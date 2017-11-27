В Калуге будут выпускать Citroеn Jumpy и Peugeot Expert
Запуск полного цикла производства коммерческих автомобилей Citroеn Jumpy и Peugeot Expert в Калуге намечен на первый квартал 2018 года. В настоящий момент эта линейка производится на французском заводе Севельнорд.
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Коммерческие фургоны Expert и Jumpy дополнят линейку автомобилей, локализованных французской компанией в России. В октябре 2016 года калужский завод запустил серийное производство нового Citroеn C4 седан, а летом 2017 к нему присоединился Peugeot 408. настоящее время сборка седанов локализована на 35%.
Peugeot Expert и Citroе Jumpy будут собирать на заводе в Калуге по полному циклу производства. Ожидается, что уровень локализации на момент старта производства составит 50%.
Комплектации и технические характеристики
|Citroen Jumpy L3H1 2.0 MT
|Peugeot Expert Premium 2.0 АТ
|Год выпуска, с
|2017
|2015
|Год выпуска, по
|2018
|2017
|Кузов
|фургон
|минивэн
|Количество дверей/мест
|4/2
|5/6
|Тип двигателя
|дизельный
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|150
|163
|Объем двигателя
|1997
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
|Городской цикл
|9.0
|Загородный цикл
|6.8
|Смешанный цикл
|5.9
|7.6
|Топливо
|ДТ
|дт
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