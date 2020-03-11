11 марта 2020, 13:42
В Калуге стартовала сборка Mitsubishi Outlander 2020 модельного года
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Фото: Mitsubishi
В России начали выпускать кроссоверы Mitsubishi Outlander 2020 модельного года. Автомобили получили обновленную информационно-развлекательную систему, более комфортные кресла и продвинутый полный привод.
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Кроме того, обновленные кроссоверы Outlander получат модернизированную медиасистему Mitsubishi Connect с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Изменился дизайн блока климатической установки. Регулировать температуру теперь можно при помощи круглых «крутилок», а для синхронизации параметров в водительской и пассажирской зонах достаточно нажать специальную кнопку.
Все автомобили с приводом на четыре колеса теперь оснащаются интеллектуальной системой полного привода S-AWC с управляемым вектором тяги. Цены и комплектации на Mitsubishi Outlander 2020 модельного года пока остались без изменений. Базовый кроссовер стоит от 1 709 000 рублей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Приобрел данную модель где-то пол года назад. Поскольку часто люблю выбираться с семьей на природу, Mitsubishi Outlander постоянно проходил проверку на прочность. Знаете он меня покорил. По трассе расход топлива составляет всего 10 литров! а по городу 12! И это внедорожник! Друзья когда им говорю про ...
Иксви как бомба замедленного действия. Еще взорвет, вот увидите, но не сейчас, а после обновы. Вообще субару резко решили обновить генерации у всех своих моделей практически, и все на удивление ожидаемы. Хотя какие удивления? Субару есть субару.
бензиновый Outlander с 2,4-литровым 167-сильным V6 и «вариатором» Jatco в комплектации Ultimate Это бред нет таких моторов.
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