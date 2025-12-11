Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дарья Климова

11 декабря 2025, 14:23

В Казахстане начали продавать Skoda Octavia 4x4 с мощным мотором

В Казахстане начали продавать Skoda Octavia 4x4 с мощным мотором

Полный привод и 204 силы для Skoda Octavia: сколько просят за новинку в Казахстане

В Казахстане начали продавать Skoda Octavia 4x4 с мощным мотором

В Казахстане стартовали продажи новой Октавии. Автомобиль получил полный привод. У него мощный двухлитровый турбомотор. Цена новинки уже известна. Она сопоставима со стоимостью Lada Aura. Узнайте все подробности о комплектациях.

В Казахстане стартовали продажи новой Октавии. Автомобиль получил полный привод. У него мощный двухлитровый турбомотор. Цена новинки уже известна. Она сопоставима со стоимостью Lada Aura. Узнайте все подробности о комплектациях.

На автомобильном рынке Казахстана произошло интересное пополнение. Популярная модель Skoda Octavia теперь доступна в новой, долгожданной версии с полным приводом и более производительным двигателем. Как сообщает Kolesa.kz, сборку этой модификации наладили на заводе Allur в городе Костанай, что делает автомобиль еще более привлекательным для местного рынка.

Новая полноприводная Octavia предлагается по единой цене в 19,79 миллиона тенге, что по текущему курсу составляет примерно 3 миллиона рублей. Под капотом у этого автомобиля скрывается двухлитровый турбированный силовой агрегат, развивающий внушительные 204 лошадиные силы. В паре с ним работает семиступенчатая роботизированная коробка передач DSG, а за распределение крутящего момента отвечает муфта Haldex. Такая комбинация позволяет лифтбеку демонстрировать впечатляющую динамику: разгон с места до 100 км/ч занимает всего 6,6 секунды.

Покупателям предлагают на выбор две богатые комплектации. Уже в базовое оснащение для полноприводной версии входят 17-дюймовые легкосплавные диски, полностью цифровая приборная панель и современная мультимедийная система с большим 13-дюймовым дисплеем. Также предусмотрены сиденья с электрорегулировками для максимального комфорта водителя и пассажира.

Первая из доступных комплектаций называется Selection. Она дополнительно включает в себя матричную головную оптику, отделку салона качественной кожей, трехзонный климат-контроль и расширенный зимний пакет с подогревом заднего дивана. Передние сиденья в этой версии не только с подогревом, но также с функциями вентиляции и массажа, что является редкостью в данном классе.

Фото: Skoda

Вторая комплектация, Sportline, адресована тем, кто ценит не только комфорт, но и спортивный стиль. Такой автомобиль можно узнать по особому дизайну экстерьера и интерьера. Внутри установлены спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой и спортивный руль. Кроме того, версия Sportline предлагает систему выбора режимов движения, позволяющую настроить характер автомобиля под свой стиль вождения.

Палитра цветов кузова насчитывает восемь вариантов, среди которых есть как классические, так и яркие оттенки: «Белый Moon металлик», «Серебристый Brilliant металлик», «Серый Steel», «Серый Graphite металлик», «Черный Magic металлик», «Синий Race металлик» и «Красный Velvet металлик». Эксклюзивно для версии Sportline доступен насыщенный зеленый цвет «Зеленый Mamba».

Для сравнения, самая доступная Skoda Octavia на рынке Казахстана с 1,4-литровым 150-сильным мотором и передним приводом оценивается в 17 890 000 тенге, или около 2,7 миллиона рублей. Таким образом, доплата за полный привод и более мощный двигатель выглядит вполне оправданной.

