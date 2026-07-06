Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

6 июля 2026, 09:04

В Калининграде запустили сварочную линию полного цикла для кроссоверов SWM

В Калининграде запустили сварочную линию полного цикла для кроссоверов SWM

Почему запуск полного цикла производства SWM в России важен и что думают эксперты

В Калининграде запустили сварочную линию полного цикла для кроссоверов SWM

На заводе «Автотор» стартовало производство кроссоверов SWM по полному циклу - теперь сварка, окраска и сборка проходят на одной площадке. Мало кто знает, что это не только шаг к глубокой локализации, но и способ удержать цены на фоне растущего спроса. Какие модели появятся первыми, что изменится для покупателей и почему этот запуск может повлиять на рынок - объясняем с деталями.

На заводе «Автотор» стартовало производство кроссоверов SWM по полному циклу - теперь сварка, окраска и сборка проходят на одной площадке. Мало кто знает, что это не только шаг к глубокой локализации, но и способ удержать цены на фоне растущего спроса. Какие модели появятся первыми, что изменится для покупателей и почему этот запуск может повлиять на рынок - объясняем с деталями.

Запуск новой сварочной линии на заводе «Автотор» в Калининграде стал заметным событием для российского авторынка. Для многих автомобилистов это означает, что кроссоверы SWM теперь будут производиться по полному циклу - от сварки кузова до финальной сборки. Такой подход не только повышает уровень локализации, но и позволяет контролировать качество на каждом этапе, что особенно важно в условиях меняющегося рынка.

На церемонии открытия присутствовали ключевые фигуры: генеральный директор ООО «Шинэрей Моторс Рус» Вячеслав Галузинский, руководитель российского филиала SWM с китайской стороны Ван Дон Дон и исполнительный директор ООО «Автотор Авто Холдинг» Юрий Анисимов. Именно они дали старт работе линии, которая рассчитана на выпуск моделей G05Pro, G01F, G01Pro и G03F. По словам Галузинского, запуск сварочного производства - это стратегический шаг, который позволяет не только увеличить долю российских компонентов, но и снизить зависимость от внешних поставок.

Ван Дон Дон отметил, что инвестиции в полный цикл подтверждают долгосрочные планы бренда на российском рынке. Он подчеркнул, что новая линия легко адаптируется под разные кузова на одной платформе, что дает гибкость при смене модельного ряда. Кроме того, собственное сварочное производство помогает снизить логистические издержки и удерживать цены на приемлемом уровне для покупателей. По его словам, это особенно актуально сейчас, когда спрос на кроссоверы стабильно высок.

Монтаж линии проходил поэтапно: сначала была проведена сборка оборудования, затем его установка, отладка и запуск. Особое внимание уделили контролю геометрии кузова и качеству сварных швов. Как сообщает «Российская Газета», завод теперь полностью контролирует все этапы - от сварки и окраски до финальной сборки и проверки готовых автомобилей. Ван Дон Дон также акцентировал, что оцинковка кузова - обязательная часть процесса, что напрямую влияет на коррозионную стойкость и долговечность машин.

В ближайшее время кроссоверы SWM, собранные по полному циклу, появятся в продаже. Это позволит не только расширить модельный ряд, но и повысить доверие к бренду среди российских покупателей. Для сравнения, недавно на рынке стартовали продажи Hyundai Mufasa, и эксперты отмечают, что запуск новых производственных линий, как в Калининграде, так и в других регионах, становится трендом последних лет. Например, Hyundai Mufasa недавно начал продажи в Узбекистане, что также связано с расширением локального производства и адаптацией моделей под региональные рынки.

Для справки: полный цикл производства автомобилей включает сварку, окраску, сборку и контроль качества на каждом этапе. Такой подход позволяет не только повысить уровень локализации, но и быстрее реагировать на изменения спроса. В условиях, когда многие зарубежные бренды покинули российский рынок, развитие собственных производственных мощностей становится ключевым фактором для стабильности и роста отрасли. По имеющимся данным, запуск новых линий на «Автоторе» может стать примером для других производителей, стремящихся укрепить свои позиции в России.

Упомянутые марки: SWM, Soueast
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