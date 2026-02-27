«Капсула времени»: на рынке появился Nissan Almera 2016 года, простоявший в гараже 8 лет

27 февраля 2026, 07:26
«РГ»: В Казани продают Nissan Almera 2016 года с пробегом 3436 км - редкая находка для коллекционеров
В Татарстане выставили на продажу Nissan Almera 2016 года, который за восемь лет практически не использовался. Пробег - всего 3436 км, состояние близко к заводскому. Почему такие авто становятся объектом охоты коллекционеров и как формируется их цена - разбираемся в деталях.
На рынке подержанных автомобилей в России все чаще появляются уникальные предложения, вызывающие живой интерес у автолюбителей и коллекционеров. В Казани выставлен на продажу Nissan Almera 2016 года выпуска, который за восемь лет практически не выезжал из гаража. Пробег этого седана составляет всего 3436 километров – показатель, который сегодня встречается крайне редко даже среди новых машин.
Почему эта новость важна для российских автомобилистов? Во-первых, такие «капсулы времени» становятся все более редкими на фоне стареющего автопарка, а покупатели все чаще ищут надежные и проверенные временем модели. Во-вторых, подобные автомобили часто рассматриваются как выгодное вложение: их стоимость со временем может только вырасти, особенно если речь идет о машинах с минимальным пробегом и без серьезных дефектов.
Синий Nissan Almera, который сейчас продается в Татарстане, был собран на мощностях АвтоВАЗа в Тольятти. Напомним, массовое производство этой модели началось в декабре 2012 года и завершилось в октябре 2018-го. За шесть лет с конвейера сошло около 138 тысяч экземпляров. Однако найти сегодня «Альмеру» в состоянии, близком к новому, практически невозможно.
Автомобиль оснащен атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 102 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. По словам владельца, в салоне все еще сохраняется запах нового автомобиля, а техническое состояние не вызывает нареканий. Единственный нюанс — небольшая царапина на заднем бампере, образовавшаяся при транспортировке на эвакуаторе. В остальном машина выглядит так, будто только что сошла с конвейера.
Цена вопроса — 1,2 миллиона рублей. Для сравнения: несколько лет назад аналогичный Nissan Almera 2014 года выпуска, который вообще не был в эксплуатации, продавали за 1,4 миллиона. Это говорит о том, что интерес к подобным экземплярам не ослабевает, а стоимость таких машин продолжает расти.
Стоит отметить, что уникальные предложения встречаются не только среди массовых моделей. Например, недавно в Екатеринбурге был выставлен на продажу редкий спорткар — Ferrari 360 Modena с минимальным пробегом . Такие автомобили становятся настоящими объектами охоты для коллекционеров и ценителей оригинальных машин.
Как пишет «Российская газета», спрос на «капсулы времени» обусловлен не только желанием добиться успеха в автомобилестроении, но и выгодными вложениями средств. Ведь такие машины, как правило, дорожают, особенно если речь идет о традиционных или культовых моделях.
В условиях, когда новые автомобили становятся все дороже, рынок подержанных машин насыщен предложениями с большим пробегом и сомнительной репутацией, подобные экземпляры выглядят особенно привлекательными. Для многих это шанс получить не просто транспортное средство, а часть автомобильной истории, которая с каждым годом становится все ценнее.
Похожие материалы Ниссан
-
28.10.2025, 08:15
В Москве нашли «капсулу времени» - Nissan Almera 1999 года почти без пробега
В столице продают уникальный автомобиль. Это почти новый японский хэтчбек. Он простоял в гараже 25 лет. Пробег машины совсем минимальный. Цена удивляет многих автолюбителей. Стоит ли он своих денег?Читать далее
-
10.07.2025, 13:34
Какой надежный седан можно купить за 1 млн рублей. Список из 4 моделей
В современных реалиях автомобиль за 1 млн рублей уже нельзя назвать роскошью. Тем не менее, при грамотном подходе в этом ценовом диапазоне все еще можно найти надежную, комфортную и ликвидную машину с атмосферным двигателем и пробегом до 100 тысяч километров. Читать далее
-
26.09.2020, 15:49
ТОП-5 иномарок за 200 000 рублей
Подержанная недорогая инормарка отлично подойдет на роль первой машины. Расскажем о пяти наиболее интересных вариантах, доступных на вторичном авторынке, цена которых не превышает 200 000 рублей.Читать далее
-
14.06.2020, 12:06
Три японских седана до 400 тысяч рублей
Японские автомобили традиционно славятся своей надежностью. Расскажем о трех недорогих, надежных и бюджетных в обслуживании седанах, которые можно приобрести, располагая суммой в 350 – 400 тысяч рублей.Читать далее
-
03.06.2020, 11:01
Секонд-тест Nissan Almera II (N16): жизнь по средствам
Карантин – карантином, но в дорогу тянет. Не мог отказаться от предложения проехаться за рулем Nissan Almera, причем, в двух вариантах силовой установки – 1,8 литра (116 л.с.) и 1,5 литра (98 л.с.). Обе машины старенькие, по 17-18 лет от роду. Состояние примерно одинаковое, что называется, для своего возраста потянет.Читать далее
-
10.05.2020, 00:01
Эксперты назвали пять самых ржавеющих иномарок
Коррозия – давний враг автомобилей. Но на одних машинах она появляется спустя 10 – 15 лет, а на других уже в течение первых 2 – 3 лет. Расскажем о пяти автомобилях иностранных брендов, которые ржавеют раньше других.Читать далее
-
15.02.2020, 13:59
Названы три надежные подержанные иномарки
Беспроблемный и надежный автомобиль может быть не обязательно новым. Сейчас на вторичном рынке немало достойных б/у машин иностранных брендов, которые верно служат своим владельцам долгие годы.Читать далее
-
28.01.2020, 17:02
Названы модели, которые ушли из России в 2019 году
В прошлом году на российском рынке появилось много новых моделей. Но были и потери. Расскажем об автомобилях, которые покинули нашу страну или лишились ряда комплектаций.Читать далее
-
11.05.2019, 15:06
Названы лучшие автомобили для такси
Идеальный автомобиль для работы в такси должен быть надежным, экономичным, неприхотливым в эксплуатации, простым и недорогим в ремонте. Расскажем о пяти моделях, наилучшим образом соответствующих этим параметрам.Читать далее
-
28.11.2018, 14:29
Nissan отзывает в России шесть моделей
Российский офис Nissan объявил об отзыве шести моделей: Almera, Teana, Pick Up, Patrol, Terrano II и X-Trail. Причиной вновь стали дефектные подушки безопасности Takata.Читать далее
