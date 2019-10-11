11 октября 2019, 16:03
В Калуге выпустили 500 000 моторов Volkswagen
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С конвейера калужского моторного завода концерна Volkswagen сошел 500-тысячный бензиновый атмосферный двигатель серии EA211. Собранные на предприятии моторы предназначены не только для автомобилей российского производства, но и для отправки на экспорт.
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Сейчас здесь производят 1,6-литровые агрегаты MPI серии EA211. Моторы доступны в двух вариантах форсировки – 90 л.с. и 110 л.с. Они соответствуют европейскому международному стандарту Евро-5. Вся продукция проходит полный контроль качества и удовлетворяет высоким требованиям концерна Volkswagen AG. На предприятии проводятся многочисленные испытания и тесты.
В настоящее время 1,6-литровые «атмосферники» ставят на три модели, собираемые в России: Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Skoda Octavia. Две из них, Volkswagen Polo и Skoda Rapid выпускают здесь же, в Калуге. Сборку Skoda Octavia наладили на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
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