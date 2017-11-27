27 ноября 2017, 11:17

В Калуге будут выпускать Citroеn Jumpy и Peugeot Expert

Запуск полного цикла производства коммерческих автомобилей Citroеn Jumpy и Peugeot Expert в Калуге намечен на первый квартал 2018 года. В настоящий момент эта линейка производится на французском заводе Севельнорд.
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В Калуге будут выпускать Citroеn Jumpy и Peugeot Expert Citroen Jumpy, Peugeot Expert

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В настоящее время российские специалисты завершают отладку сборочных линий. В мае 2017 года Группа PSA начала в России продажи легких коммерческих автомобилей Peugeot Expert и Citroen Jumpy нового поколения. Осенью в продажу поступили пассажирские микроавтобусы SpaceTourer и Traveller. Решение о расширении модельного ряда автомобилей, производимых в России, позволит укрепить позиции Группы PSA на российском рынке, а также увеличить глобальную прибыль к 2021 году.

Коммерческие фургоны Expert и Jumpy дополнят линейку автомобилей, локализованных французской компанией в России. В октябре 2016 года калужский завод запустил серийное производство нового Citroеn C4 седан, а летом 2017 к нему присоединился Peugeot 408.  настоящее время сборка седанов локализована на 35%.

Peugeot Expert и Citroе Jumpy будут собирать на заводе в Калуге по полному циклу производства. Ожидается, что уровень локализации на момент старта производства составит 50%.

Комплектации и технические характеристики

Citroen Jumpy L3H1 2.0 MTPeugeot Expert Premium 2.0 АТ
Год выпуска, с2017 2015
Год выпуска, по2018 2017
Кузовфургон минивэн
Количество дверей/мест4/2 5/6
Тип двигателядизельный дизельный
Мощность, л.с./ об/мин150 163
Объем двигателя 1997
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая Автоматическая, 6-ступенчатая
Приводпередний передний
Городской цикл 9.0
Загородный цикл 6.8
Смешанный цикл5.9 7.6
ТопливоДТ дт
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В Калуге будут выпускать Citroеn Jumpy и Peugeot Expert
{{material_121325}} В настоящее время российские специалисты завершают отладку сборочных линий. В мае 2017 года Группа PSA начала в России продажи легких коммерческих автомобилей Peugeot Expert и Citroen Jumpy нового поколения. Осенью в продажу поступили пассажирские микроавтобусы SpaceTourer и Traveller. Решение о расширении модельного ряда автомобилей, производимых в России, позволит укрепить позиции Группы PSA на российском рынке, а также увеличить глобальную прибыль к 2021 году.Коммерческие фургоны Expert и Jumpy дополнят линейку автомобилей, локализованных французской компанией в России. В октябре 2016 года калужский завод запустил серийное производство нового Citroеn C4 седан, а летом 2017 к нему присоединился Peugeot 408.  настоящее время сборка седанов локализована на 35%. Peugeot Expert и Citroе Jumpy будут собирать на заводе в Калуге по полному циклу производства. Ожидается, что уровень локализации на момент старта производства составит 50%.
2017-11-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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