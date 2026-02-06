Неожиданные ограничения для автовладельцев — что не так с новыми номерами?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Элина Градова

6 февраля 2026, 18:04

В Казахстане ограничили выбор номеров: какие сочетания теперь под запретом

В Казахстане изменились правила выбора государственных автомобильных регистрационных знаков. Власти ввели новые ограничения. Некоторые сочетания букв в номерах теперь недоступны. Подробности — в нашем материале.

С начала 2026 года в Казахстане автомобилисты получили возможность заказывать регистрационные номера через специальное мобильное приложение. Нововведение позволило самостоятельно выбирать практически любые комбинации букв и цифр для своих машин, что сразу вызвало большой интерес среди владельцев авто.

Однако вскоре после запуска сервиса власти страны приняли решение ограничить свободу выбора. Министерство культуры Казахстана составило обширный список буквенных сочетаний, которые теперь запрещено использовать при оформлении номеров. Причина — такие комбинации, по мнению чиновников, могут восприниматься как оскорбительные или не соответствующие нормам речевой культуры.

В перечень попали десятки вариантов, которые, как считают в ведомстве, способны вызвать негативные ассоциации или быть неправильно истолкованы. Среди запрещенных — такие сочетания, как FBR, VOR, GAY, HUI, SOS, GAI, USA, JID, EPT, BOQ, ZEK, IOX, SEX, FUC, KOT, EBI и ряд других. Теперь при попытке заказать номер с одной из этих комбинаций система выдаст отказ.

Как сообщает Quto, подобные меры направлены на предотвращение появления на дорогах номеров, которые могут быть восприняты как провокационные или нарушающие общественные нормы. Власти подчеркивают, что список запрещенных сочетаний будет регулярно пересматриваться и дополняться при необходимости.

Тем временем в России обсуждается возможность расширения цветовой гаммы государственных регистрационных знаков. Национальный автомобильный союз предложил ввести новые оттенки — зеленый и бирюзовый — для отдельных категорий транспортных средств. Это может стать следующим шагом в развитии системы идентификации автомобилей на дорогах страны.

