2 марта 2018, 22:25

В Калуге стартовал выпуск фургонов Citroen и Peugeot

На российском заводе группы PSA в Калуге началось производство фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Цены на автомобили российской сборки одинаковые и начинаются от 1 469 900 рублей.
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  В Калуге стартовал выпуск фургонов Citroen и Peugeot Peugeot Expert В Калуге стартовал выпуск фургонов Citroen и Peugeot Peugeot Expert В Калуге стартовал выпуск фургонов Citroen и Peugeot
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Peugeot Expert
Выпускается с 2012 г.
Новый от 1 774 000 до 2 054 000 Р
На предприятии будут выпускать коммерческие фургоны в двух вариантах длины (4,95 и 5,30 метра) и в двух вариантах массы (до 2,5 и свыше 3,0 тонн). Легкие фургоны более практичны в крупных мегаполисах, где въезд в центр города ограничен для средних и тяжелых грузовиков.
 
Фургоны разделят линейку двигателей. Они будут оснащаться дизельными моторами объемом 1,6 литра (90 л.с., 215 Нм) и 2 литра (150 л.с., 370 Нм). Выбор трансмиссий: пятидиапазонный «автомат»или шестиступенчатая МКПП.

Все автомобили в базе получат металлическую перегородка между кабиной и грузовым отделением, кольца в полу для фиксации груза, сдвижную боковую и распашные задние двери, усиленную подвеску, защиту картера, предпусковой обогреватель и аккумулятор повышенной емкости.

Citroen Jumpy
Выпускается с 2015 г.
Новый от 1 299 900 до 0 Р
Российские фургоны дополнительно будут оснащаться штатными противотуманками, подогревом сидений, кондиционером, круиз-контролем и парковочными датчиками. В виде опций доступны камера заднего вида, мультимедиа с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, датчики дождя и света.

Стоимость версий с базовым 90-сильным мотором составит от 1 469 900 рублей, с более мощным – на 100 000 рублей дороже.
Новости Пежо Эксперт
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Комментарии
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Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Sarah Pena03.03.2018 02:59
3aРa6oТоk oT 2OOOO py6Лeй в дЕнь!!!
Подро6нОcти нa vk.cc/ 7MglUw


3aРa6oТоk oT 2OOOO py6Лeй в дЕнь!!!
Подро6нОcти нa vk.cc/ 7MglUw
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В Калуге стартовал выпуск фургонов Citroen и Peugeot
{{model_3258}}На предприятии будут выпускать коммерческие фургоны в двух вариантах длины (4,95 и 5,30 метра) и в двух вариантах массы (до 2,5 и свыше 3,0 тонн). Легкие фургоны более практичны в крупных мегаполисах, где въезд в центр города ограничен для средних и тяжелых грузовиков. Фургоны разделят линейку двигателей. Они будут оснащаться дизельными моторами объемом 1,6 литра (90 л.с., 215 Нм) и 2 литра (150 л.с., 370 Нм). Выбор трансмиссий: пятидиапазонный «автомат»или шестиступенчатая МКПП.Все автомобили в базе получат металлическую перегородка между кабиной и грузовым отделением, кольца в полу для фиксации груза, сдвижную боковую и распашные задние двери, усиленную подвеску, защиту картера, предпусковой обогреватель и аккумулятор повышенной емкости.{{model_2182}}Российские фургоны дополнительно будут оснащаться штатными противотуманками, подогревом сидений, кондиционером, круиз-контролем и парковочными датчиками. В виде опций доступны камера заднего вида, мультимедиа с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, датчики дождя и света.Стоимость версий с базовым 90-сильным мотором составит от 1 469 900 рублей, с более мощным – на 100 000 рублей дороже.
2018-03-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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