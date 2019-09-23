Автопортал 110km.ru Автожурнал Peugeot Citroen Новинки и концепт кары Новинки и концепт кары Ситроен
23 сентября 2019, 14:11
В Калуге начнут собирать полноприводные Peugeot и Citroen
- 1140
- 0
С октября калужский завод «ПСМА Рус» приступает к сборке полноприводных версий грузовых фургонов и пассажирских микроавтобусов автомобилей Peugeot Traveller и Peugeot Expert, а также Citroen SpaceTourer и Citroen Jumpy.
Ранее мы писали
Вслед за «коммерсантами» Peugeot Expert и Citroen Jumpy производственную прописку в Калуге обрели «туристы» ...Читать далее
Как сообщает пресс-служба PSA, коммерческие фургоны Peugeot Expert 4х4 и Citroen Jumpy 4х4 будут доступны с двумя вариантами полной массы: 2 495 кг или 3 100 кг. Полноприводные версии отличаются увеличенным на 20 мм дорожным просветом (до 200 мм), а также стальной защитой картера и трансмиссии. Все полноприводные автомобили получат стандартную гарантию: фургоны – 2 года без ограничения пробега; пассажирские версии – 3 года или 100 000 километров пробега – в зависимости от того, что наступит раньше.
Запуск производства полноприводных версий пройдет в соответствии с условиями специнвестконтракта (СПИК), подписанного Группой PSA и российским правительством в июне 2019 года. Кроме того, французский автопроизводитель планирует локализовать в нашей стране выпуск двигателей и коробок передач. Сейчас с конвейера калужского предприятия сходят 6 моделей французских брендов: Peugeot 408, Citroеn C4 Sedan, Citroеn Jumpy и Peugeot Expert, Citroеn SpaceTourer и Peugeot Traveller. До конца года здесь должна начаться сборка автомобилей Opel.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Citroen C3 Aircross: искусство наряжаться
20.02.2018, 18:03
Тест-драйв Citroen Jumpy: коммерческая эйфория
13.10.2017, 11:55
Тест-драйв Citroen Space Tourer: французская романтика
20.09.2017, 09:43
Тест-драйв Citroen Grand C4 Picasso: не от мира сего
15.03.2017, 05:05
Тест-драйв DS4 Crossback: французская акварель
30.10.2016, 21:00
Тест-драйв Citroen C4 Sedan: отдать в хорошие руки
27.09.2016, 21:21
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Citroen C3 Aircross: искусство наряжаться
20.02.2018, 18:03
Тест-драйв Citroen Jumpy: коммерческая эйфория
13.10.2017, 11:55
Тест-драйв Citroen Space Tourer: французская романтика
20.09.2017, 09:43
Тест-драйв Citroen Grand C4 Picasso: не от мира сего
15.03.2017, 05:05
Тест-драйв DS4 Crossback: французская акварель
30.10.2016, 21:00
Тест-драйв Citroen C4 Sedan: отдать в хорошие руки
27.09.2016, 21:21
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Помогите хочу поменять чехлы Citroen Jumper 2000 г.в. 2,8D. Не могу снять подголовники водительского сидения.
Очень хорошие машинки, в качестве развозного городского грузовика незаменимы. Вот только цена, на мой взгляд высоковата и никак не могу отделаться от стереотипа, что все французские машины у нас быстро ржавеют. Возможно, если они родом из Калуги, а не из под Парижа, ситуация изменится?
Главное, чтобы не сгнил раньше времени
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве