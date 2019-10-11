Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
11 октября 2019, 16:03

В Калуге выпустили 500 000 моторов Volkswagen

  • 14
  • 0
 
С конвейера калужского моторного завода концерна Volkswagen сошел 500-тысячный бензиновый атмосферный двигатель серии EA211. Собранные на предприятии моторы предназначены не только для автомобилей российского производства, но и для отправки на экспорт.
Ранее мы писали
Российский офис Volkswagen готовится возобновить в нашей стране продажи седанов Jetta. Автомобили нового поколения ...
Читать далее
Моторный завод Volkswagen открылся в Калуге четыре года назад – в сентябре 2015 года. Он занимает площадь в 32 тысячи квадратных метров. Общий объем инвестиций в строительство предприятия составил 250 млн евро. В прошлом году была выпущена 161 тысяча двигателей или на 56,3% больше, чем в 2017-ом.

Сейчас здесь производят 1,6-литровые агрегаты MPI серии EA211. Моторы доступны в двух вариантах форсировки – 90 л.с. и 110 л.с. Они соответствуют европейскому международному стандарту Евро-5. Вся продукция проходит полный контроль качества и удовлетворяет высоким требованиям концерна Volkswagen AG. На предприятии проводятся многочисленные испытания и тесты.

В настоящее время 1,6-литровые «атмосферники» ставят на три модели, собираемые в России: Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Skoda Octavia. Две из них, Volkswagen Polo и Skoda Rapid выпускают здесь же, в Калуге. Сборку Skoda Octavia наладили на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volkswagen Polo
у меня товарищ тоже купил может год назад. 1.6 ручка полубомж. жалуется почему то что масло кушает. дилер сказал что это норм для этого двигателя и везде прописано. замена замена 1 литр льет. ну бог с ним. катался я значит с ним. в принципе не такой уж он и плохой как многие говорят. я на бмв езжу если ...
MichaMeL
Форум Skoda Octavia
У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
Валентин
Названы лучшие автомобили для такси
Пиз ят в солярке шумки 0 вообще
Михаил
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Шкода
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
Ирина Зеленцова: «Suzuki не ломаются»
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Volkswagen Polo
Объявления о продаже Volkswagen Polo
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 22 модели
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В Калуге выпустили 500 000 моторов Volkswagen
{{material_127639}}Моторный завод Volkswagen открылся в Калуге четыре года назад – в сентябре 2015 года. Он занимает площадь в 32 тысячи квадратных метров. Общий объем инвестиций в строительство предприятия составил 250 млн евро. В прошлом году была выпущена 161 тысяча двигателей или на 56,3% больше, чем в 2017-ом.Сейчас здесь производят 1,6-литровые агрегаты MPI серии EA211. Моторы доступны в двух вариантах форсировки – 90 л.с. и 110 л.с. Они соответствуют европейскому международному стандарту Евро-5. Вся продукция проходит полный контроль качества и удовлетворяет высоким требованиям концерна Volkswagen AG. На предприятии проводятся многочисленные испытания и тесты.В настоящее время 1,6-литровые «атмосферники» ставят на три модели, собираемые в России: Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Skoda Octavia. Две из них, Volkswagen Polo и Skoda Rapid выпускают здесь же, в Калуге. Сборку Skoda Octavia наладили на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
2019-10-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сургут Краснодар Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.