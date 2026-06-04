Казахстан ограничил продажу электрокаров россиянам из-за новых правил

4 июня 2026, 09:13
В Казахстане ввели трехлетний запрет на передачу льготных электромобилей россиянам
В Казахстане ввели трехлетний запрет на передачу льготных электромобилей россиянам
В Казахстане ужесточили правила передачи электромобилей, ввезенных по льготам: теперь россияне не смогут получить такие машины в течение трех лет. Новые ограничения уже вызвали вопросы у владельцев и потенциальных покупателей. Почему это решение приняли именно сейчас, какие последствия ждут рынок и что делать тем, кто планировал обмен или продажу - разбираемся в деталях.
Для российских автолюбителей, следящих за ситуацией на рынке электромобилей, новость из Казахстана может стать неприятным сюрпризом. Власти республики официально ограничили передачу электрокаров, ввезенных по льготным условиям, гражданам России и лицам, постоянно проживающим там. Это решение напрямую влияет на тех, кто рассчитывал приобрести или обменять электромобиль через казахстанский рынок, пользуясь более выгодными условиями ввоза.
Как сообщает пресс-служба департамента государственных доходов по Мангистауской области, новые правила действуют в отношении электромобилей, которые были ввезены на территорию Евразийского экономического союза с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов в период с 28 марта 2022 года по 31 декабря 2025 года. Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии от 24 февраля 2026 года № 35, такие автомобили нельзя передавать россиянам в течение трех лет с момента выпуска в свободное обращение. Исключение возможно только в случае полной уплаты всех таможенных платежей и налогов до передачи.
Ограничения распространяются не только на продажу, но и на любые формы передачи - дарение, обмен, временное пользование. Это значит, что даже если владелец электромобиля из Казахстана захочет передать машину родственнику или знакомому из России, ему придется сначала рассчитаться с государством по всем обязательным платежам. В противном случае сделка будет считаться нарушением правил, что может повлечь за собой штрафы и другие санкции.
По информации Autonews, такие меры стали ответом на ужесточение утилизационного сбора в России для автомобилей из Казахстана и других стран ЕАЭС. Российский Минпромторг не только увеличил размер утильсбора, но и готовит новые поправки, которые затронут импорт машин из соседних государств. В Казахстане подчеркивают, что введенные ограничения - вынужденная мера, направленная на защиту внутреннего рынка и предотвращение схем обхода таможенных правил.
Стоит отметить, что подобные ограничения могут существенно повлиять на рынок электромобилей в регионе. Многие россияне рассматривали Казахстан как удобную площадку для покупки электрокаров по сниженным ценам, особенно на фоне роста цен и налогов внутри России. Теперь же такие схемы становятся практически невозможными, а владельцам придется тщательно планировать сделки и учитывать новые риски. В похожих ситуациях, когда речь идет о покупке подержанных автомобилей с историей, эксперты советуют внимательно изучать все нюансы - как это делают, например, при выборе кроссоверов с пробегом, о чем подробно рассказано в материале о рисках при покупке подержанных кроссоверов.
Для справки: льготный ввоз электромобилей в страны ЕАЭС был введен для стимулирования экологически чистого транспорта и поддержки новых технологий. Однако массовый поток машин из Казахстана в Россию вызвал опасения у регуляторов обеих стран. Теперь, чтобы избежать дополнительных расходов и проблем с законом, владельцам электрокаров стоит заранее консультироваться с таможенными органами и внимательно следить за изменениями в правилах. Важно помнить, что любые попытки обойти ограничения могут привести к серьезным последствиям, включая конфискацию автомобиля и крупные штрафы.
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