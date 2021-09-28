28 сентября 2021, 18:08
В Канзасе появился новый поселок для бомжей: домики изготовлены из грузовых контейнеров (видео)
Студенты Канзасского университета спроектировали поселок Monarch Village, который состоит из 12 крошечных экологически чистых домов, построенных из грузовых контейнеров. «Королевскую деревню» возвели на территории общественного приюта Лоуренса. Здесь бездомные смогут найти временное пристанище.
Дарья Климова Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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На территории поселка есть даже небольшой огород, а рядом с ним – крытое общественное пространство площадью 83 кв. метра с кафетерием. Предполагается, что бездомные смогут бесплатно жить в поселке на протяжении трех месяцев, в течение которых они должны будут найти работу и постоянное жилье.
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