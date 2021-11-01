1 ноября 2021, 00:01
В Казахстане нашли удивительный ГАЗ Ока (фото)
Изредка на дорогах попадаются невероятные автомобили, буквально слепленные владельцами из подручных деталей. Мы уже рассказывали о «Десялярисе» из Тольятти, сейчас речь пойдет о грузовике ГАЗ Лада.
Дарья Климова Фото: wroom.ru
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Фото: wroom.ru
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К сожалению, никаких технических подробностей об удивительном грузовике неизвестно. Сложно сказать, у каких автомобилей он позаимствовал раму, мосты, двигатель и трансмиссию. Судя по всему, создателя не особенно волновал внешний вид машины – видавшая виды кабина ГАЗ-69 так и осталась ржавой, а чтобы втиснуть запасные колеса в кузов «Оки» пришлось расширять колесные арки.
Упомянутые модели: ГАЗ 69, ВАЗ (Lada) 1111 Ока
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Как выглядит внутри роскошный офис на базе Mercedes Sprinter: фото шикарного салона
01.11.2021, 00:14
Деревенский тюнинг: как дешевая Chery Elara превратилась в реплику Bugatti C16 Galibier
31.10.2021, 14:02
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