22 ноября 2019, 00:01
В Казани открылся мегамолл по продаже подержанных автомобилей
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Фото: Пресс-служба Президента Республики Татарстан
Крупнейший в России автомобильный мегамолл расположился на территории площадью 7,6 гектара. Здесь одновременно смогут разместиться около 2 000 автомобилей. Потенциальным покупателям не придется обходить все павильоны. Они смогут изучить ассортимент на планшетах.
Фото: business-gazeta.ru
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На территории мегамолла выделено несколько зон: экспозиция автомобилей (43,1 тыс. кв. м), сервисная зона на 30 постов для подготовки машин к продаже (4,4 тыс. кв. м) и клиентская зона, в которой покупателям предлагают полный спектр услуг в области продажи автомобилей, автокредитования, страхования, лизинга и трейд-ин. Процесс покупки автомобиля с пробегом обещают сделать максимально комфортным, прозрачным и безопасным.
Все выставленные на продажу автомобили разделены по сегментам и по ценовым категориям. В общей сложности мегамолл сможет вместить до 2 000 машин. В ГК «ТрансТехСервис» рассчитывают ежегодно продавать по 24 000 автомобилей.
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