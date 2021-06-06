6 июня 2021, 06:19
В Калуге освоят выпуск турбомоторов для Volkswagen и Skoda
Концерн Volkswagen Group планирует увеличить локализацию своих моделей и с 2024 года начнет выпускать в России не только 1,6-литровые «атмосферники» MPI, но и 1,4-литровые турбомоторы TSI.
Дарья Климова Фото: Reuters
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Фото: Volkswagen
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Volkswagen инвестирует в реализацию проекта 6 млрд рублей. В регионе будет создано 80 новых рабочих мест. В настоящее время мотор 1.4 TSI поставляют из Европы и устанавливают на большинство моделей Volkswagen и Skoda российской сборки: кроссоверы Tiguan, Karoq и Kodiaq, а также лифтбеки Polo, Rapid и Octavia. Этот же мотор есть в линейке нового кроссовера Volkswagen Taos, сборка которого на днях стартовала в Нижнем Новгороде.
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07.06.2021, 12:03
Новый КамАЗ «Геркулес» потеснит карьерные самосвалы БелАЗа
07.06.2021, 11:27
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Когда ждать рестайлинг Lada Xray?
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