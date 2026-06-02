Российский пластик заменяет импортный в автомобилях BELGEE

2 июня 2026, 11:23
В Калужской области стартовало производство российских пластиковых деталей для BELGEE
В Калужской области стартовало производство российских пластиковых деталей для BELGEE
В Калужской области началось серийное производство крупных пластиковых деталей для автомобилей BELGEE на базе российских материалов. Мало кто знает, что для этого проекта разработали новые композиты с повышенной прочностью. Какие задачи стояли перед инженерами и как это повлияет на рынок - разбираемся подробно. Эксперты объяснили, почему этот шаг важен именно сейчас.
Российские автомобилисты получили важную новость: в Калужской области запущено серийное производство крупных пластиковых деталей для автомобилей BELGEE, причем используются исключительно отечественные компаунды. Это событие может заметно изменить рынок автокомпонентов, ведь речь идет о реальном импортозамещении, а не только о громких заявлениях.
Проект реализован усилиями компаний MGC Group, «Полипластик» и «Сибур». Для выпуска деталей были специально разработаны новые композиционные материалы, которые отличаются высокой ударопрочностью и устойчивостью к царапинам. По словам представителей разработчиков, такие решения позволят автомобилям дольше сохранять привлекательный внешний вид даже при интенсивной эксплуатации.
Директор транспортного дивизиона «Сибура» Анатолий Светликов отметил, что российская отрасль автокомпонентов переходит от обсуждений к реальным поставкам на конвейер. Одной из самых сложных задач стало точное совпадение новых пластиковых элементов с уже существующими кузовными деталями по геометрии и цвету. Это требовало не только технологических доработок, но и тесного взаимодействия между производителями сырья и сборочными предприятиями.
Интересно, что в ассортименте «Полипластик» сейчас насчитывается около 300 марок полимерных композитов, разработанных специально для автопрома и замены импортных материалов. По оценкам компаний, уже в ближайшие годы доля российских пластиковых компонентов в автомобилях белорусского бренда может превысить 70%. Такой показатель выглядит особенно значимым на фоне недавних изменений в структуре поставок и логистики автозапчастей.
Для сравнения, на рынке появляются и другие примеры локализации: например, недавно в России стартовали продажи необычного микровэна, который ранее был доступен только в Корее - подробнее об этом можно узнать в материале о запуске Kia Ray на российском рынке. Это подтверждает тренд на расширение локального производства и снижение зависимости от зарубежных поставщиков.
Если исходить из представленной информации, запуск нового производства в Калужской области может стать примером для других автозаводов, которые ищут пути снижения себестоимости и повышения технологической независимости. Важно отметить, что подобные проекты требуют не только инвестиций, но и высокой квалификации специалистов, а также постоянного контроля качества. В перспективе это позволит российским и белорусским автопроизводителям быстрее реагировать на изменения рынка и предлагать более доступные автомобили с локализованными компонентами.
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