как китайская война брендов обрушивает прибыль Mercedes, BMW и Volkswagen

17 июля 2026, 13:06
В Китае более 140 брендов выпускают электромобили: к чему это привело
В Китае более 140 брендов выпускают электромобили: к чему это привело
Китайский рынок электромобилей переживает настоящий бум, но мало кто задумывается о последствиях. Более 140 брендов борются за место под солнцем, а конкуренция становится все жестче. Что грозит мировым автогигантам и почему ситуация в Поднебесной может изменить правила игры - объясняем, как это связано с интересами российских автомобилистов.
Российских автомобилистов не может не волновать то, что происходит на китайском рынке электромобилей: именно оттуда сегодня приходят ключевые тренды, которые уже влияют на цены, ассортимент и даже стратегию ведущих мировых автоконцернов. Как пишет Bloomberg Opinion, в Китае сейчас наблюдается уникальная ситуация - более 140 брендов выпускают электромобили и гибриды, что создает небывалую конкуренцию и приводит к избытку машин на рынке.
По мнению обозревателей, такие гиганты, как BYD, Geely и Chery, смогли добиться успеха только после долгих лет ожесточенной борьбы за покупателя. Однако эта «суперконкуренция» привела к тому, что рынок оказался раздроблен: слишком много производителей, слишком много моделей, и в итоге - избыток предложения. Эксперты отмечают, что решить эту проблему будет крайне сложно, ведь за каждым брендом стоят не только частные инвесторы, но и региональные власти, которые стремятся создать своих промышленных чемпионов.
Интересно, что столь бурный рост производства электрокаров в Китае объясняется не только спросом, но и целым набором привилегий, которые в свое время получили ведущие автоконцерны. Речь идет о государственных кредитах, субсидированных займах и широких возможностях для создания совместных предприятий с западными компаниями. Такой подход позволил быстро нарастить мощности, но теперь он оборачивается проблемой: заводы работают не на полную загрузку, а конкуренция становится все более агрессивной.
Последствия уже ощущают мировые бренды. Mercedes-Benz Group AG недавно сообщила о снижении поставок на 8% во втором квартале из-за давления со стороны китайских конкурентов. BMW AG была вынуждена пересмотреть прогноз по прибыли, а в Volkswagen AG открыто говорят о рисках для долгосрочного выживания. Несмотря на это, в прошлом году на рынок вышли еще 23 новых бренда, а ушли только девять - что лишь усугубляет ситуацию с избытком машин.
Многие эксперты подчеркивают: избыток мощностей в Китае - это не только результат централизованного планирования или субсидий, но и следствие соперничества между регионами, каждый из которых хочет видеть у себя собственного лидера отрасли. В итоге на рынке появляется все больше однотипных моделей, а прибыльность производителей падает. Как отмечают аналитики, такая ситуация может привести к волне банкротств и консолидации, но пока рынок продолжает раздуваться.
Для российских покупателей это означает, что в ближайшие годы можно ожидать появления новых китайских моделей по привлекательным ценам, но вместе с этим - и риски, связанные с нестабильностью отдельных брендов. Кстати, похожие процессы уже затрагивают и другие сегменты: например, недавно мы рассказывали о том, как крупнейшие автоконцерны Китая согласовали новые правила ценообразования - подробнее об этом можно узнать в материале о переменах на рынке Поднебесной.
В завершение стоит добавить несколько важных фактов: по данным отраслевых ассоциаций, Китай занимает первое место в мире по объему производства электромобилей, а доля «зеленых» машин на внутреннем рынке уже превышает 30%. При этом многие западные бренды вынуждены снижать цены и пересматривать стратегии, чтобы не потерять позиции. Для российского рынка это создает как новые возможности, так и дополнительные риски, ведь избыток китайских электрокаров может привести к демпингу и изменению структуры импорта.
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