммерческих авто. Эти разработки могут стать ключевыми для замещения импортных агрегатов. Что изменится для рынка и какие детали уже обсуждают специалисты - разбираемся в материале.Читать далее
-
06.07.2026, 08:53
Renault отказалась от выпуска китайских авто на своих заводах в Европе
Renault неожиданно обозначила жесткую позицию: компания не допустит сборку китайских автомобилей на своих европейских предприятиях. Это решение может изменить баланс сил на рынке и повлиять на конкуренцию в ЕС. Что стоит за этим шагом и каковы его последствия - объясняем подробно.Читать далее
-
06.07.2026, 08:41
«Яндекс» тестирует карту наличия топлива на АЗС для таксистов по всей России
В России стартовало тестирование интерактивной карты, позволяющей таксистам быстро находить АЗС с бензином и дизелем. Мало кто знает, что сервис анализирует реальные заправки и собирает обратную связь от водителей. Какие преимущества и риски это несет - объясняем с деталями.Читать далее
-
06.07.2026, 08:18
Первый белорусский катер с электродвигателем: старт испытаний и планы на серию
СП ЗАО «МАЗ-МАН» представило первый прогулочный катер с электродвигателем, который уже готов к испытаниям на реках Брестской области. Проект может стать началом новой эры речного туризма и судостроения в регионе. Какие задачи стоят перед разработчиками, что известно о характеристиках и почему этот шаг важен именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.07.2026, 08:07
Porsche сокращает дилерские центры и зарядки в Китае из-за убытков
В начале 2026 года Porsche столкнулся с серьезными трудностями на китайском рынке: дилерские центры закрываются, сеть зарядных станций сокращается, а персонал вынужден искать новую работу. Мало кто знает, что убытки на каждой проданной машине достигают десятков тысяч юаней. Какие последствия ждут бренд и почему это важно для российских автолюбителей - объясняем подробно.Читать далее
-
06.07.2026, 07:58
BMW X5 сменил конструкцию багажника: исчезла фирменная двухсекционная дверь
BMW X5 нового поколения впервые лишился двухсекционной двери багажника - детали, которые многие считали визитной карточкой модели. Решение объяснили неудобством прежней конструкции, но реакция владельцев оказалась неоднозначной. Что изменилось и как это повлияет на практичность кроссовера - разбираемся, почему этот шаг важен именно сейчас.Читать далее
-
06.07.2026, 06:15
Mitsubishi Pajero: возвращение легенды с новыми технологиями и обновленным дизайном
Осенью 2026 года Mitsubishi Pajero возвращается на рынок после пятилетнего перерыва. Новое поколение внедорожника обещает свежий взгляд на классические решения, современные технологии и уникальные особенности, которые могут повлиять на сегмент полноразмерных SUV.Читать далее
-
06.07.2026, 06:07
Электротрицикл А777: запас хода 70 км и скорость до 45 км/ч для города
ЭЛЕКТРОТРИЦИКЛ А777 в сером цвете выделяется среди городских электромобилей благодаря сочетанию высокой грузоподъемности, современного литий-ионного аккумулятора и уверенной динамики. В условиях растущего спроса на компактный электротранспорт эта модель может стать заметным трендом на рынке.Читать далее
-
06.07.2026, 05:59
Geely Atlas с передним приводом: чем отличается «бюджетная» версия от топовой
Geely Atlas с новым 1,5-литровым турбомотором и передним приводом заметно дешевле полноприводной версии. Разбираемся, какие плюсы и минусы есть у этой модификации, и насколько она подходит для российских дорог и условий эксплуатации.Читать далее
-
06.07.2026, 05:51
BAIC BJ60 стал дешевле на 900 тысяч: как изменится рынок рамных внедорожников
BAIC BJ60 теперь стоит почти на миллион дешевле, что делает его одним из самых доступных рамных внедорожников на российском рынке. Это решение может повлиять на спрос в сегменте, где конкуренция с Toyota Land Cruiser Prado и Tank 500 становится все острее.Читать далее
Похожие материалы СВМ, Соуист
-
06.07.2026, 09:15
Два новых двигателя НАМИ: российские разработки для судов и автомобилей
НАМИ представил сразу две отечественные новинки: судовой восьмицилиндровый двигатель и четырехцилиндровый мотор для легковых и коммерческих авто. Эти разработки могут стать ключевыми для замещения импортных агрегатов. Что изменится для рынка и какие детали уже обсуждают специалисты - разбираемся в материале.Читать далее
-
06.07.2026, 08:53
Renault отказалась от выпуска китайских авто на своих заводах в Европе
Renault неожиданно обозначила жесткую позицию: компания не допустит сборку китайских автомобилей на своих европейских предприятиях. Это решение может изменить баланс сил на рынке и повлиять на конкуренцию в ЕС. Что стоит за этим шагом и каковы его последствия - объясняем подробно.Читать далее
-
06.07.2026, 08:41
«Яндекс» тестирует карту наличия топлива на АЗС для таксистов по всей России
В России стартовало тестирование интерактивной карты, позволяющей таксистам быстро находить АЗС с бензином и дизелем. Мало кто знает, что сервис анализирует реальные заправки и собирает обратную связь от водителей. Какие преимущества и риски это несет - объясняем с деталями.Читать далее
-
06.07.2026, 08:18
Первый белорусский катер с электродвигателем: старт испытаний и планы на серию
СП ЗАО «МАЗ-МАН» представило первый прогулочный катер с электродвигателем, который уже готов к испытаниям на реках Брестской области. Проект может стать началом новой эры речного туризма и судостроения в регионе. Какие задачи стоят перед разработчиками, что известно о характеристиках и почему этот шаг важен именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.07.2026, 08:07
Porsche сокращает дилерские центры и зарядки в Китае из-за убытков
В начале 2026 года Porsche столкнулся с серьезными трудностями на китайском рынке: дилерские центры закрываются, сеть зарядных станций сокращается, а персонал вынужден искать новую работу. Мало кто знает, что убытки на каждой проданной машине достигают десятков тысяч юаней. Какие последствия ждут бренд и почему это важно для российских автолюбителей - объясняем подробно.Читать далее
-
06.07.2026, 07:58
BMW X5 сменил конструкцию багажника: исчезла фирменная двухсекционная дверь
BMW X5 нового поколения впервые лишился двухсекционной двери багажника - детали, которые многие считали визитной карточкой модели. Решение объяснили неудобством прежней конструкции, но реакция владельцев оказалась неоднозначной. Что изменилось и как это повлияет на практичность кроссовера - разбираемся, почему этот шаг важен именно сейчас.Читать далее
-
06.07.2026, 06:15
Mitsubishi Pajero: возвращение легенды с новыми технологиями и обновленным дизайном
Осенью 2026 года Mitsubishi Pajero возвращается на рынок после пятилетнего перерыва. Новое поколение внедорожника обещает свежий взгляд на классические решения, современные технологии и уникальные особенности, которые могут повлиять на сегмент полноразмерных SUV.Читать далее
-
06.07.2026, 06:07
Электротрицикл А777: запас хода 70 км и скорость до 45 км/ч для города
ЭЛЕКТРОТРИЦИКЛ А777 в сером цвете выделяется среди городских электромобилей благодаря сочетанию высокой грузоподъемности, современного литий-ионного аккумулятора и уверенной динамики. В условиях растущего спроса на компактный электротранспорт эта модель может стать заметным трендом на рынке.Читать далее
-
06.07.2026, 05:59
Geely Atlas с передним приводом: чем отличается «бюджетная» версия от топовой
Geely Atlas с новым 1,5-литровым турбомотором и передним приводом заметно дешевле полноприводной версии. Разбираемся, какие плюсы и минусы есть у этой модификации, и насколько она подходит для российских дорог и условий эксплуатации.Читать далее
-
06.07.2026, 05:51
BAIC BJ60 стал дешевле на 900 тысяч: как изменится рынок рамных внедорожников
BAIC BJ60 теперь стоит почти на миллион дешевле, что делает его одним из самых доступных рамных внедорожников на российском рынке. Это решение может повлиять на спрос в сегменте, где конкуренция с Toyota Land Cruiser Prado и Tank 500 становится все острее.Читать далее