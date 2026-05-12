Мотоцикл взлетел на столб после аварии и удивил даже спасателей

В Канаде спортбайк оказался на светофоре после столкновения с BMW

В Канаде произошел необычный инцидент: спортбайк Suzuki после столкновения с BMW оказался буквально повешенным на светофоре. Пострадавший получил серьезные травмы, но остался жив. Почему такие аварии становятся поводом задуматься о безопасности на дорогах - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как часто подобные случаи заканчиваются трагедией.

Случай, произошедший в Дельте (Британская Колумбия), наглядно показывает, насколько уязвимы мотоциклисты даже на современных и мощных байках. После столкновения с BMW спортбайк Suzuki GSX-R1000 оказался буквально подвешен на светофоре, что вызвало настоящий шок у очевидцев и спасателей. Для всех водителей эта история - напоминание о том, как быстро обычная поездка может обернуться непредсказуемыми последствиями.

По информации местной полиции, пилот Suzuki получил серьезные, но не угрожающие жизни травмы. Как выяснилось, байк после удара с BMW 3-Series взлетел и зацепился передним колесом за опору светофора. Снимки с места происшествия быстро разошлись по СМИ, ведь подобное зрелище редко увидишь даже в кино. Местные жители признаются: такого они не встречали никогда.

Эксперты отмечают, что Suzuki GSX-R1000 - это не просто мотоцикл, а настоящая ракета на колесах: почти 200 лошадиных сил при массе порядка 200 килограммов. Даже самые продвинутые тормоза не всегда спасают, если ситуация развивается стремительно. В этот раз, судя по повреждениям лобового стекла BMW, байк буквально «прыгнул» на машину и оказался на высоте нескольких метров.

Фото: Delta Firefighters Local 1763 / соцсети

Дорожные службы оперативно перекрыли участок между 70-й и 72-й авеню, чтобы безопасно снять мотоцикл с опоры. Пожарные использовали специальные тросы для эвакуации техники. По их словам, процесс прошел без осложнений, но сам факт происшествия стал для всех неожиданностью. В соцсетях обсуждают не только саму аварию, но и то, как важно соблюдать осторожность на дорогах.

Пожарные напомнили: даже короткая невнимательность может привести к серьезным последствиям. Они призвали всех участников движения - водителей, мотоциклистов, велосипедистов и пешеходов - быть максимально внимательными и не забывать о правилах безопасности. Этот случай стал еще одним поводом задуматься о том, насколько важно не терять бдительность за рулем.