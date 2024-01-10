В Казахстане вводят запрет на импорт праворульных автомобилей

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На официальном сайте министерства промышленности и строительства Казахстана появилось сообщение о запрете с 16 января ввоза в страну легковых автомобилей с правосторонним расположением руля в разобранном виде. Новые ограничения вводят на полгода. Фактически в Казахстане правый руль запрещен с 2007 года, поставить на учет такие автомобили невозможно. Но некоторые предприимчивые граждане начали ввозить праворульные машины, оформляя их как запчасти или «конструктор».

Как объяснил «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, недорогие подержанные праворульные «японцы» в последнее время заняли нишу ушедших Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Праворульные машины, которые возили к нам через Казахстан, никуда не денутся. Просто теперь их будут ввозить через другие страны, например, через Киргизию. Хотя не исключено, что вслед за Казахстаном запрет могут ввести и другие государства-члены ЕАЭС.

Фото: unsplash.com

По мнению Сергея Бургазлиева и Игоря Моржаретто, новый запрет не окажет существенного влияния на российский авторынок. Объемы казахского рынка подержанных моделей с правым рулем заметно меньше российского, речь идет не более чем о 2 – 3 тысячах автомобилей.

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