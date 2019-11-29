29 ноября 2019, 12:56
В Казани автомобиль каршеринга превратили в катафалк
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В ноябре прошлого года «Яндекс» запустил в столице Татарстана грузовой каршеринг. Один из клиентов нашел фургону Volkswagen необычное применение. Автомобиль использовали для перевозки гроба с покойником.
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Формально правила каршеринга не запрещают перевозить покойников. У грузового «Яндекс.Драйва» есть лишь ограничение по массе груза – не более 500 килограммов. Но по санитарно-эпидемиологическим правилам перевозка усопших может осуществляться только в закрытых гробах, а после каждого рейса автомобиль ритуальной службы должен проходить обязательную дезинфекцию.
Представители «Яндекса» заявили, что не рекомендуют использовать грузовой каршеринг в качестве катафалков. Для подобных перевозок лучше воспользоваться услугами специализированных компаний. Возможно, в ближайшее время в пользовательском соглашении «Яндекс.Драйв» появится дополнительный пункт, запрещающий перевозить в каршеринговых автомобилях гробы с покойниками.
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