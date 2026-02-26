Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Элина Градова

26 февраля 2026, 19:24

В Казани стартует масштабное строительство корпуса радиотехнических измерений для Туполева

В Казани стартует масштабное строительство корпуса радиотехнических измерений для Туполева

Новый объект изменит облик авиационного завода — детали проекта и сроки

В Казани стартует масштабное строительство корпуса радиотехнических измерений для Туполева

В столице Татарстана начинается крупный строительный проект. Подрядчика ищут через конкурс. Работы оценены в 1,6 млрд рублей. Сроки и детали вызывают интерес у специалистов.

В столице Татарстана начинается крупный строительный проект. Подрядчика ищут через конкурс. Работы оценены в 1,6 млрд рублей. Сроки и детали вызывают интерес у специалистов.

В Авиастроительном районе Казани готовятся к возведению современного корпуса радиотехнических измерений для нужд авиационного завода имени С.П. Горбунова, который является филиалом АО «Туполев». По информации Abn.agency, стоимость работ оценивается в 1,6 миллиарда рублей, а заявки на участие в конкурсе принимаются до середины марта 2026 года.

Проект предусматривает выполнение всех этапов строительства за один цикл. В задачи подрядчика войдут подготовка строительной площадки, вынос осей, рытье котлована, устройство свайных оснований, а также монтаж металлического каркаса здания. Особое внимание уделяется созданию несущей конструкции для безэховой камеры, монтажу кровли, прокладке инженерных коммуникаций, внутренней отделке и благоустройству прилегающей территории.

В рамках проекта предстоит также установка экрана, защитных систем и радиопоглощающих материалов для безэховой камеры. Само здание будет одноэтажным, но с двухэтажными встроенными помещениями. Его размеры составят 55,38 на 68 метров, а высота по парапету достигнет 34,5 метра. Помимо основного корпуса, планируется построить канализационную насосную станцию, локальные очистные сооружения, модульную котельную, площадки для хранения топлива и резервуар для сбора аварийных проливов.

Технологическое оснащение объекта включает мостовой электрический кран и передвижную электрическую таль, каждая грузоподъемностью не менее 15 тонн, транспортную тележку, а также безэховую экранированную камеру внушительных размеров - не менее 64 на 25 метров. Все оборудование должно соответствовать национальным стандартам закупок.

Строительные работы будут вестись на действующем предприятии, что требует строгого соблюдения пропускного режима, норм промышленной и пожарной безопасности, а также стандартов охраны труда и экологии. Подрядчик обязан разработать проект производства работ, составить календарный план и регулярно предоставлять отчеты заказчику.

Завершить строительство необходимо до конца марта 2027 года. Гарантийный срок на выполненные работы составит не менее пяти лет с момента подписания итогового акта приемки.

Заказчиком выступает АО «Туполев», а проектную документацию подготовило АО «Казанский Гипронииавиапром» имени Б.И. Тихомирова. Генерального подрядчика, а также организации, отвечающие за строительный контроль и авторский надзор, определят по итогам конкурсной процедуры.

