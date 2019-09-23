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23 сентября 2019, 14:11

В Калуге начнут собирать полноприводные Peugeot и Citroen

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С октября калужский завод «ПСМА Рус» приступает к сборке полноприводных версий грузовых фургонов и пассажирских микроавтобусов автомобилей Peugeot Traveller и Peugeot Expert, а также Citroen SpaceTourer и Citroen Jumpy.
В Калуге начнут собирать полноприводные Peugeot и Citroen

 

В Калуге начнут собирать полноприводные Peugeot и Citroen

 

В Калуге начнут собирать полноприводные Peugeot и Citroen

Фото взято из открытых источников

В Калуге начнут собирать полноприводные Peugeot и Citroen

 

В Калуге начнут собирать полноприводные Peugeot и Citroen

 

В Калуге начнут собирать полноприводные Peugeot и Citroen
В Калуге начнут собирать полноприводные Peugeot и Citroen
В Калуге начнут собирать полноприводные Peugeot и Citroen
В Калуге начнут собирать полноприводные Peugeot и Citroen
В Калуге начнут собирать полноприводные Peugeot и Citroen
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Калужский завод планирует в октябре запустить производство полноприводных модификаций четырех моделей Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer, а также Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Полный привод получат только версии с удлиненной колесной базой: L2 (4 959 мм) и L3 (5 309 мм). Все они будут доступны исключительно с дизельными 2,0-литровыми моторами мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Система полного привода работает в связке с системами стабилизации ESC и ASR. При проскальзывании колес вискомуфта способна передавать до 100% крутящего момента на заднюю ось.

Как сообщает пресс-служба PSA, коммерческие фургоны Peugeot Expert 4х4 и Citroen Jumpy 4х4 будут доступны с двумя вариантами полной массы: 2 495 кг или 3 100 кг. Полноприводные версии отличаются увеличенным на 20 мм дорожным просветом (до 200 мм), а также стальной защитой картера и трансмиссии. Все полноприводные автомобили получат стандартную гарантию: фургоны – 2 года без ограничения пробега; пассажирские версии – 3 года или 100 000 километров пробега – в зависимости от того, что наступит раньше.

Запуск производства полноприводных версий пройдет в соответствии с условиями специнвестконтракта (СПИК), подписанного Группой PSA и российским правительством в июне 2019 года. Кроме того, французский автопроизводитель планирует локализовать в нашей стране выпуск двигателей и коробок передач. Сейчас с конвейера калужского предприятия сходят 6 моделей французских брендов: Peugeot 408, Citroеn C4 Sedan, Citroеn Jumpy и Peugeot Expert, Citroеn SpaceTourer и Peugeot Traveller. До конца года здесь должна начаться сборка автомобилей Opel.

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Отзывы по теме
Форум Citroen Jumpy
Помогите хочу поменять чехлы Citroen Jumper 2000 г.в. 2,8D. Не могу снять подголовники водительского сидения.
dmitrii
В Калуге стартовал выпуск фургонов Citroen и Peugeot
Очень хорошие машинки, в качестве развозного городского грузовика незаменимы. Вот только цена, на мой взгляд высоковата и никак не могу отделаться от стереотипа, что все французские машины у нас быстро ржавеют. Возможно, если они родом из Калуги, а не из под Парижа, ситуация изменится?
Дмитрий
Тест-драйв Citroen Space Tourer: французская романтика
Главное, чтобы не сгнил раньше времени
Михаил
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В Калуге начнут собирать полноприводные Peugeot и Citroen
{{material_123218}}Калужский завод планирует в октябре запустить производство полноприводных модификаций четырех моделей Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer, а также Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Полный привод получат только версии с удлиненной колесной базой: L2 (4 959 мм) и L3 (5 309 мм). Все они будут доступны исключительно с дизельными 2,0-литровыми моторами мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Система полного привода работает в связке с системами стабилизации ESC и ASR. При проскальзывании колес вискомуфта способна передавать до 100% крутящего момента на заднюю ось.Как сообщает пресс-служба PSA, коммерческие фургоны Peugeot Expert 4х4 и Citroen Jumpy 4х4 будут доступны с двумя вариантами полной массы: 2 495 кг или 3 100 кг. Полноприводные версии отличаются увеличенным на 20 мм дорожным просветом (до 200 мм), а также стальной защитой картера и трансмиссии. Все полноприводные автомобили получат стандартную гарантию: фургоны – 2 года без ограничения пробега; пассажирские версии – 3 года или 100 000 километров пробега – в зависимости от того, что наступит раньше.Запуск производства полноприводных версий пройдет в соответствии с условиями специнвестконтракта (СПИК), подписанного Группой PSA и российским правительством в июне 2019 года. Кроме того, французский автопроизводитель планирует локализовать в нашей стране выпуск двигателей и коробок передач. Сейчас с конвейера калужского предприятия сходят 6 моделей французских брендов: Peugeot 408, Citroеn C4 Sedan, Citroеn Jumpy и Peugeot Expert, Citroеn SpaceTourer и Peugeot Traveller. До конца года здесь должна начаться сборка автомобилей Opel.
2019-09-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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