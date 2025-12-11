Погоня на трассе и неожиданные подробности – чем закончилась история с нарушителем

11 декабря 2025, 22:59
В Калининградской области задержали пьяного водителя Audi после опасной погони
Водитель Audi устроил опасную поездку в Калининградской области. Его остановили инспекторы ГИБДД. В деле всплыли новые детали. Нарушителю грозят серьезные последствия.
В одном из поселков Калининградской области сотрудники ГИБДД остановили мужчину, управлявшего автомобилем Audi в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает Piter.tv, внимание инспекторов привлекла неадекватная манера езды: водитель двигался по встречной полосе, игнорируя правила дорожного движения.
Патрульные незамедлительно передали информацию о нарушителе ближайшим экипажам ДПС. Совместными усилиями полицейские организовали преследование, в ходе которого удалось заблокировать автомобиль и задержать мужчину. При проверке выяснилось, что у водителя явные признаки опьянения. Алкотестер показал 1,461 мг/литр. Мужчина был немедленно отстранен от управления транспортным средством.
В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что этот же водитель ранее в тот же день стал участником дорожно-транспортного происшествия. После столкновения он покинул место аварии, не дождавшись сотрудников полиции. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, однако сам факт бегства с места происшествия стал отягчающим обстоятельством.
В отношении задержанного были составлены административные материалы сразу по нескольким статьям. Ему грозит серьезное наказание за управление автомобилем в нетрезвом виде, а также за оставление места ДТП. Сейчас мужчине предстоит ответить за свои действия перед законом, а его автомобиль временно изъят.
