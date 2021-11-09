В Казахстане продают «Бэтмобиль» по цене трех Aurus Senat
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
В движение «Бэтмобиль» приводит легендарный «тойотовский» мотор 1UZ, который вместе с автоматической коробкой передач заказали прямиком из Японии. Также у машины есть «раздатка» от ГАЗ-66, а в задней подвеске используются амортизаторы КамАЗ и пружины Mercedes. Проект еще полностью не завершен, есть много доработок, особенно по салону.
Легализовать машину для дорог общего пользования вряд ли удастся. Его ширина достигает 2,9 метра, а согласно действующим ПДД, максимальная ширина транспортного средства не должна превышать 2,5 метра.
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