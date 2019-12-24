В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac
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Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Столичный офис GM не преминул лишний раз подчеркнуть «арийность» своей продуктовой линейки, устроив презентацию на территории роскошного Горного парка «Рускеала», прямо в окружении редких по красоте мраморных скал.
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Рады представить сегодня две новые модели, которые мы и сами-то не все еще видели живьем. С их появлением наконец-то выполняем свои обещания знакомить россиян каждые полгода с нашими новинками. Надеюсь, впредь это станет доброй традицией
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Чиприан Сута, генеральный директор GM Россия
По словам Чиприана Сута, новые кроссоверы должны повысить привлекательность бренда Cadillac для его официальных партнеров – как действующих, так и потенциальных. А их количество, несмотря на все трудности рынка, растет. Так, например, в уходящем году в семье официальных дилеров Cadillac было хорошее пополнение – очередные автоцентры открылись в Москве, Воронеже, Челябинске и Казахстане. Новая волна открытий нас ожидает в 2020-м.
Зачем переплачивать, если хватит 2 литра
По словам представителей «GM Россия», мотор откалиброван специально для российского рынка, то есть с сохранением высокого крутящего момента (315 Нм при 1500 об/мин). Отказ от пусть и роскошного (3,6 литра), но при этом дорогого во всех отношениях ДВС был продиктован в том числе с учетом желания улучшить налоговую привлекательность автомобиля и снижения стоимости владения без потери динамики.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Две комплектации, три пакета
Предзаказы на обновленный XT5 дилеры начали оформлять 9 декабря 2019 года. Стартовый ценник (комплектация Premium Luxury) - 2 990 000 рублей. На фоне основных конкурентов в «GM Россия» называют его гуманным и конкурентоспособным. Вообще, комплектаций две: альтернативная версия Sport оценена в 3 090 000 рублей. Плюс сверху три пакета - улучшенной обзорности, безопасности и Platinum (в нем собрано все лучшее оборудование, стоит около 100 000 рублей).
И та, и другая комплектации сформированы таким образом, чтобы соответствовать требованиям будущего владельца. К примеру, XT5 в комплектации Premium Luxury предполагает наличие настроек подвески с более плавным ходом, а также обилием хрома по периметру кузова. В списке опций масса полезных технологий, облегчающих жизнь водителю и его пассажирам (полный список на сайте автопроизводителя).
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Гиганты сегмента, подвиньтесь!
Примерно та же комплектационная картина по Cadillac XT6. Повторимся: это совершенно новый для России продукт, выступающий в том же сегменте, что и Audi Q7/Volvo XC90. Поскольку автомобиль выполнен в фирменном дизайнерском исполнении бренда, выделяемость в городском трафике ему обеспечена.
Исходя из этого, инженеры Cadillac большое значение уделили эргономике крупного кроссовера. Ключевое слово здесь – «крупного». Третий ряд XT6 – это не номинальность, как водится; на нем действительно свободно, что мы и подтверждаем, обследовав салон в рамках сегодняшней статичной презентации.
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
В стартовой комплектации большого вседорожника система полного привода, классический «автомат», а также 20 систем безопасности, включая технологию заботы о пешеходах. В богатых версиях доступна такая техническая новинка, как система ночного видения, ранее в принципе недоступная для крооссоверов Cadillac. Она позволяет видеть объект на расстоянии более 30 метров от автомобиля. Полученная информация тут же передается в виде картинки на панель приборов и поступает на водительское кресло, активируя вибрацию. «Фишка» довольно оригинальная и доступная в том числе на «маленьком» XT5.
Необычная локация
Презентация новинок прошла на Итальянском карьере Горного парка «Рускеала». Мраморные отвесные скалы с идеально гладкой поверхностью и необычным природным узором стали прекрасными декорациями для презентации автомобилей.
Горный парк «Рускеала» продолжает оставаться привлекательным и доступным местом для автотуристов и с каждым годом принимает все больше гостей, приезжающих в Карелию на своих автомобилях. Для них в новой приветственной зоне предусмотрена бесплатная открытая парковка на 650 мест. В планы развития парка до 2025 года входит строительство второй более вместительной парковки для автомобилей и стоянки для автобусов.
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