Прохожие помогли водителю скорой: чудесное спасение на улице Ленина

11 мая 2026, 14:15
В Кирове водитель скорой оказался под колесами своего авто - прохожие спасли мужчину
В Кирове произошел необычный инцидент с машиной скорой, который чуть было не обернулся трагедией. Прохожие не остались в стороне. Водитель пострадал, обстоятельства выясняются. Проверка продолжается.
В Кирове на улице Ленина произошел инцидент, который мог закончиться трагедией. У дома номер 10 автомобиль скорой помощи внезапно начал движение, когда водитель и фельдшер находились рядом с машиной. По информации 360.ru, в тот момент они собирались открыть дверь, как вдруг транспортное средство покатилось вперед.
Водитель попытался остановить автомобиль, но не успел - машина наехала на него и продолжила движение, врезавшись в стоящий поблизости Hyundai. Ситуация развивалась стремительно, и на помощь медикам бросились прохожие. Люди не растерялись и помогли фельдшеру вытащить коллегу из-под колес.
Благодаря быстрой реакции окружающих, мужчину удалось освободить. По предварительным данным, водитель получил травмы, однако подробности о его состоянии пока не раскрываются. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и выяснить, почему автомобиль скорой помощи начал движение самостоятельно.
Этот случай вновь напомнил о важности внимательности при эксплуатации спецтехники и о том, как быстро может измениться ситуация на дороге. В феврале в Санкт-Петербурге произошел похожий инцидент - тогда пожарная машина наехала на ребенка, и трагедия закончилась гибелью мальчика. В Кирове, к счастью, благодаря неравнодушию прохожих удалось избежать фатальных последствий.
Проверка по факту происшествия продолжается. Специалисты анализируют техническое состояние автомобиля и действия персонала. Водителям напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности даже при кратковременной остановке транспорта, особенно если речь идет о спецмашинах.
