Мотоцикл взлетел на столб после аварии и удивил даже спасателей

12 мая 2026, 09:04
В Канаде спортбайк оказался на светофоре после столкновения с BMW
В Канаде произошел необычный инцидент: спортбайк Suzuki после столкновения с BMW оказался буквально повешенным на светофоре. Пострадавший получил серьезные травмы, но остался жив. Почему такие аварии становятся поводом задуматься о безопасности на дорогах - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как часто подобные случаи заканчиваются трагедией.
Случай, произошедший в Дельте (Британская Колумбия), наглядно показывает, насколько уязвимы мотоциклисты даже на современных и мощных байках. После столкновения с BMW спортбайк Suzuki GSX-R1000 оказался буквально подвешен на светофоре, что вызвало настоящий шок у очевидцев и спасателей. Для всех водителей эта история - напоминание о том, как быстро обычная поездка может обернуться непредсказуемыми последствиями.
По информации местной полиции, пилот Suzuki получил серьезные, но не угрожающие жизни травмы. Как выяснилось, байк после удара с BMW 3-Series взлетел и зацепился передним колесом за опору светофора. Снимки с места происшествия быстро разошлись по СМИ, ведь подобное зрелище редко увидишь даже в кино. Местные жители признаются: такого они не встречали никогда.
Эксперты отмечают, что Suzuki GSX-R1000 - это не просто мотоцикл, а настоящая ракета на колесах: почти 200 лошадиных сил при массе порядка 200 килограммов. Даже самые продвинутые тормоза не всегда спасают, если ситуация развивается стремительно. В этот раз, судя по повреждениям лобового стекла BMW, байк буквально «прыгнул» на машину и оказался на высоте нескольких метров.
Дорожные службы оперативно перекрыли участок между 70-й и 72-й авеню, чтобы безопасно снять мотоцикл с опоры. Пожарные использовали специальные тросы для эвакуации техники. По их словам, процесс прошел без осложнений, но сам факт происшествия стал для всех неожиданностью. В соцсетях обсуждают не только саму аварию, но и то, как важно соблюдать осторожность на дорогах.
Пожарные напомнили: даже короткая невнимательность может привести к серьезным последствиям. Они призвали всех участников движения - водителей, мотоциклистов, велосипедистов и пешеходов - быть максимально внимательными и не забывать о правилах безопасности. Этот случай стал еще одним поводом задуматься о том, насколько важно не терять бдительность за рулем.
12.05.2026, 09:41
Выделенные полосы в Москве: как меняется скорость и безопасность городского транспорта
В столице продолжается масштабное развитие выделенных полос для общественного транспорта. Уже более тысячи маршрутов проходят по ним, что позволяет не только ускорить движение автобусов и электробусов, но и снизить риск ДТП. Почему это важно именно сейчас - в материале.Читать далее
12.05.2026, 08:17
Суд впервые отменил штраф за превышение скорости из-за сбоя камеры на дороге
Редкий случай: водитель сумел отменить штраф за превышение скорости, доказав, что камера ошиблась адресом. Почему такие ошибки происходят все чаще, и что делать, если вы попали в подобную ситуацию - объясняем на реальном примере. Мало кто знает, как сложно добиться справедливости даже при очевидной ошибке.Читать далее
12.05.2026, 06:50
Падение дерева на авто: как зафиксировать ущерб и получить компенсацию
Сильный снегопад в ряде регионов стал причиной массовых повреждений автомобилей из-за падения деревьев. Эксперты раскрывают, как правильно оформить происшествие, чтобы не остаться без выплат, и на что обратить внимание при разбирательстве с управляющими компаниями и страховщиками.Читать далее
12.05.2026, 04:44
Питбайк для подростка 14 лет: как выбрать безопасную и подходящую модель
Выбор питбайка для 14-летнего подростка - задача, требующая внимания к деталям. В статье рассматриваются ключевые параметры, которые влияют на безопасность и комфорт, а также приводятся рекомендации по популярным моделям и советы экспертов. Актуально для семей, которые ищут оптимальное решение для активного досуга и развития навыков управления техникой.Читать далее
12.05.2026, 04:39
Почему нейтраль в АКПП может стать причиной серьезных проблем на дороге
Многие водители до сих пор не понимают, зачем в автоматических коробках передач предусмотрено положение «нейтраль». Разбираемся, в каких ситуациях его действительно стоит использовать, а когда это может привести к неприятным последствиям. Эксперты отмечают важные нюансы для безопасности и ресурса автомобиля.Читать далее
12.05.2026, 04:22
С 10 мая ужесточается наказание за выезд на встречку: камеры фиксируют всё
С 10 мая в России вступает в силу новый порядок наказания за выезд на встречную полосу: теперь даже кратковременное нарушение может привести к лишению водительских прав. Эксперты отмечают, что суды будут применять более строгий подход, а камеры фиксируют каждое движение. Почему это важно для всех, кто за рулем - в нашем материале.Читать далее
12.05.2026, 01:48
Как стать настоящим мастером управления автомобилем: опыт против практики
Долгий стаж не делает водителя профессионалом. Ключ к мастерству - регулярные тренировки. Только осознанная практика формирует настоящие навыки. Узнайте, как повысить свой уровень.Читать далее
11.05.2026, 14:15
В Кирове водитель скорой оказался под колесами своего авто - прохожие спасли мужчину
В Кирове произошел необычный инцидент с машиной скорой, который чуть было не обернулся трагедией. Прохожие не остались в стороне. Водитель пострадал, обстоятельства выясняются. Проверка продолжается.Читать далее
11.05.2026, 13:54
В Петербурге мусоровоз сбил пенсионерку во дворе: возбуждено уголовное дело
В Красногвардейском районе Петербурга произошел несчастный случай. Следователи начали проверку. Водителю грозит серьезная ответственность. Расследование продолжается.Читать далее
11.05.2026, 13:26
Мотоциклист и ребенок на велосипеде погибли на переходе под Гатчиной
В Гатчинском районе произошла смертельная авария. Погибли взрослый и несовершеннолетний. Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении дела.Читать далее
