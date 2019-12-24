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24 декабря 2019, 23:06

В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac

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Фото пользователя 110km.ru
Компания «GM Россия» познакомила избранный журналистский корпус со своими актуальными новинками, с которыми входит в новый 2020 год. Если в случае с Cadillac XT5 речь идет, прежде всего, о технических доработках хорошо знакомого россиянам кроссовера, то старший брат XT6 – настоящее для всех нас откровение.
В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac

Фото пользователя 110km.ru

В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac

Фото пользователя 110km.ru

В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac

Фото пользователя 110km.ru

В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac

Фото пользователя 110km.ru

В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac

Фото пользователя 110km.ru

В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac

Фото пользователя 110km.ru

В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac

Фото пользователя 110km.ru

В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac
В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac
В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac
В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac
В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac
В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac
В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac

Столичный офис GM не преминул лишний раз подчеркнуть «арийность» своей продуктовой линейки, устроив презентацию на территории роскошного Горного парка «Рускеала», прямо в окружении редких по красоте мраморных скал.

Чиприан Сута, генеральный директор GM Россия « Рады представить сегодня две новые модели, которые мы и сами-то не все еще видели живьем. С их появлением наконец-то выполняем свои обещания знакомить россиян каждые полгода с нашими новинками. Надеюсь, впредь это станет доброй традицией »
Чиприан Сута, генеральный директор GM Россия

По словам Чиприана Сута, новые кроссоверы должны повысить привлекательность бренда Cadillac для его официальных партнеров – как действующих, так и потенциальных. А их количество, несмотря на все трудности рынка, растет. Так, например, в уходящем году в семье официальных дилеров Cadillac было хорошее пополнение – очередные автоцентры открылись в Москве, Воронеже, Челябинске и Казахстане. Новая волна открытий нас ожидает в 2020-м.

Зачем переплачивать, если хватит 2 литра

Cadillac XT5
От 2 л, 200 л.с
Новый от 3 090 000 до 3 190 000 Р
Ключевое решение по обеим машинам – силовой агрегат. Речь идет о совершенно новом 200-сильном турбодвигателе объемом 2 литра. Так и слышится дилетантский упрек типа: «Ну что за «Кадиллак» с двумя литрами под капотом!». Ответ американцев – чисто технический.

По словам представителей «GM Россия», мотор откалиброван специально для российского рынка, то есть с сохранением высокого крутящего момента (315 Нм при 1500 об/мин). Отказ от пусть и роскошного (3,6 литра), но при этом дорогого во всех отношениях ДВС был продиктован в том числе с учетом желания улучшить налоговую привлекательность автомобиля и снижения стоимости владения без потери динамики.

В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac

Фото пользователя 110km.ru

В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac

Фото пользователя 110km.ru

В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac

Фото пользователя 110km.ru

В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac

Фото пользователя 110km.ru

В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac

Фото пользователя 110km.ru

В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac
В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac
В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac
В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac
В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac

Ранее мы писали
Всматриваюсь в зеркало заднего вида и ничего не понимаю: картинка «плывет». Не потому, что зрение стало сдавать ...
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Итог, что называется, налицо: если ранее за пользование 314-сильным XT5 приходилось платить 47 000 рублей дорожного налога, то теперь сумма совсем не обременительная – всего 9 800 рублей. По мнению маркетологов компании-импортера, это повысит привлекательность как XT5, так и XT6, поскольку фискальное отчисление будет одинаковое.

Две комплектации, три пакета

Предзаказы на обновленный XT5 дилеры начали оформлять 9 декабря 2019 года. Стартовый ценник (комплектация Premium Luxury) - 2 990 000 рублей. На фоне основных конкурентов в «GM Россия» называют его гуманным и конкурентоспособным. Вообще, комплектаций две: альтернативная версия Sport оценена в 3 090 000 рублей. Плюс сверху три пакета - улучшенной обзорности, безопасности и Platinum (в нем собрано все лучшее оборудование, стоит около 100 000 рублей).

И та, и другая комплектации сформированы таким образом, чтобы соответствовать требованиям будущего владельца. К примеру, XT5 в комплектации Premium Luxury предполагает наличие настроек подвески с более плавным ходом, а также обилием хрома по периметру кузова. В списке опций масса полезных технологий, облегчающих жизнь водителю и его пассажирам (полный список на сайте автопроизводителя). 

В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac

Фото: Cadillac

В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac

Фото: Cadillac

В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac

Фото: Cadillac

В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac

Фото: Cadillac

В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac

Фото: Cadillac

В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac

Фото: Cadillac

В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac

Фото: Cadillac

В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac

Фото: Cadillac

В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac
В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac
В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac
В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac
В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac
В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac
В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac
В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac
Версия Sport, напротив, ориентирована на водителя, чьи драйверские амбиции выходят за рамки спокойно-бытового передвижения. Отсюда – более жесткие настройки подвески Performance, адаптивное шасси, улучшенная отзывчивость на педаль акселератора и более острое рулевое управление. Из внешних признаков - темная решетка радиатора и декоративная отделка интерьера из карбона. Маркетологи компании прогнозируют, что потребительские предпочтения по комплектациям распределятся следующим образом: по 30% - Premium Luxury и Sport, 40% - они же, но с дополнительными пакетами.

Ранее мы писали
Российские дилеры начали принимать заказы на рестайлинговый кроссовер Cadillac XT5. Покупатели смогут выбирать ...
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Дорестайлинговых XT5 на дилерских площадках еще достаточно. Некоторое время они будут продаваться параллельно с обновленным вариантом. Скорее всего, по скидочным ценам. К лету 2020-го «старые» машины, вероятно, продадут до последнего экземпляра. 

Гиганты сегмента, подвиньтесь!

Примерно та же комплектационная картина по Cadillac XT6. Повторимся: это совершенно новый для России продукт, выступающий в том же сегменте, что и Audi Q7/Volvo XC90. Поскольку автомобиль выполнен в фирменном дизайнерском исполнении бренда, выделяемость в городском трафике ему обеспечена.

Исходя из этого, инженеры Cadillac большое значение уделили эргономике крупного кроссовера. Ключевое слово здесь – «крупного». Третий ряд XT6 – это не номинальность, как водится; на нем действительно свободно, что мы и подтверждаем, обследовав салон в рамках сегодняшней статичной презентации. 

В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac

Фото: Cadillac

В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac

Фото: Cadillac

В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac

Фото: Cadillac

В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac

Фото: Cadillac

В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac

Фото: Cadillac

В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac

Фото: Cadillac

В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac

Фото: Cadillac

В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac
В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac
В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac
В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac
В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac
В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac
В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac
Цен на новый Cadillac XT6 пока что нет. Их объявят в феврале 2020 года, в рамках официального представления автомобиля. В «GM Россия» говорят, что покупатель XT6 будет особый, скажем так, семейный или компанейский: кто не ездит один, кто любит загородные поездки либо всей семьей, либо с друзьями.  

В стартовой комплектации большого вседорожника система полного привода, классический «автомат», а также 20 систем безопасности, включая технологию заботы о пешеходах. В богатых версиях доступна такая техническая новинка, как система ночного видения, ранее в принципе недоступная для крооссоверов Cadillac. Она позволяет видеть объект на расстоянии более 30 метров от автомобиля. Полученная информация тут же передается в виде картинки на панель приборов и поступает на водительское кресло, активируя вибрацию. «Фишка» довольно оригинальная и доступная в том числе на «маленьком» XT5.

Необычная локация

Презентация новинок прошла на Итальянском карьере Горного парка «Рускеала». Мраморные отвесные скалы с идеально гладкой поверхностью и необычным природным узором стали прекрасными декорациями для презентации автомобилей.

Горный парк «Рускеала» продолжает оставаться привлекательным и доступным местом для автотуристов и с каждым годом принимает все больше гостей, приезжающих в Карелию на своих автомобилях. Для них в новой приветственной зоне предусмотрена бесплатная открытая парковка на 650 мест. В планы развития парка до 2025 года входит строительство второй более вместительной парковки для автомобилей и стоянки для автобусов.

Иван Братуха
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Комментарии
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Отзывы по теме
Тест-драйв Cadillac XT5: шампанское настроение
Как почитаешь обзор такого чуда американской техники, сразу хочется найти завалявшиеся где-нибудь три миллиона и срочно бежать в салон - приобретать. Столько всяких приятных опций в одном автомобиле! И почему его никто не покупает?
Василий
Cadillac XT5 против Volvo XC60: нетривиально!
Почему то не любят у нас Кадиллаки, а зря на мой взгляд. XT5 более чем достойный автомобиль. Удобный, роскошный, экономичный для своих габаритов и табуна под капотом. Единственное, что расстраивает - это цена и сумма транспортного налога
Семен
Форум Cadillac Escalade
Цитата:| Кому: NikitaBur А я уже счастливый обладатель авто данной марки. Просто салон Кадиллак Фаворит помог мне определиться с выбором и после тест-драйва я окончательно принял решение. На Эскалейде ездить одно удовольствие, так что и вас советую его взять!
Gleb Zuyakov
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В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac
Столичный офис GM не преминул лишний раз подчеркнуть «арийность» своей продуктовой линейки, устроив презентацию на территории роскошного Горного парка «Рускеала», прямо в окружении редких по красоте мраморных скал. {{person_284_Рады представить сегодня две новые модели, которые мы и сами-то не все еще видели живьем. С их появлением наконец-то выполняем свои обещания знакомить россиян каждые полгода с нашими новинками. Надеюсь, впредь это станет доброй традицией}}По словам Чиприана Сута, новые кроссоверы должны повысить привлекательность бренда Cadillac для его официальных партнеров – как действующих, так и потенциальных. А их количество, несмотря на все трудности рынка, растет. Так, например, в уходящем году в семье официальных дилеров Cadillac было хорошее пополнение – очередные автоцентры открылись в Москве, Воронеже, Челябинске и Казахстане. Новая волна открытий нас ожидает в 2020-м. Зачем переплачивать, если хватит 2 литра{{model_v2_no_show_6311}} Ключевое решение по обеим машинам – силовой агрегат. Речь идет о совершенно новом 200-сильном турбодвигателе объемом 2 литра. Так и слышится дилетантский упрек типа: «Ну что за «Кадиллак» с двумя литрами под капотом!». Ответ американцев – чисто технический. По словам представителей «GM Россия», мотор откалиброван специально для российского рынка, то есть с сохранением высокого крутящего момента (315 Нм при 1500 об/мин). Отказ от пусть и роскошного (3,6 литра), но при этом дорогого во всех отношениях ДВС был продиктован в том числе с учетом желания улучшить налоговую привлекательность автомобиля и снижения стоимости владения без потери динамики. {{gallery_1864}} {{material_118825}} Итог, что называется, налицо: если ранее за пользование 314-сильным XT5 приходилось платить 47 000 рублей дорожного налога, то теперь сумма совсем не обременительная – всего 9 800 рублей. По мнению маркетологов компании-импортера, это повысит привлекательность как XT5, так и XT6, поскольку фискальное отчисление будет одинаковое. Две комплектации, три пакета Предзаказы на обновленный XT5 дилеры начали оформлять 9 декабря 2019 года. Стартовый ценник (комплектация Premium Luxury) - 2 990 000 рублей. На фоне основных конкурентов в «GM Россия» называют его гуманным и конкурентоспособным. Вообще, комплектаций две: альтернативная версия Sport оценена в 3 090 000 рублей. Плюс сверху три пакета - улучшенной обзорности, безопасности и Platinum (в нем собрано все лучшее оборудование, стоит около 100 000 рублей). И та, и другая комплектации сформированы таким образом, чтобы соответствовать требованиям будущего владельца. К примеру, XT5 в комплектации Premium Luxury предполагает наличие настроек подвески с более плавным ходом, а также обилием хрома по периметру кузова. В списке опций масса полезных технологий, облегчающих жизнь водителю и его пассажирам (полный список на сайте автопроизводителя).  {{gallery_1863}} Версия Sport, напротив, ориентирована на водителя, чьи драйверские амбиции выходят за рамки спокойно-бытового передвижения. Отсюда – более жесткие настройки подвески Performance, адаптивное шасси, улучшенная отзывчивость на педаль акселератора и более острое рулевое управление. Из внешних признаков - темная решетка радиатора и декоративная отделка интерьера из карбона. Маркетологи компании прогнозируют, что потребительские предпочтения по комплектациям распределятся следующим образом: по 30% - Premium Luxury и Sport, 40% - они же, но с дополнительными пакетами. {{material_128344}} Дорестайлинговых XT5 на дилерских площадках еще достаточно. Некоторое время они будут продаваться параллельно с обновленным вариантом. Скорее всего, по скидочным ценам. К лету 2020-го «старые» машины, вероятно, продадут до последнего экземпляра.  Гиганты сегмента, подвиньтесь!Примерно та же комплектационная картина по Cadillac XT6. Повторимся: это совершенно новый для России продукт, выступающий в том же сегменте, что и Audi Q7/Volvo XC90. Поскольку автомобиль выполнен в фирменном дизайнерском исполнении бренда, выделяемость в городском трафике ему обеспечена. Исходя из этого, инженеры Cadillac большое значение уделили эргономике крупного кроссовера. Ключевое слово здесь – «крупного». Третий ряд XT6 – это не номинальность, как водится; на нем действительно свободно, что мы и подтверждаем, обследовав салон в рамках сегодняшней статичной презентации.  {{gallery_1862}} Цен на новый Cadillac XT6 пока что нет. Их объявят в феврале 2020 года, в рамках официального представления автомобиля. В «GM Россия» говорят, что покупатель XT6 будет особый, скажем так, семейный или компанейский: кто не ездит один, кто любит загородные поездки либо всей семьей, либо с друзьями.   В стартовой комплектации большого вседорожника система полного привода, классический «автомат», а также 20 систем безопасности, включая технологию заботы о пешеходах. В богатых версиях доступна такая техническая новинка, как система ночного видения, ранее в принципе недоступная для крооссоверов Cadillac. Она позволяет видеть объект на расстоянии более 30 метров от автомобиля. Полученная информация тут же передается в виде картинки на панель приборов и поступает на водительское кресло, активируя вибрацию. «Фишка» довольно оригинальная и доступная в том числе на «маленьком» XT5.Необычная локацияПрезентация новинок прошла на Итальянском карьере Горного парка «Рускеала». Мраморные отвесные скалы с идеально гладкой поверхностью и необычным природным узором стали прекрасными декорациями для презентации автомобилей. Горный парк «Рускеала» продолжает оставаться привлекательным и доступным местом для автотуристов и с каждым годом принимает все больше гостей, приезжающих в Карелию на своих автомобилях. Для них в новой приветственной зоне предусмотрена бесплатная открытая парковка на 650 мест. В планы развития парка до 2025 года входит строительство второй более вместительной парковки для автомобилей и стоянки для автобусов.
2019-12-24
Автор: Иван Братуха
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