В Казахстане стартуют продажи нового кроссовера Haval за 1,6 млн рублей

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Кроссовер построен на одной платформе с Haval H6 и имеет спереди стойки McPherson, а сзади – независимую подвеску на поперечных рычагах, пишут «Китайские автомобили» . Габаритная длина новинки составляет 4 664 мм, ширина – 1 830 мм, высота – 1 729 мм, а колёсная база – 2 680 мм. В Казахстан Haval M6 приехал с безальтернативным 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 силы (202 Нм) и передним приводом. Коробка передач – 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный «робот» DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями.

В список базового оснащения входит полностью светодиодная оптика, цифровая панель приборов, 10,25-дюймовый тачскрин медиасистемы, подогревы передних сидений и боковых зеркал, крепления Isofix, а также системы помощи при спуске и подъеме, экстренном торможении и пробуксовке. И все это за 1,64 млн рублей. Аналогичная версия с «роботом» обойдется в 1,77 млн рублей (9,69 млн тенге).

В более продвинутой комплектации Elite появляются передние «противотуманки», круиз-контроль, система бесключевого доступа, камера заднего хода и задние датчики парковки. Кроссовер с «механикой» стоит в пересчете по курсу 1,94 млн рублей, а с «роботом» – 2,01 млн рублей.

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