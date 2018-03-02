В Калуге стартовал выпуск фургонов Citroen и Peugeot
На российском заводе группы PSA в Калуге началось производство фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Цены на автомобили российской сборки одинаковые и начинаются от 1 469 900 рублей.
Peugeot Expert
Выпускается с 2012 г.
Новый от 1 774 000 до 2 054 000 Р
Фургоны разделят линейку двигателей. Они будут оснащаться дизельными моторами объемом 1,6 литра (90 л.с., 215 Нм) и 2 литра (150 л.с., 370 Нм). Выбор трансмиссий: пятидиапазонный «автомат»или шестиступенчатая МКПП.
Все автомобили в базе получат металлическую перегородка между кабиной и грузовым отделением, кольца в полу для фиксации груза, сдвижную боковую и распашные задние двери, усиленную подвеску, защиту картера, предпусковой обогреватель и аккумулятор повышенной емкости.
Citroen Jumpy
Выпускается с 2015 г.
Новый от 1 299 900 до 0 Р
Стоимость версий с базовым 90-сильным мотором составит от 1 469 900 рублей, с более мощным – на 100 000 рублей дороже.
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Комментарии пользователей
Sarah Pena03.03.2018 02:59
3aРa6oТоk oT 2OOOO py6Лeй в дЕнь!!!
Подро6нОcти нa vk.cc/ 7MglUw
3aРa6oТоk oT 2OOOO py6Лeй в дЕнь!!!
Подро6нОcти нa vk.cc/ 7MglUw
Подро6нОcти нa vk.cc/ 7MglUw
3aРa6oТоk oT 2OOOO py6Лeй в дЕнь!!!
Подро6нОcти нa vk.cc/ 7MglUw
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