15 июня 2018, 16:58

В Казани не прижились 3D-зебры

Трехмерная разметка на пешеходном переходе на одной из центральных улиц Казани продержалась менее суток. В местной Госавтоинспекции сочли ее чересчур опасной.
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В Казани не прижились 3D-зебры
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Пешеходные переходы, выполненные в технике 3D, есть во многих странах мира – от Индии до Исландии. Но массового распространения они до сих пор не получили. Рисунок выглядит настолько реалистично, что пугает водителей, которые резко тормозят или пытаются объехать «бетонные блоки» по тротуару. 

Казанская компания-подрядчик наняла двух художников-граффитистов Кирилла Киреева и Алексея Рязанова, которые рисовали разметку на пешеходном переходе всю ночь. Но уже к вечеру «зебру» на улице Батурина закрасили и нанесли традиционные бело-желтые полосы (на втором фото). Зрительная иллюзия казалась чересчур реальной. Водители тормозили и создавали аварийные ситуации. 

В ГИБДД решили не рисковать и оперативно завершили эксперимент. Ведь главная задача ведомства – следить за безопасностью дорожного движения. А новая разметка только еще больше увеличивала риск ДТП. Материальный ущерб понесла лишь компания-подрядчик. Художникам за работу заплатили. Ведь они нарисовали 3D-разметку качественно, даже слишком.
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В Казани не прижились 3D-зебры
{{material_123505}}Пешеходные переходы, выполненные в технике 3D, есть во многих странах мира – от Индии до Исландии. Но массового распространения они до сих пор не получили. Рисунок выглядит настолько реалистично, что пугает водителей, которые резко тормозят или пытаются объехать «бетонные блоки» по тротуару. Казанская компания-подрядчик наняла двух художников-граффитистов Кирилла Киреева и Алексея Рязанова, которые рисовали разметку на пешеходном переходе всю ночь. Но уже к вечеру «зебру» на улице Батурина закрасили и нанесли традиционные бело-желтые полосы (на втором фото). Зрительная иллюзия казалась чересчур реальной. Водители тормозили и создавали аварийные ситуации. В ГИБДД решили не рисковать и оперативно завершили эксперимент. Ведь главная задача ведомства – следить за безопасностью дорожного движения. А новая разметка только еще больше увеличивала риск ДТП. Материальный ущерб понесла лишь компания-подрядчик. Художникам за работу заплатили. Ведь они нарисовали 3D-разметку качественно, даже слишком.
2018-06-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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