15 июня 2018, 16:58
В Казани не прижились 3D-зебры
Трехмерная разметка на пешеходном переходе на одной из центральных улиц Казани продержалась менее суток. В местной Госавтоинспекции сочли ее чересчур опасной.
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Казанская компания-подрядчик наняла двух художников-граффитистов Кирилла Киреева и Алексея Рязанова, которые рисовали разметку на пешеходном переходе всю ночь. Но уже к вечеру «зебру» на улице Батурина закрасили и нанесли традиционные бело-желтые полосы (на втором фото). Зрительная иллюзия казалась чересчур реальной. Водители тормозили и создавали аварийные ситуации.
В ГИБДД решили не рисковать и оперативно завершили эксперимент. Ведь главная задача ведомства – следить за безопасностью дорожного движения. А новая разметка только еще больше увеличивала риск ДТП. Материальный ущерб понесла лишь компания-подрядчик. Художникам за работу заплатили. Ведь они нарисовали 3D-разметку качественно, даже слишком.
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