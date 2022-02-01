В Киргизии собрали первый автобус (он оказался краснодарским троллейбусом)
Фото: vk.com/rusautomobile
Фото: vk.com/rusautomobile
Фото: vk.com/rusautomobile
Технические характеристики нового киргизского автобуса не публикуются. Известно лишь, что техническая начинка досталась ему от европейского концерна DAF. Первый автобус оснащен дизельным двигателем, соответствующим стандарту Евро-5. В дальнейшем планируют наладить производство газовых и полностью электрических версий. Местные журналисты отдельно отмечают приятную цветовую гамму и просторный салон. Создатели также подумали о пассажирах с ограниченными возможностями, которые смогут заехать в салон на инвалидной коляске.
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