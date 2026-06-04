Казахстан ограничил продажу электрокаров россиянам из-за новых правил

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

4 июня 2026, 09:13

В Казахстане ввели трехлетний запрет на передачу льготных электромобилей россиянам

В Казахстане ввели трехлетний запрет на передачу льготных электромобилей россиянам

Казахстан ограничил продажу электрокаров россиянам из-за новых правил

В Казахстане ввели трехлетний запрет на передачу льготных электромобилей россиянам

В Казахстане ужесточили правила передачи электромобилей, ввезенных по льготам: теперь россияне не смогут получить такие машины в течение трех лет. Новые ограничения уже вызвали вопросы у владельцев и потенциальных покупателей. Почему это решение приняли именно сейчас, какие последствия ждут рынок и что делать тем, кто планировал обмен или продажу - разбираемся в деталях.

В Казахстане ужесточили правила передачи электромобилей, ввезенных по льготам: теперь россияне не смогут получить такие машины в течение трех лет. Новые ограничения уже вызвали вопросы у владельцев и потенциальных покупателей. Почему это решение приняли именно сейчас, какие последствия ждут рынок и что делать тем, кто планировал обмен или продажу - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей, следящих за ситуацией на рынке электромобилей, новость из Казахстана может стать неприятным сюрпризом. Власти республики официально ограничили передачу электрокаров, ввезенных по льготным условиям, гражданам России и лицам, постоянно проживающим там. Это решение напрямую влияет на тех, кто рассчитывал приобрести или обменять электромобиль через казахстанский рынок, пользуясь более выгодными условиями ввоза.

Как сообщает пресс-служба департамента государственных доходов по Мангистауской области, новые правила действуют в отношении электромобилей, которые были ввезены на территорию Евразийского экономического союза с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов в период с 28 марта 2022 года по 31 декабря 2025 года. Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии от 24 февраля 2026 года № 35, такие автомобили нельзя передавать россиянам в течение трех лет с момента выпуска в свободное обращение. Исключение возможно только в случае полной уплаты всех таможенных платежей и налогов до передачи.

Ограничения распространяются не только на продажу, но и на любые формы передачи - дарение, обмен, временное пользование. Это значит, что даже если владелец электромобиля из Казахстана захочет передать машину родственнику или знакомому из России, ему придется сначала рассчитаться с государством по всем обязательным платежам. В противном случае сделка будет считаться нарушением правил, что может повлечь за собой штрафы и другие санкции.

По информации Autonews, такие меры стали ответом на ужесточение утилизационного сбора в России для автомобилей из Казахстана и других стран ЕАЭС. Российский Минпромторг не только увеличил размер утильсбора, но и готовит новые поправки, которые затронут импорт машин из соседних государств. В Казахстане подчеркивают, что введенные ограничения - вынужденная мера, направленная на защиту внутреннего рынка и предотвращение схем обхода таможенных правил.

Стоит отметить, что подобные ограничения могут существенно повлиять на рынок электромобилей в регионе. Многие россияне рассматривали Казахстан как удобную площадку для покупки электрокаров по сниженным ценам, особенно на фоне роста цен и налогов внутри России. Теперь же такие схемы становятся практически невозможными, а владельцам придется тщательно планировать сделки и учитывать новые риски. В похожих ситуациях, когда речь идет о покупке подержанных автомобилей с историей, эксперты советуют внимательно изучать все нюансы - как это делают, например, при выборе кроссоверов с пробегом, о чем подробно рассказано в материале о рисках при покупке подержанных кроссоверов.

Для справки: льготный ввоз электромобилей в страны ЕАЭС был введен для стимулирования экологически чистого транспорта и поддержки новых технологий. Однако массовый поток машин из Казахстана в Россию вызвал опасения у регуляторов обеих стран. Теперь, чтобы избежать дополнительных расходов и проблем с законом, владельцам электрокаров стоит заранее консультироваться с таможенными органами и внимательно следить за изменениями в правилах. Важно помнить, что любые попытки обойти ограничения могут привести к серьезным последствиям, включая конфискацию автомобиля и крупные штрафы.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Lada Azimut выходит на рынок: кто из «некитайцев» и китайцев станет главным соперником
Газонокосильщик повредил машину: как добиться компенсации и что делать
В России открыли предзаказы на новый гибридный кроссовер GAC S9: детали и особенности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Казань Смоленск Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться