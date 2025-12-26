Редкий пикап на базе ГАЗ М-20 с интерьером от Porsche удивил автолюбителей – сколько стоит?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

26 декабря 2025, 14:58

В Казахстане выставили на продажу уникальный пикап Победа с мотором Porsche V8

В Казахстане появился необычный пикап на базе советской Победы. Внутри - интерьер Porsche Cayenne. Под капотом - мощный V8 на 500 сил. Цена и детали держатся в секрете. Необычный проект уже вызвал ажиотаж среди коллекционеров.

В Казахстане на одном из автомобильных сайтов появилось объявление о продаже необычного пикапа, который сразу же привлек внимание автолюбителей. Машина выполнена на базе легендарного ГАЗ М-20 «Победа», но под капотом у нее скрывается настоящий сюрприз - двигатель V8 от Porsche Cayenne первого поколения, способный развивать до 500 лошадиных сил. Такой тандем советской классики и немецкой инженерии встречается крайне редко.

Владелец автомобиля не стал раскрывать все технические подробности, ограничившись лишь информацией о мощности мотора. Внешне пикап напоминает классическую «Победу», однако большинство кузовных элементов изготовлены вручную. Особенно выделяется грузовая платформа: ее высокий пол отделан деревом, что отсылает к стилистике американских ретро-пикапов. Задние колесные арки прикрыты массивными накладками, придающими автомобилю брутальный вид.

Внутри автомобиль удивляет еще больше. Интерьер полностью позаимствован у Porsche Cayenne: руль, приборная панель, центральная консоль и даже кресла - все это перекочевало из немецкого кроссовера. Единственное исключение - угловатая накладка на передней панели, напоминающая о советском происхождении машины. Органы управления трансмиссией также остались оригинальными, что подчеркивает необычный характер проекта.

Фото: auto.ru

Как сообщает Российская Газета, подобные проекты не редкость среди энтузиастов, увлеченных рестомодами. В последние годы в разных странах появлялись уникальные автомобили, в которых классические советские модели сочетались с современными технологиями и деталями от премиальных брендов. Например, в России мастер построил «Победу» на базе купе Mercedes, а в Беларуси тюнинг-ателье превратило «Волгу» в гибрид с BMW и внешностью Bugatti.

Стоимость необычного пикапа не раскрывается, но очевидно, что речь идет о весьма дорогом и эксклюзивном предложении. Подобные автомобили обычно становятся объектом интереса коллекционеров и поклонников необычных машин. В Казахстане этот проект уже вызвал немалый ажиотаж среди ценителей редких авто. Остается только гадать, кто станет новым владельцем столь необычного пикапа и появится ли он когда-нибудь на дорогах общего пользования.

Упомянутые модели: ГАЗ M-20 Победа
Упомянутые марки: ГАЗ
