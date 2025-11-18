Новый компактный автодом-фургон: комфорт для семьи и прочность в деталях

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

18 ноября 2025, 09:46

Новый прицеп-автодом Кочевник - идеальный вариант для путешествий по России

Лёгкий прицеп Кочевник с внешней кухней и усиленной оцинкованной рамой обещает стать идеальным спутником для путешественников даже в суровых российских условиях.

Лёгкий прицеп Кочевник с внешней кухней и усиленной оцинкованной рамой обещает стать идеальным спутником для путешественников даже в суровых российских условиях.

Российский рынок кемперов пополнился новой интересной моделью — лёгким прицепом-фургоном, разработанным для комфортных путешествий небольшой семьи. При снаряжённой массе от 510 кг он легко буксируется даже среднеразмерными кроссоверами и пикапами, не требуя мощного внедорожника.

Основа нового кемпера — это надёжность и долговечность. Производитель сделал ставку на защиту от коррозии: все элементы рамы и подвески полностью оцинкованы. Автодом оснащён рессорно-амортизаторной подвеской на колёсах R15 и комплектом светотехники, включая передние и задние светодиодные фонари, для безопасной эксплуатации на дорогах.

Кузов построен по современной бескаркасной технологии из сэндвич-панелей. Стены и пол толщиной около 28-32 мм состоят из слоёв композитных материалов, экструдированного пенополистирола и влагостойкой фанеры, что обеспечивает отличную теплоизоляцию и прочность.

Внешняя отделка выполнена из композитных алюминиевых панелей с окантовкой из анодированного алюминиевого профиля, а внутренняя — из практичного мебельного пластика, за которым легко ухаживать.

Внутри обустроена уютная спальная зона на двух взрослых и ребенка. Продуманная система хранения включает подвесной шкаф, полки для вещей и крючки для одежды. Окна оборудованы карнизами с шторами и съёмными москитными сетками.

Одна из ключевых особенностей модели — вынесенная за пределы жилого пространства кухня. Она расположена в задней части фургона и отгорожена перегородкой. Доступ к ней осуществляется через поднимающуюся на газ-лифтах заднюю крышку, которая создаёт удобный козырёк.

Кухонный блок включает столешницу, подвесной шкаф над ней и три модуля под столешницей: два с дверцами и один с выкатными ящиками для посуды и провизии. Здесь же предусмотрен удобный доступ к аккумулятору.

Технические характеристики:

  • Снаряжённая масса: от 510 кг.

  • Максимальная масса: 750 кг.

  • Внешние габариты (Д х Ш х В): 3,86 × 1,96 × 1,88 м.

  • Внутренние размеры (Д х Ш х В): 2,5 × 1,46 × 1,27 м.

  • Вместимость: 2 взрослых и 1 ребенок.

Для тех, кто ценит индивидуальность, производитель предлагает опцию: цвет алюминиевых панелей внешней обшивки можно подобрать по желанию заказчика.

Цена на новый лёгкий кемпер в базовой комплектации стартует от 400 000 рублей. Это предложение позиционируется как оптимальное соотношение цены, качества и комфорта для любителей автопутешествий с семьей.

