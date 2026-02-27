«Капсула времени»: на рынке появился Nissan Almera 2016 года, простоявший в гараже 8 лет

«РГ»: В Казани продают Nissan Almera 2016 года с пробегом 3436 км - редкая находка для коллекционеров

В Татарстане выставили на продажу Nissan Almera 2016 года, который за восемь лет практически не использовался. Пробег - всего 3436 км, состояние близко к заводскому. Почему такие авто становятся объектом охоты коллекционеров и как формируется их цена - разбираемся в деталях.

На рынке подержанных автомобилей в России все чаще появляются уникальные предложения, вызывающие живой интерес у автолюбителей и коллекционеров. В Казани выставлен на продажу Nissan Almera 2016 года выпуска, который за восемь лет практически не выезжал из гаража. Пробег этого седана составляет всего 3436 километров – показатель, который сегодня встречается крайне редко даже среди новых машин.

Почему эта новость важна для российских автомобилистов? Во-первых, такие «капсулы времени» становятся все более редкими на фоне стареющего автопарка, а покупатели все чаще ищут надежные и проверенные временем модели. Во-вторых, подобные автомобили часто рассматриваются как выгодное вложение: их стоимость со временем может только вырасти, особенно если речь идет о машинах с минимальным пробегом и без серьезных дефектов.

Синий Nissan Almera, который сейчас продается в Татарстане, был собран на мощностях АвтоВАЗа в Тольятти. Напомним, массовое производство этой модели началось в декабре 2012 года и завершилось в октябре 2018-го. За шесть лет с конвейера сошло около 138 тысяч экземпляров. Однако найти сегодня «Альмеру» в состоянии, близком к новому, практически невозможно.

Автомобиль оснащен атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 102 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. По словам владельца, в салоне все еще сохраняется запах нового автомобиля, а техническое состояние не вызывает нареканий. Единственный нюанс — небольшая царапина на заднем бампере, образовавшаяся при транспортировке на эвакуаторе. В остальном машина выглядит так, будто только что сошла с конвейера.

Цена вопроса — 1,2 миллиона рублей. Для сравнения: несколько лет назад аналогичный Nissan Almera 2014 года выпуска, который вообще не был в эксплуатации, продавали за 1,4 миллиона. Это говорит о том, что интерес к подобным экземплярам не ослабевает, а стоимость таких машин продолжает расти.

Стоит отметить, что уникальные предложения встречаются не только среди массовых моделей. Например, недавно в Екатеринбурге был выставлен на продажу редкий спорткар — Ferrari 360 Modena с минимальным пробегом . Такие автомобили становятся настоящими объектами охоты для коллекционеров и ценителей оригинальных машин.

Как пишет «Российская газета», спрос на «капсулы времени» обусловлен не только желанием добиться успеха в автомобилестроении, но и выгодными вложениями средств. Ведь такие машины, как правило, дорожают, особенно если речь идет о традиционных или культовых моделях.

В условиях, когда новые автомобили становятся все дороже, рынок подержанных машин насыщен предложениями с большим пробегом и сомнительной репутацией, подобные экземпляры выглядят особенно привлекательными. Для многих это шанс получить не просто транспортное средство, а часть автомобильной истории, которая с каждым годом становится все ценнее.