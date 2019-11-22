Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
22 ноября 2019, 00:01

В Казани открылся мегамолл по продаже подержанных автомобилей

  • 120
  • 0
Фото: Пресс-служба Президента Республики Татарстан
Крупнейший в России автомобильный мегамолл расположился на территории площадью 7,6 гектара. Здесь одновременно смогут разместиться около 2 000 автомобилей. Потенциальным покупателям не придется обходить все павильоны. Они смогут изучить ассортимент на планшетах.
В Казани открылся мегамолл по продаже подержанных автомобилей

Фото: business-gazeta.ru

Ранее мы писали
Эксперты изучили остаточную стоимость трехлетних автомобилей и выяснили, какие из них меньше теряют в цене ...
Читать далее
Идея создания мегамолла принадлежит ГК «ТрансТехСервис». На сегодняшний день в проект уже вложено 730 млн рублей. Функционируют четыре павильона из семи. По завершении строительства в 2021 году общий объем инвестиций достигнет 1 млрд рублей. Открытие новой торговой площадки позволит создать 200 рабочих мест.

На территории мегамолла выделено несколько зон: экспозиция автомобилей (43,1 тыс. кв. м), сервисная зона на 30 постов для подготовки машин к продаже (4,4 тыс. кв. м) и клиентская зона, в которой покупателям предлагают полный спектр услуг в области продажи автомобилей, автокредитования, страхования, лизинга и трейд-ин. Процесс покупки автомобиля с пробегом обещают сделать максимально комфортным, прозрачным и безопасным.

Все выставленные на продажу автомобили разделены по сегментам и по ценовым категориям. В общей сложности мегамолл сможет вместить до 2 000 машин. В ГК «ТрансТехСервис» рассчитывают ежегодно продавать по 24 000 автомобилей.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
АСЦ / Честно Каширка | отзывы
Не честные, просто научились правдоподобно врать. В моем случае было сказано, что автомобиль побывал в небольшом дтп, в связи с чем перекрашена часть элементов, что подтвердила проверка толщинометром. Проверка по вин подтвердила пробег, год выпуска и наличие одного дтп. Купил. Машина начала странно ...
Гаврил
Lamar Auto | отзывы
Манят низкими ценами, а в салоне выясняется, что эти цены актуальны при покупке в кредит максимальной комплектации с допами. Если посчитать, то клиент не только не выгадывает, но и переплачивает по сравнению с оф.дилерами. Но это полбеды, сейчас, кажется, нет салонов, которые бы работали честно. Беда ...
Анатолий
Avirra Новосибирск | отзывы
Автомобиль ты видишь онлайн, никакого тест-драйва, они такую услугу не предоставляют. Я поездил по другим салонам, покатался, выбрал, потом здесь заказал. Плюсы: цена немного ниже и доставка быстрее, чем у официалов. Возможности не ограничены, любой цвет и комплектация. Еще один важный плюс, что тут ...
Grag
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Материнский капитал могут разрешить тратить на машину
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 22 модели
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В Казани открылся мегамолл по продаже подержанных автомобилей
{{material_128184}}Идея создания мегамолла принадлежит ГК «ТрансТехСервис». На сегодняшний день в проект уже вложено 730 млн рублей. Функционируют четыре павильона из семи. По завершении строительства в 2021 году общий объем инвестиций достигнет 1 млрд рублей. Открытие новой торговой площадки позволит создать 200 рабочих мест.На территории мегамолла выделено несколько зон: экспозиция автомобилей (43,1 тыс. кв. м), сервисная зона на 30 постов для подготовки машин к продаже (4,4 тыс. кв. м) и клиентская зона, в которой покупателям предлагают полный спектр услуг в области продажи автомобилей, автокредитования, страхования, лизинга и трейд-ин. Процесс покупки автомобиля с пробегом обещают сделать максимально комфортным, прозрачным и безопасным.Все выставленные на продажу автомобили разделены по сегментам и по ценовым категориям. В общей сложности мегамолл сможет вместить до 2 000 машин. В ГК «ТрансТехСервис» рассчитывают ежегодно продавать по 24 000 автомобилей.
2019-11-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Новороссийск Калужская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.