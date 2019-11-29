Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
29 ноября 2019, 12:56

В Казани автомобиль каршеринга превратили в катафалк

  • 1358
  • 0
В ноябре прошлого года «Яндекс» запустил в столице Татарстана грузовой каршеринг. Один из клиентов нашел фургону Volkswagen необычное применение. Автомобиль использовали для перевозки гроба с покойником.
Ранее мы писали
Сервис поминутной аренды автомобилей «Яндекс.Драйв» пополнил свой автопарк грузовыми фургонами Ford Transit ...
Читать далее
В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент выноса из морга казанской больницы открытого гроба с телом. Гроб грузят в припаркованный поблизости фургон Volkswagen Transporter с фирменной оклейкой каршеринга «Яндекс.Драйв». 

Формально правила каршеринга не запрещают перевозить покойников. У грузового «Яндекс.Драйва» есть лишь ограничение по массе груза – не более 500 килограммов. Но по санитарно-эпидемиологическим правилам перевозка усопших может осуществляться только в закрытых гробах, а после каждого рейса автомобиль ритуальной службы должен проходить обязательную дезинфекцию.

Представители «Яндекса» заявили, что не рекомендуют использовать грузовой каршеринг в качестве катафалков. Для подобных перевозок лучше воспользоваться услугами специализированных компаний. Возможно, в ближайшее время в пользовательском соглашении «Яндекс.Драйв» появится дополнительный пункт, запрещающий перевозить в каршеринговых автомобилях гробы с покойниками.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Volkswagen показал обновленный фургон Transporter T6.1
Ещё одно уродство немецкого автопрома, губы накрашенные, задница грязная!!! Нет той приславутой немецкой надёжности!!!
Евпатий
Форум Volkswagen Sharan
Что означает сиреневый огонёк на руле около аварийки на шаран 1996
Сергей
Форум Volkswagen Polo
у меня товарищ тоже купил может год назад. 1.6 ручка полубомж. жалуется почему то что масло кушает. дилер сказал что это норм для этого двигателя и везде прописано. замена замена 1 литр льет. ну бог с ним. катался я значит с ним. в принципе не такой уж он и плохой как многие говорят. я на бмв езжу если ...
MichaMeL
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы VW
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации
Автомобили подорожали на 10%. Что будет с рынком?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Volkswagen Transporter T6
Объявления о продаже Volkswagen Transporter T6
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 88 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 30 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В Казани автомобиль каршеринга превратили в катафалк
{{material_126237}}В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент выноса из морга казанской больницы открытого гроба с телом. Гроб грузят в припаркованный поблизости фургон Volkswagen Transporter с фирменной оклейкой каршеринга «Яндекс.Драйв». Формально правила каршеринга не запрещают перевозить покойников. У грузового «Яндекс.Драйва» есть лишь ограничение по массе груза – не более 500 килограммов. Но по санитарно-эпидемиологическим правилам перевозка усопших может осуществляться только в закрытых гробах, а после каждого рейса автомобиль ритуальной службы должен проходить обязательную дезинфекцию.Представители «Яндекса» заявили, что не рекомендуют использовать грузовой каршеринг в качестве катафалков. Для подобных перевозок лучше воспользоваться услугами специализированных компаний. Возможно, в ближайшее время в пользовательском соглашении «Яндекс.Драйв» появится дополнительный пункт, запрещающий перевозить в каршеринговых автомобилях гробы с покойниками.
2019-11-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Республика Татарстан Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.